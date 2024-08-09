翔勝視野：大阪世博「熱起來」

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不過我有時覺得，日本人真的太慢熱了，無論對世博還是賭場，最初的反應都很冷淡，政府和主辦方還受到不少質疑，直到去年尾，仍有大阪民間團體發動萬人聯署，要求取消2025年世博會。坊間又傳出負面消息，指吉祥物太醜、場地無人問津等等。但最近情況逆轉，原本被嫌棄的吉祥物正式開賣後被搶購一空，有民眾一早去排隊也買不到，還有多個國家的場館設計逐一曝光，結果也好評如潮。

買地競爭對手湧現

反映在房地產方面也一樣，海外投資者從去年已開始掃貨，日本人從今年才開始醒過來，很多地主寧願荒廢土地也不願賣出，因為他們看着地價不斷上升，留幾年後再賣，價錢可能再翻幾倍，所以我們最近在大阪買地遇上很大挑戰，不只同行來搶，海外財團、跨國企業、日本上市公司都加入戰團。幸好我早已在日本「插旗」多年，搭通了「天地線」，跟當地不同部門和機構都建立了友好關係，才有機會爭取到一些核心區內的優質地。如果現時想插入大阪市場，只能說機會很渺茫，首先不容易買地，其次有地亦找不到建築公司，因為當地建造商都有多個項目在手，新客至少要排到2027年。

把握賭場效應

坦白說，我十年八年前進軍日本時，幾乎沒有人睇好。當時人人集中看香港、新加坡、上海樓市，說到日本只覺得經濟差，當地人又沒有買樓投資的概念，樓市根本做不起來。但我有不同想法，因為看到新加坡賭場帶來的經濟效益，深信日本亦會一樣。新加坡在2004年公布興建賭場計劃，希望重振沙士後一落千丈的經濟，最終賭場在2010年落成，中間經歷了六年，政商界慢慢煲熱經濟，讓民眾逐步消化。新加坡政府這一招相當成功，原本一般住宅單位平均呎價約五百至一千坡幣，賭場開幕後，呎價升到二千，現時已經接近三千，商業用地的升幅更加可觀。日本政府同樣想透過賭場效應帶動新冠疫情後的經濟，作為新加坡人，我怎會錯過時機﹖所以我一早作出部署，到去年四月正式宣布落實興建賭場時，FMI已經有好幾個樓盤正在興建中。

絕不自貶身價

回看當年與我同期進軍日本房地產的同行，很多已經退場或銷聲匿跡，因為他們當中有些走了歪路，專賣平貨、次貨，以低價吸客，這些我都不屑去做。FMI的樓盤或許不夠平，但肯定有質素，我投身這行業是想長遠發展，不想賺兩年錢便執包袱走人。這十年來，不論面對逆境還是疫情，我都沒有降低底線來迎合市場，事實證明我走對了路，FMI至今仍在不斷發展，而且愈變愈強，令我深感自豪，縱使今天仍會有人說三道四，意圖打擊我們，但這些雜音不會妨礙FMI邁向更遠的目標。