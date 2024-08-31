moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

英國倫敦：泰晤士河畔大型住宅Prime Point 文化綠洲 交通樞紐

【Presented by：WAW Creation】Prime Point坐落於倫敦Zone 2的新貴之地格林威治半島（Greenwich Peninsula）。這裏是文化、自然與現代生活之地。尤其是泰晤士河，更賦予了這片土地無盡的靈動與優雅，讓Prime Point成為倫敦新居的璀璨之選，被業界視為倫敦天際線的一顆璀璨新星。

Presented by：WAW Creation

由於緊鄰泰晤士河畔，Prime Point不僅坐擁城市綠肺的清新，更將周邊文化景點一網打盡；漫步其間，即可感受歷史的沉澱與現代的活力交織。項目鄰近多個為人熟悉的著名地標，包括經常舉辦大型演唱會的O2體育館，以及英國第一條也是唯一一條的城市纜車IFS雲端纜車，在此可輕鬆飽覽泰晤士河的醉人景致。

便捷的交通是Prime Point的另一張王牌。由項目步行數分鐘，即可到達North Greenwich車站，出遊輕鬆自如，前往倫敦市中心亦相當方便，適合於金絲雀碼頭一帶的上班族，乘坐銀禧線僅一站就到。另可連接伊莉莎白線及DLR等，往來金融區相當便捷，6分鐘可到London Bridge，15分鐘可到Bond Street。無論是穿梭於繁忙的金融區，還是悠享倫敦橋與邦德街的繁華，都很方便。

 

學府林立 美食天堂

周邊配套包括教育是港人最重視的元素，在教育方面，Prime Point周邊匯聚了超過10所英國頂尖大學及21所Ofsted優秀評級學校，為有孩子的家庭提供足夠的教育資源。

與此同時，這裏也是美食匯聚之地，有着超過40家餐廳與酒吧環繞，從精緻料理到街頭小吃都一應俱全。

此外，這裏還有泰晤士小徑畔（Thames Path），居民可以在風景如畫的河畔步道與單車道慢慢探索。只需幾分鐘騎行，格林威治公園 （Greenwich Park）的寧靜與壯美便映入眼簾。

 

呎價約790英鎊 售價38.5萬英鎊起

29層高樓的Prime Point，銷售對象之一是追求高品質生活的港人，提供有開放式至三房精緻戶型的選擇，每戶均可享露台美景。售價由38.5萬英鎊起（以發展商最新公布為準），折合呎價僅約790英鎊，性價比頗高。

 

倫敦SE10物業Prime Point展銷會

日期：2024年8月31至9月1日 （星期六至日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

講座：倫敦物業市場最新概況

時間：下午12時半及3時 （每日兩場）

查詢：仲量聯行國際住宅部

+852 2846 5828 / irp.hk@jll.com / WhatsApp: https://wa.me/85293163620