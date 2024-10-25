翔勝視野：全球搶攻阿布扎比

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資金避風港

根據阿布扎比去年發表的普查數據，當地人口約三千八百萬，自2011年以來增長超過一倍，國內生產總值達三百一十億美元，佔阿聯酋經濟的六成，原因是阿布扎比近年減少依賴石油和天然氣出口帶來的收入，經濟成功轉型，令外國投資增加百分之三百！近年不少著名富商已率先在阿布扎比國際金融中心（ADGM）設立特定目的公司（Special Purpose Vehicle, SPV）管理財富。彭博指2016年ADGM內的SPV只有四十六間，現時已增至逾五千間。對於着重保護資產的世界億萬富豪來說，當地有甚麼吸引力呢﹖其實單是「免稅天堂」這個美譽已夠吸引，阿布扎比對來自外國的資產採取保護措施，投資者享有稅務優惠，減免薪俸稅、入息稅、物業稅和資本增值稅，而且投資者更可藉此獲得居留權。

黃金簽證享福利

阿布扎比在2019年推出「黃金簽證」，在當地購買滿二百萬迪拉姆（約四百二十六萬港元）的物業，可獲得五年期黃金簽證，若投資額夠多，更有機會獲得永居權，吸引世界各地投資者進駐。

為了進一步了解這個遍地富豪的城市，我在月初帶領香港、新加坡和上海同事飛阿布扎比實地考察。坦白說，我原先未有計劃開拓阿聯酋市場，因為我超級怕熱，一想到中東地區在夏天高溫達攝氏四十多度，單是想像已覺得辛苦，但今次行程扭轉了我對阿聯酋的想像，當地著名的旅遊點，像阿布扎比羅浮宮、謝赫扎耶德大清真寺、Qasr Al Watan宮殿等，美麗景色不但令人震撼，而且市內周圍的綠化度相當高，基本上沒有甚麼機會在猛烈陽光下活動。

賭場即將開幕

今次是FMI首次涉足中東市場，我在選擇發展商和項目方面加倍謹慎，所以特別飛到阿布扎比與當地最大發展商Aldar會面，Aldar是英超球隊曼城的合作夥伴，連阿布扎比政府都擁有其股權，實力不容置疑。Aldar旗下的全新樓盤Gardenia Bay，位於Yas Island河岸，擁有Yas Mall、Ferrari World主題樂園、F1阿布扎比大獎賽的舉辦地Yas Marina Circuit等世界級娛樂設施，對於長租或短租物業均有需求。作為阿聯酋首都，阿布扎比的物業投資回報比起其他城市要高，更大幅拋離香港只有二、三厘的租金回報。值得留意的是，阿聯酋即將發展賭業，永利集團已宣布獲發阿聯酋首張賭牌，賭場選址拉斯海瑪，預計2027年開業。消息指美高梅亦提交了阿布扎比賭場牌照的申請。

賭場落成後將吸引大量旅客到訪，進一步推高旅遊住宿的需求，預計當地租金回報高達八厘。

（編按：明報《環球置業連線》於11月起將進行改版，「翔勝視野」將暫別讀者。）