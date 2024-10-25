樓盤點睛：英國倫敦、澳洲墨爾本

Wembley是一個充滿活力的社區，建設配套完善。項目毗鄰著名的溫布萊球場和競技場，距離Wembley Park地鐵站僅需步行5分鐘，12分鐘即可抵達倫敦市中心，加上區內商場、餐廳林立，可盡享城市繁華。

Fulton & Fifth提供開放式至3房單位，精心設計的室內裝潢盡顯時尚品味。住戶可專享24小時禮賓服務，以及健身房、休閒空間等完善設施。項目預計2025年第1季入伙，為追求優質生活的住戶提供理想選擇。

Presented by：WAW Creation

香港展銷會

日期：10月26及27日（星期六及日）

時間：上午11點至下午6點

地點：Regal香港辦公室，中環德輔道中26號華懋中心二期22樓

代理：Pitchbook Property

查詢：+852 6606 1819

澳洲墨爾本：Atlas 市中心摩天住宅

墨爾本的樓市穩步上揚，6月銷售數據較去年增長16%，租賃市場亦表現出色，空置率僅為1.5%，接近歷史低位。根據Property Update的預測，隨著城市人口的持續增長，租金將隨之上升。Ray White獨家推出墨爾本超級摩天住宅Atlas，是近六年來市中心唯一的新建項目。項目樓高71層，入場價港幣273萬元起。

項目位於法律管轄及古蹟區，周遭建築物不高，加上鄰近Flagstaff公園，可享較低密度且無遮擋的寧靜環境。項目距離地鐵站及電車站僅3分鐘步程，5分鐘內到Melbourne Centre購物中心，項目亦鄰近知名大學，步行9分鐘可到RMIT大學，5分鐘車程到墨爾本大學，非常方便。此外，項目以高端奢華為定位，設有三個尊貴會所，多達 31 項設施，包括游泳池、桑拿、水療及健身房，還設有私人影院，讓住客享受全方位的服務。

墨爾本超級摩天住宅 Atlas展銷會

日期：10月26及27日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座

主題：澳洲長租短租大比拼

時間：下午2時

主題：全新按揭攻略（銀行按揭代表駐場）

時間：下午4時半

查詢：2376 1088