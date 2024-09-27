翔勝視野：立足大阪之道

其實大阪人一向有創意，道頓堀的知名地標除了固力果廣告牌、Donki摩天輪外，還有不同店舖各式各樣的巨型招牌，人氣拉麵店的立體金龍和旁邊的巨蟹相信大家都見過甚至打過卡，不過由於金龍的尾巴「穿過」外牆伸到旁邊土地的範圍，持有土地的不動產公司向法院入稟要求金龍斷尾，雖然拉麵店提出上訴，但最終被駁回，上月正式拆除龍尾。

【Presented by：WAW Creation】

近江商人三贏哲學

有趣的是，旁邊的蟹店忽發奇想，近日利用自家招牌的蟹箝夾着這條斷尾，旁邊的廣告板還印有「金龍先生振作吧！」的打氣字句，完全展現出大阪人的幽默。更特別的是，原來今次合作並非單純宣傳，而是一個為期三星期的籌款活動，由於店主老家在能登半島石川縣，該區在今年初曾發生強震，所以在聯乘期間販賣家鄉名物所得的收入，都會捐到災區幫助重建。

這件事正正體現出大阪人做生意的原則，在日本有一套稱為「近江商人」的經營哲學，就是你好、我好、大家好！近江位於現在的滋賀縣，在江戶時代商業貿易非常活躍，當地商人做生意的原則是要對買賣雙方有好處，對社會有貢獻，三方均有得益。

生存之道——「三好」

我從十年前進軍大阪市場，與當地人打交道，我是這套「三好」原則的受惠者，同時亦受到這種想法影響。如果你問我FMI在日本的生存之道，其中之一就是確保各方面都有錢賺，賣地的有賺、建築的有賺、我們有賺、客戶也要有賺。坦白說，大部分日本人都比較保守排外，我們作為外資公司，要在當地立足，必須了解和融入當地文化，而且要做得比他們更極致，所以我們不論在法規、程序、質素、服務等各方面都對自己有非常嚴格的要求，例如在日本辦理文件要蓋章，有些日本公司亦未必會做足，但我們很注重每個小節和承諾，說甚麼時候交樓一定會做到。十年如一日，久而久之，我們得到當地人的信任，更成為合作夥伴。

日本物業博覽再登場

最近兩年，在大阪買地起樓的難度愈來愈高，第一，核心區可開發的土地本來就不多；第二，地價飆升；第三，競爭對手湧現，其中有不少是日本當地的企業或財團，外資公司要插旗好像要闖過木人巷一樣。如果大家稍加留意，會發現我們有些同行根本買不到地，只能收購一些中古單位翻新扮新樓出售，而我們的優勢是底子夠厚，所以大家看到FMI仍不斷有新項目推出市場。

下星期我們即將舉行「第二屆日本物業博覽2024香港」，FMI Japan專家團隊會親臨現場講解各樣有關大阪置業投資的問題，我和周奕瑋亦會主持免費投資講座，介紹大阪、東京及京都多個新盤，講解經營民宿收租投資法，以及日本居留權申請重點，提供全方位資訊。

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