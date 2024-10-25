樓盤點睛：英國倫敦、澳洲墨爾本

【Presented by：WAW Creation】
倫敦房地產市場蓬勃發展，由發展商Regal London打造，位處Wembley Park的Fulton & Fifth，設有999年地契租約，入場價由39.9萬英鎊起。
Wembley是一個充滿活力的社區，建設配套完善。項目毗鄰著名的溫布萊球場和競技場，距離Wembley Park地鐵站僅需步行5分鐘，12分鐘即可抵達倫敦市中心，加上區內商場、餐廳林立，可盡享城市繁華。
Fulton & Fifth提供開放式至3房單位，精心設計的室內裝潢盡顯時尚品味。住戶可專享24小時禮賓服務，以及健身房、休閒空間等完善設施。項目預計2025年第1季入伙，為追求優質生活的住戶提供理想選擇。
Presented by：WAW Creation
地點：Regal香港辦公室，中環德輔道中26號華懋中心二期22樓
代理：Pitchbook Property
墨爾本的樓市穩步上揚，6月銷售數據較去年增長16%，租賃市場亦表現出色，空置率僅為1.5%，接近歷史低位。根據Property Update的預測，隨著城市人口的持續增長，租金將隨之上升。Ray White獨家推出墨爾本超級摩天住宅Atlas，是近六年來市中心唯一的新建項目。項目樓高71層，入場價港幣273萬元起。
項目位於法律管轄及古蹟區，周遭建築物不高，加上鄰近Flagstaff公園，可享較低密度且無遮擋的寧靜環境。項目距離地鐵站及電車站僅3分鐘步程，5分鐘內到Melbourne Centre購物中心，項目亦鄰近知名大學，步行9分鐘可到RMIT大學，5分鐘車程到墨爾本大學，非常方便。此外，項目以高端奢華為定位，設有三個尊貴會所，多達 31 項設施，包括游泳池、桑拿、水療及健身房，還設有私人影院，讓住客享受全方位的服務。
地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室