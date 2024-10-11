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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：英國優質屋大「晒冷」

【Presented by：WAW Creation】轉眼間，2024年已進入第四季，回想今年大部分時間都在推大阪樓，有人以為我們放棄英國市場，其實不可能。第一，我本身賣英國樓起家，對這個地方有很深情意結，加上我是倫敦忠粉，買倫敦樓從來只會買貴，不會買錯，自用或長線投資根本不會輸；第二，FMI的強項之一是多元化，我經常強調做海外物業不能獨沽一味，因為世界各地的經濟周期不同，一個市場下滑，必會有其他地方冒起，惟有因地制宜、因時制宜，才能確保我們任何時候都穩佔市場一席位。

Presented by：WAW Creation

 

預期進一步減息

去年英國樓變得沉靜，很大原因是受加息影響，但實際上英國的住屋需求沒有減少，所以租務市場一直活躍，租盤供不應求。來到今年第四季，情況有少許轉變，受惠於英倫銀行預期進一步減息，有望降低按揭成本，減輕買家的負擔，按揭商近月亦下調利率，現時首置的五年期固定按揭利率可低於4%，是今年首次出現。傳統上，英國秋季市場通常較為活躍，而今年回暖特別早，由夏季開始，很多計劃入市的買家已經紛紛出動，成交量出現反彈。

 

獨立屋升近三成

根據英國房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）近日公布的數據，當地九月平均樓價約二十七萬英鎊，接近兩年前的歷史最高水平；九月樓價增長亦創近兩年來高位，錄得3.2%升幅。其中排屋的平均價增長最高，按年升3.5%，apartment則按年升2.7%，值得留意的是，獨立屋依然是最有優勢的物業種類，因為自疫情後，英國人追求更大的居住空間，由2020年第一季至今，英國獨立屋的平均價累積增長近26%，大幅跑贏apartment。英國樓市經歷兩年調整期，今年終於進入復蘇階段，如果有計劃移居英國，或送子女到英國升學，就要把握時機趁低吸納。

 

長期市場始終不變

我們特別精選了今年最新的英國優質洋房別墅作推介，位置遍及Greater London、Surrey、Hampshire、Kent、Manchester、Berkshire、Buckinghamshire、Oxfordshire、Cambridgeshire、Sussex、Hertfordshire和Bedfordshire等地，全部都是香港人最熱門的移居落腳地，我敢說，樓盤選擇之多冠絕全港。英國物業市場競爭很大，不少代理都自稱有一條龍全方位服務，但實際上是否如此？與其讓人魚目混珠，不如自己一次過「晒冷」，讓客人知道FMI的強項，親身體驗我們與別不同之處。

事實上，我們每次搞英國物業展銷會都像朋友聚會一樣，很多發展商和客戶都是認識多年的老朋友，除了介紹樓盤外，也會閒話家常，分享一下投資心得。今年英國樓的銷情的確慢了下來，但香港人買英國樓不是潮流、也不會是三分鐘熱度，而是—個持續了十多年的長期市場。我十六年前來香港，最先賣的就是英國樓，到今時今日英國物業還是主要市場之一，十多年來無論市況好與壞，香港還是有人投資英國，每年仍然有大批家長送子女到英國讀書，這是一種根深柢固的傳統觀念，不會輕易改變。