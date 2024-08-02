翔勝視野：小心大阪低價樓亂象

我聽後很驚訝，因為這位朋友是東京鐵粉，每年至少飛東京三、四次，尤其現時日圓疲弱，正是吃喝玩樂購物的好時機，為何反而卻步呢﹖原來朋友最近兩次去東京，發覺當地環境有很大轉變，購物區的街道上不時堆積垃圾，一到晚上更有外國遊客醉倒街頭，甚至隨處小便，感覺衞生和治安都變差了。而且這些現象令到當地人對遊客反感，商舖和食肆的日本員工都失去了友善的笑容，有時更會黑面，這些都是以前在日本無法想像的事。

【Presented by：WAW Creation】

劣幣魚目混珠

日圓貶值吸引世界各地遊客湧到日本，當中混雜了一部分只顧貪便宜，完全漠視日本文化的低質素遊客，結果不但影響當地環境和市民生活，連帶其他旅客也遭殃。

這種劣幣驅逐良幣的情況，正是我最討厭的事。現時日本樓市活躍，愈來愈多投資者對日本樓有興趣，一些質素低劣的所謂「行家」見有利可圖，紛紛魚目混珠扮正牌代理，所以我才會一次又一次嚴詞斥責這些害群之馬，希望買家能夠看清楚騙徒的真面目。

拒絕化妝樓

最近我在飛機上看了一部紀錄片，講述新興葡萄酒莊的故事，雖然這些後起之秀不能與舊產區的頂級酒莊相提並論，但酒莊主人用心營運，堅持用最上乘的葡萄釀酒，願意花十年以上時間建立酒莊名聲。這部紀錄片令我深感共鳴，我一直本着這種心態經營FMI，曾經有同事提出用一些平價日本樓或中古樓吸納更多買家。我第一個反對，直接表明不能接受大家討論這個主題，如果要這樣開拓市場，我寧願放棄那一小撮客源。

做生意要過得自己過得人，連我自己也過不到，又怎能面對客人﹖

有些同行會買入舊樓翻新，但翻新即是舊樓，要整容就不是天生麗質！我在這方面很執着，也經常對客人說，寧願你們買貴也不想你們買錯，因為我買東西非常着重品質。

假設同樣價錢，只買到一件優質貨，或買到三件次等貨，你會如何選擇﹖我肯定只買優質貨，好刀一把就夠，給我十把廢鐵也沒有用；買樓亦一樣，一層賺到高回報的優質樓，勝過十層無人問津的舊樓。

廣告掩眼法

這幾年買過FMI物業的投資者，都對我們出品有讚無彈，因為我們每個樓盤都是真材實料用心去做，不怕貨比貨。

最近我看到一則大阪樓廣告，中介聲稱物業適合作民宿出租，可供七人至十二人入住，一晚房租約二萬至三萬多日圓。廣告中的照片拍得美輪美奐，而單位售價只需八、九十萬港元，一看地址，原來樓盤位於有大阪貧民窟之稱的西城區，雖然物業是新建，但附近環境相當惡劣，難怪所有相片都只見室內。如果你是遊客的話，我相信你看到現場實景肯定會拉着行李掉頭走；如果你是買家的話，我只能說你勇氣可嘉！