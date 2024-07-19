環球置業連線：環球置業連線 開啟日本智能物管新篇

單單在今年頭半年，我們已先後落實並進行多項大計，年初先與TVB合作拍攝《買大阪樓15識》，隨後籌備FMI Japan上海分部開幕，期間又不停穿梭香港、大阪、新加坡，發掘新地皮、監察樓盤建築進度、舉辦展銷會和物業博覽等等。現在回頭一看，每日行程之緊密，連自己也懷疑怎能做得到！

【Presented by：WAW Creation】

扮演最強後盾

做生意勤力肯搏固然重要，不過業績表現同時受社會和經濟大環境影響，如果要我評價公司上半年的銷售表現，我認為不過不失，成績未算很突出，但按着預定軌道前進，我很有信心到年終時能達成今年度的目標。事實上，一踏入下半年，我們就有好消息宣布，由FMI自家開發的全新日本民宿訂房應用程式 Okini Home已經正式上架！

自從預告我們投資開發應用程式後，不少人都好奇問：由代理海外物業起家，到兼做日本樓發展商，現在又花大量人力物力開發智能物業管理，究竟FMI想搞邊瓣﹖其實每一瓣之間都有關聯，客人買樓投資，自己未必能夠親力親為管理，我們作為中介、發展商兼物管公司，要不斷優化服務，成為客人最強後援，才能獲得認同和信任，做到市場上的No.1。

踏出ProTech第一步

ProTech是地產行業未來的發展方向，我一直希望跨出這一步，三年前創立Chief of Homes民宿管理公司時，我已經很想開發屬於自己公司的物業管理工具，只是當年時機未成熟，惟有暫時擱置這個想法，到今年集合天時地利人和，我覺得是時候去馬。坦白說，我自己甚至整個團隊對新科技都認識不多，而正因為不熟悉，我們更加要去做，要與時並進，所以我又發揮冒險精神，迫同事跟我一起勇闖這個對我們來說等同沙漠的科技世界。多得開發團隊的努力，在他們日以繼夜趕工之下，只花了九個月時間，Okini Home App便順利誕生，我和團隊都非常興奮。

日本通加持

Okini Home App標誌着FMI在海外物業領域的發展進入新里程，不但為我們業主客戶減省上其他預訂酒店平台的費用，直接提高租金收入，業主更可隨時登入App查看物業租金報表，所有管理交易過程更清晰透明。除此之外，很開心請來日本通周奕瑋（Jarvis）擔任代言人，這是超出我原先計劃的意外收穫。在程式開發得七七八八時，我和Jarvis因合作拍攝TVB節目而認識，其後他買入大阪樓成為FMI的真實買家，而我亦把握機會邀請他為Okini Home App代言，大家一拍即合，他更親自到大阪一手一腳替我們拍攝民宿開箱片，介紹居住環境及民宿附近的餐廳和景點，為我們這個App加添神來之筆，是不是聽起來已經很吸引﹖快到App Store或Google Play下載程式，享受FMI民宿業主和租客的福利！