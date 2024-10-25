市場信息：東日進軍旅遊業 發展全方位配套 反應熱烈再度加推！大阪民宿75萬港幣起

東日物業創建便於全球遊客旅遊熱點大阪市，推出民宿物業「GRAND CITY Osaka」，樓高9層，提供34伙住宅及1間商舖，單位面積由約160至610平方呎不等，售價港幣75萬元起，開售1個月已售出8成！

由於反應熱烈，發展商現已加推。

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根據日本政府觀光局（JNTO）於2024年7月發表的最新報告，今年6月外國遊客人數達到313萬，較去年同期增長51.2%，較2019年同期增長8.9%。這是有記錄以來人數最多的單月，今年上半年的總人數也達到1,777萬，較2019年同期多出100多萬人，是有記錄以來人數最多的一年。

大阪的未來發展前途無限，2025年將舉行世界博覽會，有助提升大阪整個城市的「品牌價值」，亦會帶來可觀的遊客人數，促進經濟。在2030年，大阪灣夢洲人工島將會開辦日本全國首間賭場及綜合度假區，預計能為關西地區帶來每年1.14萬億日圓的經濟效益，成為推動日本經濟的新力量。

位處中央區 交通便利

「GRAND CITY Osaka」位於大阪中央區本町橋，距離大阪中央線及堺筋線鐵路堺筋本町站步行距離僅4分鐘路程，出入十分方便。由物業步行約10分鐘，就可以到達心齋橋商店街，前往景點相當便利，對於想租住民宿的遊客尤其重要。該區為大阪高級商業地段，由堺筋本町站步行5分鐘，已可達五星級酒店St Regis，附近有大阪國際大樓（大阪国際ビルディング），是市內重點寫字樓。區內多間高級餐廳及懷石料理林立，名貴食肆應有盡有。不得不提的還有堺筋本町站旁的船場購物中心，匯集纖維製品、鞋類、鐘錶、寶石等店舖約1,000家，相當好逛。就近的NHK大阪放送局、大阪產業創造館、大阪歷史博物館及大阪城，都只在15分鐘步程以內，方便旅客深入了解日本文化及歷史。喜歡觀光的話，3分鐘可步行至本町橋碼頭、15分鐘到中之島公園玫瑰園。喜歡運動的，2分鐘步程可到附近的健身中心，步行9分鐘則可達模擬哥爾夫球練習場。

北海道二世古民宿 一晚租金可近萬港元

北海道物業投資潛力驚人，由東日物業創建自家興建北海道民宿項目Queens Park CK Village Niseko Hirafu，最新錄得每晚租金高達港幣9,800元，等同不少香港細單位整月的租金。項目位於俱知安町的比羅夫，是二世古滑雪區的主要旅遊中心之一， 於北海道雪季的Airbnb高峰訂房期，該處一房難求，帶動每晚房租爆升。

日本民宿物業巡禮 酒店展銷會

日期：10月26-27日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：香港金鐘港麗酒店7樓顯利廳Hennessy Room（金鐘站F出口）

講座時間：北海道物業講座 12noon、4pm

大阪物業講座 2:30pm

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

東日日本民宿訂房平台tybnbbooking.com