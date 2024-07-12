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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：帶領日本樓再戰上海

【Presented by：WAW Creation】籌備大半年，FMI Japan上海分部正式開幕，今次是我首次以日本發展商身份在上海插旗。為何有此部署呢﹖因為近一年來，我們發覺很多上海客人對投資日本樓有興趣，有些通過FMI香港和新加坡公司買樓，有些直接與大阪公司交易。其實上海人一向有投資觸角，加上上海與大阪距離非常近，搭飛機只需兩小時，所以不少上海人視大阪為後花園。

Presented by：WAW Creation

 

覓得好拍檔

坦白說，我過往曾以海外物業代理的身份進軍上海，可惜無功而回，今次捲土重來，全因我認識了一位可靠的拍檔陳明，他是內地資深的物業代理，我們在經營理念、投資前景等方面的看法都很接近，因此一拍即合，決定開設FMI Japan上海辦公室，由他擔任總經理。陳明在上海擁有豐富人脈，我和Nicky早前飛上海出席公司開幕禮，一到埗，已經有四、五間傳媒在辦公室等着我們做訪問。當地傳媒問了很多有關日本前景、大阪樓市、FMI Japan的背景等問題，其中有記者問我：「現時上海經濟發展慢下來，投資者為何要在這時買日本樓呢﹖」

 

多元化優勢

這個問題我覺得很有趣，因為早幾年上海經濟好的時候，我將英國盤帶入上海，當年有人問我：「上海經濟很蓬勃，為何要投資海外呢﹖」那時上海地產風頭正盛，很多人認為上海樓翻一翻已賺十厘，為何要隔山買牛靠英國樓賺五厘租金﹖當時幾乎所有投資者都集中買上海物業，海外盤根本難以打入市場。

經歷疫情後，地產市道滑落，經濟前景不太明朗，反而令上海人明白有危自有機。今次是我五年來第一次到上海，我發覺當地人的想法改變了，第一，終於醒覺不能將所有蛋放在同一個籃，如果你手上只持有一種資產，市道轉差你可能變得一無所有，但海外地產有很多選擇，A做不到改做B，B做不到改做C，可以很多元化，我自己也全靠這種策略才捱過種種難關。

 

低匯率效應

第二，現時日圓疲弱，去日本旅遊的使費平過泰國、馬拉，吸引大量旅客湧到日本，帶旺日本經濟。上月我帶扶輪社社友到大阪玩幾天，女士們狂買手袋，因為一計匯價，在日本買名牌袋比起在香港買便宜兩、三成，有朋友在幾天之內就花了二百多萬日圓掃貨！日本正值低匯率、低利息、低樓價時期，但物業質素高、回報高，試問還有甚麼國家符合這些條件﹖當日我說到這裏，上海的記者們已經雙眼發亮，問我甚麼時候安排傳媒睇樓團，因為他們也有興趣買大阪樓。

第三，上海投資者變得更開放，願意接受和主動認識其他海外投資環境，我們在發布會舉行講座，然後有答問環節，問題環繞日本樓，例如樓宇防震規定之類，想不到很多人都答對，證明大家有用心聽書，將講座提及的資料都記入腦，令我深信在上海開設分部確實行對了方向。