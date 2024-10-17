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市場信息：大阪民宿售75萬港幣起 鄰近心齋橋商圈 首輪20個單位全部沽清！發展商立即加推

【Presented by：WAW Creation】日本旅客人數不斷突破新高，酒店房間及民宿供不應求。日圓低水令日本變成購物天堂，也即時帶來一個投資當地物業的絕佳機會。

東日物業創建便於全球遊客旅遊熱點大阪市，推出民宿物業「GRAND CITY Osaka」，樓高9層，提供34伙住宅及1間商舖，單位面積由約160至610平方呎不等，售價港幣75萬元起。

據知首輪20個單位已全部沽清！發展商現已加推。

Presented by：WAW Creation

根據日本政府觀光局（JNTO）於2024年7月發表的最新報告，今年6月外國遊客人數達到313萬，較去年同期增長51.2%，較2019年同期增長8.9%。這是有記錄以來人數最多的單月，今年上半年的總人數也達到1,777萬，比2019年同期多出100多萬人，是有記錄以來人數最多的一年。

大阪的未來發展前途無限，2025年將舉行世界博覽會，有助提升大阪整個城市的「品牌價值」，亦會帶來可觀的遊客人數，促進經濟。在2030年，大阪灣夢洲人工島將會開辦日本全國首間賭場及綜合度假區，預計能為關西地區帶來每年1.14萬億日圓的經濟效益，成為推動日本經濟的新力量。

 

交通便利 食肆林立

「GRAND CITY Osaka」位於大阪中央區本町橋，距離大阪中央線及堺筋線鐵路堺筋本町站步行距離僅4分鐘路程，出入十分方便。由物業步行約10分鐘，就可以到達心齋橋商店街，前往景點相當便利，對於想租住民宿的遊客尤其重要。

該區為大阪高級商業地段，由堺筋本町站步行5分鐘，已可達五星級酒店St Regis，附近有大阪國際大樓（大阪国際ビルディング），是市內重點寫字樓。區內多間高級餐廳及懷石料理林立，名貴食肆應有盡有。不得不提的還有堺筋本町站旁的船場購物中心，匯集纖維製品、鞋類、鐘錶、寶石等店舖約1,000家，相當好逛。就近的NHK大阪放送局、大阪產業創造館、大阪歷史博物館及大阪城，都只在15分鐘步程以內，方便旅客深入了解日本文化及歷史。喜歡觀光的話，3分鐘可步行至本町橋碼頭、15分鐘到中之島公園玫瑰園。喜歡運動的，2分鐘步程可到附近的健身中心，步行9分鐘則可達模擬哥爾夫球練習場。

 

同場展銷：北海道四季花園度假村

由東日開發的北海道四季花園度假村Four Seasons Garden Village - Niseko Yotei屬於獨立屋項目，樓高兩層，約1,080平方呎連永久地權，現連全屋傢俱及民宿牌照出售，售價約港幣399萬元。

項目位於二世古羊蹄山（Niseko Yotei）黃金地段，距離Niseko Annupuri滑雪場車程僅18分鐘，距離Niseko Grand Hirafu滑雪場車程亦僅18分鐘。二世古是個開發成熟的旅遊區，附近有超市、餐廳、酒吧及大型溫泉，足以滿足遊客不同需要。

 

日本民宿物業巡禮 酒店展銷會

日期：10月19及20日 （星期六及日）

時間：上午11:00至下午7:00

地址：星期六（尖沙咀凱悅酒店L層SalonII）

星期日（尖沙咀海港城港威大廈5座30樓）

講座時間：下午2:30 （只限周六）

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

 

東日日本民宿訂房平台tybnbbooking.com