英國倫敦：泰晤士河畔大型住宅Prime Point 文化綠洲 交通樞紐

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由於緊鄰泰晤士河畔，Prime Point不僅坐擁城市綠肺的清新，更將周邊文化景點一網打盡；漫步其間，即可感受歷史的沉澱與現代的活力交織。項目鄰近多個為人熟悉的著名地標，包括經常舉辦大型演唱會的O2體育館，以及英國第一條也是唯一一條的城市纜車IFS雲端纜車，在此可輕鬆飽覽泰晤士河的醉人景致。

便捷的交通是Prime Point的另一張王牌。由項目步行數分鐘，即可到達North Greenwich車站，出遊輕鬆自如，前往倫敦市中心亦相當方便，適合於金絲雀碼頭一帶的上班族，乘坐銀禧線僅一站就到。另可連接伊莉莎白線及DLR等，往來金融區相當便捷，6分鐘可到London Bridge，15分鐘可到Bond Street。無論是穿梭於繁忙的金融區，還是悠享倫敦橋與邦德街的繁華，都很方便。

學府林立 美食天堂

周邊配套包括教育是港人最重視的元素，在教育方面，Prime Point周邊匯聚了超過10所英國頂尖大學及21所Ofsted優秀評級學校，為有孩子的家庭提供足夠的教育資源。

與此同時，這裏也是美食匯聚之地，有着超過40家餐廳與酒吧環繞，從精緻料理到街頭小吃都一應俱全。

此外，這裏還有泰晤士小徑畔（Thames Path），居民可以在風景如畫的河畔步道與單車道慢慢探索。只需幾分鐘騎行，格林威治公園 （Greenwich Park）的寧靜與壯美便映入眼簾。

呎價約790英鎊 售價38.5萬英鎊起

29層高樓的Prime Point，銷售對象之一是追求高品質生活的港人，提供有開放式至三房精緻戶型的選擇，每戶均可享露台美景。售價由38.5萬英鎊起（以發展商最新公布為準），折合呎價僅約790英鎊，性價比頗高。

倫敦SE10物業Prime Point展銷會

日期：2024年8月31至9月1日 （星期六至日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

講座：倫敦物業市場最新概況

時間：下午12時半及3時 （每日兩場）

查詢：仲量聯行國際住宅部

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