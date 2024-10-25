moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國倫敦、澳洲墨爾本

【Presented by：WAW Creation

英國倫敦：Fulton & Fifth 旺市優居新選

倫敦房地產市場蓬勃發展，由發展商Regal London打造，位處Wembley Park的Fulton & Fifth，設有999年地契租約，入場價由39.9萬英鎊起。

Wembley是一個充滿活力的社區，建設配套完善。項目毗鄰著名的溫布萊球場和競技場，距離Wembley Park地鐵站僅需步行5分鐘，12分鐘即可抵達倫敦市中心，加上區內商場、餐廳林立，可盡享城市繁華。

Fulton & Fifth提供開放式至3房單位，精心設計的室內裝潢盡顯時尚品味。住戶可專享24小時禮賓服務，以及健身房、休閒空間等完善設施。項目預計2025年第1季入伙，為追求優質生活的住戶提供理想選擇。

Presented by：WAW Creation

 

香港展銷會

日期：10月26及27日（星期六及日）

時間：上午11點至下午6點

地點：Regal香港辦公室，中環德輔道中26號華懋中心二期22樓

代理：Pitchbook Property

查詢：+852 6606 1819

 

澳洲墨爾本：Atlas 市中心摩天住宅

墨爾本的樓市穩步上揚，6月銷售數據較去年增長16%，租賃市場亦表現出色，空置率僅為1.5%，接近歷史低位。根據Property Update的預測，隨著城市人口的持續增長，租金將隨之上升。Ray White獨家推出墨爾本超級摩天住宅Atlas，是近六年來市中心唯一的新建項目。項目樓高71層，入場價港幣273萬元起。

項目位於法律管轄及古蹟區，周遭建築物不高，加上鄰近Flagstaff公園，可享較低密度且無遮擋的寧靜環境。項目距離地鐵站及電車站僅3分鐘步程，5分鐘內到Melbourne Centre購物中心，項目亦鄰近知名大學，步行9分鐘可到RMIT大學，5分鐘車程到墨爾本大學，非常方便。此外，項目以高端奢華為定位，設有三個尊貴會所，多達 31 項設施，包括游泳池、桑拿、水療及健身房，還設有私人影院，讓住客享受全方位的服務。

 

墨爾本超級摩天住宅 Atlas展銷會

日期：10月26及27日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座

主題：澳洲長租短租大比拼

時間：下午2時

主題：全新按揭攻略（銀行按揭代表駐場）

時間：下午4時半

查詢：2376 1088

 