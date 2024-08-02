越南房產點線面：想「執筍盤」 可以點？

作為業內人士，請容筆者提醒大家，無論投資抑或自用，購買海外物業，必須先充分了解當地情況！

【Presented by：WAW Creation】

了解當地情況很重要

或許大家由不同的媒體上得知，越南的房地產近年備受投資者重視。以筆者的客戶為例，當中有不少在過去二三十年憑投資環球物業致富的專業投資者，目光都投向越南。他們除了看宏觀經濟走向，絕大部分還會聚焦當地微觀經濟狀況。

由於筆者長時間駐留越南，自然較一般人了解當地情況，加上職業關係，亦更了解專業投資者的需要。不是賣花讚花香，筆者與這批客戶惺惺相惜，大家不時就當地資訊進行分析和分享。而筆者的責任，當然要助力他們在越南的投資部署及物業的管理，務求達致穩勝。

其實大部分資深投資者客戶，在去年通關時已看清後市，一邊放售中港物業，但求「好價」離場，同時看好越南在疫情期間仍能保持經濟穩定增長，於是轉移陣地，尋找越南房地產投資機遇。

搵個「好拍檔」

其實要充分了解地方實況，除了要心思細密，最好還是找到一個當地可靠的合作夥伴。而筆者的越南團隊，自疫情前運作至今，便是與當地著名地產中介Indochine公司合作。該公司業務重心是外國客戶的置業及和租務需求，總經理Selena Le不但英語流暢，更有20多年專業經驗。其團隊更精通英、中、韓、日多國語言，據知越南絕大部分發展商都有與Indochine有合作，不少更將銷售予外國人的配額，獨家給予Indochine。

也所以，筆者選擇與Indochine合作，便是希望透過資源整合，達致多方共贏。為身處香港及內地的投資者提供更多適切的資訊以至建議，使他們無論是投資，抑或到當地長時間居住，都能夠稱心滿意。

切記把握時機

近日香港物業市場，時有內地客達成天價成交，又或者有業主「大劈價」蝕本賣樓的消息公布，卻鮮聞有人「執到筍盤」。

確實，本地市場的「筍盤好嘢」，不易輪到內地客「飲頭啖湯」。同理，即使扎根越南多年的筆者，也會面對同樣問題，很多投資回報十分理想的精選樓盤，供應予香港及內地市場的貨源每每異常「珍貴」。因此，筆者的客戶都知道，「搶好嘢」一定要把握時機。

這也是筆者與Indochine合作的原因，除了增加市佔率，亦可以更有條件從發展商取得獨家好貨源，讓客戶有更多「筍盤」選擇，毋須因為是外國客便硬食「次貨」。

最後，請容筆者再次溫馨提示，有意在越南置業的客戶，應該深入了解越南經濟，以及環球局勢對越南未來發展的影響，還有當地的物業法例、外國人配額，以及民眾的生活居住習慣等等。

下期筆者將會和大家分享「值得買入地區」以及更多「筍盤」資訊，敬請留意。