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越南房產點線面：河內有哪些好選擇？

【Presented by：WAW Creation】眾所周知，經濟增長會帶動置業需求，引領房地產價格上升。而選擇房地產投資地的關鍵之一，便是看哪個地區經濟增長較蓬勃。疫情過後，全球投資看亞洲，亞洲投資看越南，那麼越南又有甚麼投資好地方？

【Presented by：WAW Creation

 

適宜投資房地產的兩個城市

在越南，經濟貿易及金融中心首推首都河內及胡志明市。製造業極速發展有北部靠近河內的北寧及海防，南部有靠近胡志明的平陽。出名的旅遊城市就有峴港、芽莊以及富國島。但以房地產投資而言，首選還是河內及胡志明。

南面的胡志明市是該國最大及經濟最發達城市，歐美國家早已在此布局，現時是越南金融中心之一；近十年，不時會見到中國人搶購新盤。

河內為國家首都，早年因地緣政治的分野，未如南方發達，但近十幾年，憑着接連中國邊境的優勢乘勢而起，在不少企業採取「中國+1」策略下，高端製造業、商業貿易、物流進出口等都有飛快發展。在2016年，胡志明及河內基本樓價的差別達到50%以上，但近年隨着經濟發展，兩地樓價差距已大幅收窄。

 

河內未來發展潛力可人

目前河內常住人口的經濟活動中心，比起九龍加上新界還要小，所以很多人仍然住近城郊，每日靠開車或電單車出入城市，造成嚴重的交通擠塞問題。但隨着河內第二條鐵路線開通，未來數年緊接有10多條鐵路線在河內市中心運營，加速了城市發展的步伐。

河內文化多樣，西湖是傳統富人區，如同香港半山區、跑馬地等。東面還劍區則是傳統CBD及旅遊區，有點像佐敦、油麻地、旺角。中部往西南面的紙橋郡、慈廉郡，是政府大力發展的商業及住宅區域。道路廣闊、交通便利、國際學校多，還有率先落成的鐵路線、市內最高商業大廈、國際知名酒店、國家會議展覽中心、國際級體育館等，連國際巨星BLACKPINK的演唱會場地、中美元首訪越時下榻的酒店都在這個區域。當地政府亦已公布，重要的政府設施將隨着城市發展移至區內。

 

紙橋郡一房難求

紙橋郡是河內的商業中心，更有韓國人及日本人商區，無論商業單位抑或住宅單位都一房難求。今年絕無僅有的新項目Capital Elite即將落成交樓，步行7分鐘可達鐵路站、5分鐘車程即抵最高商業大廈Landmark 72，毗鄰 Mercedes-Benz展銷廳、即將落成的國際兒童教育中心以及大型人工湖休憩空間。面積由3房1,000平方呎起，折實呎價港幣3,000元以下。第一期及第二期的單位已火速售罄，第三期的單位預料在本年八月及九月推出。

筆者對此項目的印象非常深刻，皆因2018年時曾向多位港人客戶推介了毗鄰僅距20米的Sunshine Center（2019年交樓）；疫情至今，出租率100%。今年起更有部份業主出售單位，獲利達50%以上。

此外，2022年動工的Capital Elite項目，筆者更是親眼見證，從打地基到平頂，地盤佈局清晰，建築水平高。由於位處市中心一流地區，租盤深受外國人歡迎，租金回報高，轉售亦深受本地人喜愛，投資或自住皆宜，筆者對這個樓盤前景非常有信心。

下期筆者會再和大家分享其他心水之選。