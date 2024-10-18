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翔勝視野：發掘阿布扎比投資潛力

【Presented by：WAW Creation】FMI十歲生日，今個月不斷有各項慶生活動。

每次有人問我未來有甚麼新計劃，我都會答想開拓更多新市場。不過即使我滿腦子新構思，卻不會隨便去做，因為賣樓不同賣衫，客人買錯衫可能會失望，但損失始終有限，但投資物業一旦損手，分分鐘牽涉一大筆血汗錢。所以每次當我開拓一個新地區，都會先親自了解，正如十年前睇好日本樓，我真的花了很多時間，交了很多「學費」才成功打入大阪。

Presented by：WAW Creation

 

開拓全新市場

最近FMI有新計劃！今次的地點並非我們熟悉的亞洲、也不是英國、美加，而是遠在阿聯酋的阿布扎比（Abu Dhabi）！

不只一般人覺得陌生，我們團隊亦了解不多，所以我上個月帶着香港、新加坡和上海的同事，專程飛阿布扎比實地考察。熟悉我的同事、朋友都知道，雖然我來自全年夏天的新加坡，但我非常怕熱，一聽到中東地區已覺得會被灼熟，但要是連自己也從未親身了解過，又如何向客人推介這個地方的物業﹖怎麼可能得到客人的信任呢﹖

我出發前一直以為今次旅程會很辛苦，直至落地後發覺當地的旅遊景點全部像明信片一樣，令人心情大好，加上中東地方的綠化程度相當高，街上周圍有大樹遮蔭，天氣雖熱卻不算辛苦。

 

全球最富有城市

阿布扎比是阿聯酋首都，亦是當地經濟中心。最近全球主權財富基金（Global SWF）發表的報告顯示，截至今個月，總部位於阿布扎比的多家主權財富基金，管理的資產總額近1.7萬億美元，是全球最富有城市。緊隨其後的是挪威首都奧斯陸和北京，新加坡、香港則分別佔第四和第六位。作為一個吸引大量外籍專業人士的國際金融中心，阿布扎比的租務需求穩定，而且不斷增長。根據最新市場數據，阿布扎比的物業投資回報高達5.4厘，比香港2至3厘的租金回報高出一倍。

 

阿聯酋首建賭場

我們今次遠赴阿布扎比的主要目的是與當地最大發展商Aldar會面，當我們踏入Aldar的辦公室以及參觀新項目時，簡直眼前一亮；如此優質樓盤，絕對值得帶來香港。有人會問，一般香港人對阿布扎比認識不多，這個地方對香港人有甚麼吸引力呢﹖

第一，當地實施免稅政策，零薪俸稅、入息稅、物業稅、資本增值稅，外國人買樓一樣有永久業權，所以近年成為全球資金避風港，吸引大量來自歐洲、亞洲、北美的投資者；第二，買入價值大約港幣426萬元或以上的物業，海外買家可獲得十年期的黃金簽證，享有當地世界級的醫療、教育福利。另外值得留意的是，永利集團已率先取得阿聯酋首張賭牌，預計綜合度假村將於2027年落成，比大阪夢洲賭場更早開幕；而美高梅亦表示已提交阿布扎比賭場牌照的申請，意味着在未來幾年，阿聯酋的旅遊、經濟將會有突破性發展，投資潛力不容忽視。