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翔勝視野：大阪旅遊區吸客力強

【Presented by：WAW Creation】在我的合作夥伴中，有不少令我深感佩服的智者，其中一位是新加坡十大富豪之一。每次與他見面詳談，他總會爆出連串智慧金句「塞錢入我袋」。

我自小已聽過這位富豪的大名，不過雙方真正認識是去年的事。話說我在新加坡開日本物業博覽會時，他是座上客之一。他近年熱衷投資海外房地產，看中日本的發展潛力，結果大家一拍即合，他更由FMI的客戶變為合夥人。

Presented by：WAW Creation

 

投資物業着重location

坦白說，我初時有點受寵若驚，雖然我對自己公司、團隊和物業很有信心，但我以往集中發展香港和日本市場，在新加坡地產界只屬新丁，憑甚麼得到這位富豪的信任呢﹖

原來他在參加FMI的物業博覽前已留意過好幾間中介公司，發覺他們推介的日本物業地點很陌生，一問之下，原來都在偏遠的地方，而我們的物業全部位於真真正正的大阪核心區，符合他投資物業講求location、location、location的大原則。

 

看準大阪未來優勢

另一點令我好奇的是，他在日本政府拍板興建賭場前已決定全力進軍大阪。很多投資者在消息公布前都抱着觀望態度，待計劃落實後才注資，為何他對大阪如此有信心呢﹖

因為他一早看準大阪的優勢，地價比東京平一截，但遊客數量不相伯仲，但凡與旅遊相關的項目均有極大發展空間，再興建賭場就是錦上添花，結果證明他的投資眼光的確獨到。

現在大阪核心區的地皮買少見少，地價升得很快，各地投資者都加入土地爭奪戰，有錢亦未必買到心頭好。慶幸我們早一步出手，才有地繼續興建新樓盤。面對大阪土地愈來愈緊張的問題，有同行轉向福岡、札幌等地，但我認為大阪還有很多值得開發的地區，尤其靠近大型遊旅設施的地段，在目前地價相對「划算」下，未來發展潛力不容忽視。

 

亞洲區同步開售The Peak Osaka Bay

FMI最近推出亞洲區同步開售的The Peak Osaka Bay，樓盤位於大阪港區，步行到朝潮橋地鐵站只需兩分鐘，距離環球影城只需十分鐘車程。大阪西以往是日本人為主的商住區，但政府近年將整個西區，連同夢洲、咲洲、舞洲一併發展為旅遊度假勝地，包括有著名的天保山巨型摩天輪和Market Place、關西地區最大的水族館海游館（Osaka Aquarium KaiYuKan）、大阪Legoland、老爺車博物館Glion Museum等，還有明年舉行的關西世博會，2030年落成的日本第一個賭場，景點多到數之不盡，可想而知對旅遊住宿的需求非常龐大。

The Peak Osaka Bay位處的港區御崎二丁目，配套齊備，鄰近八幡屋公園、大阪市中央體育館及Asue大阪游泳池，樓盤共提供十八個1LDK一房單位，面積三百八十五平方呎，每戶附送面積五十三平方呎露台，入場價約四千二百萬日圓，以現時匯率計約，折合約港幣二百二十多萬，買家可承造最高六成按揭，淨租金回報達六厘，每月收租多過供樓。