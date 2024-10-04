翔勝視野：大阪港區 再創第一

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首個民宿項目

以地點來說，心齋橋和Osaka Bay都是大阪的人氣旺區，不過兩者的風格特點大有分別，大家對心齋橋一定不會陌生，至於Osaka Bay，相信很多人都去過環球影城、海遊館、天保山大摩天輪、樂高樂園等景點，不過旅客到主題樂園很多時都是點到點，大家又是否認識Osaka Bay這個社區呢﹖

坦白說，The Peak Osaka Bay是我近年最有期望的樓盤，因為這個項目為FMI造就了一個新的第一——第一個在Osaka Bay出現的民宿。我向來喜歡做先頭部隊，正如三年前英國樓在香港大賣，但當時市場上所見的只有apartment，我們是第一間引入英國獨立屋的代理，結果成為熱潮。至於日本房地產，我早在十年前已開始部署，當時根本沒有人看好日本樓，直至近兩年終於證實我押注大阪的決定沒有錯。

三大投資優勢

當我首次看到Osaka Bay這塊地皮時，我的地產雷達即時告訴我不可錯過這個機會。第一，樓盤距離主題樂園區只需五分鐘車程，未來賭場亦在附近，是旅客必到之地；第二，由樓盤出發，一過行人天橋即到地鐵中央線朝潮橋車站，轉車前往大阪其他地區非常方便；第三，附近沒有其他競爭者，我們的樓盤是該區第一座民宿樓盤，可謂兼享頭啖湯和獨市生意。

單憑以上幾點，對投資者來說，基本上已經無得輸，加上我們在單位設計方面花了很多心機，因為選擇在Osaka Bay住宿的多半是一家大小的家庭旅客，所以我們特別擴大室內空間，每個單位面積有三百八十五平方呎，還附送一個五十三平方呎的大露台，四至五人入住亦寬敞鬆動，比起市中心空間相對較細的民宿，這是The Peak Osaka Bay的一大賣點。

升值潛力可期

不過由於單位面積較大，樓盤只有十八個單位，所以消息一出，已有熟客急不及待向我們查詢。有留意大阪市場走勢的投資者都知道，自從日本政府落實興建賭場計劃後，大阪西區的房地產價值即時攀升，我們全靠快人一步才能以較低價錢買入優質地皮，隨着賭場和其他娛樂設施的開發，這個區域的旅遊和商業活動預計會大幅增加，推動地價增長。根據The Peak Osaka Bay的地理位置和房間配置，樓盤有很大升值潛力，入住率亦不成問題，預計淨租金回報達5%。我早前特地到Osaka Bay拍攝短片，向大家實地介紹這個未來焦點景區充滿活力動感的一面，大家切記留意。