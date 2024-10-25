翔勝視野：全球搶攻阿布扎比

【Presented by：WAW Creation】香港新一份《施政報告》出爐，當中提出開拓中東旅客客源，建議的士車隊提供阿拉伯語資訊服務，可見全世界都瞄準中東這件肥肉。事實上，香港回投資推廣署在今年七月已經與阿聯酋阿布扎比工商總會簽署諒解備忘錄，可以預料，香港和阿布扎比未來將會有更多交流和合作機會。
Presented by：WAW Creation
根據阿布扎比去年發表的普查數據，當地人口約三千八百萬，自2011年以來增長超過一倍，國內生產總值達三百一十億美元，佔阿聯酋經濟的六成，原因是阿布扎比近年減少依賴石油和天然氣出口帶來的收入，經濟成功轉型，令外國投資增加百分之三百！近年不少著名富商已率先在阿布扎比國際金融中心（ADGM）設立特定目的公司（Special Purpose Vehicle, SPV）管理財富。彭博指2016年ADGM內的SPV只有四十六間，現時已增至逾五千間。對於着重保護資產的世界億萬富豪來說，當地有甚麼吸引力呢﹖其實單是「免稅天堂」這個美譽已夠吸引，阿布扎比對來自外國的資產採取保護措施，投資者享有稅務優惠，減免薪俸稅、入息稅、物業稅和資本增值稅，而且投資者更可藉此獲得居留權。
阿布扎比在2019年推出「黃金簽證」，在當地購買滿二百萬迪拉姆（約四百二十六萬港元）的物業，可獲得五年期黃金簽證，若投資額夠多，更有機會獲得永居權，吸引世界各地投資者進駐。
為了進一步了解這個遍地富豪的城市，我在月初帶領香港、新加坡和上海同事飛阿布扎比實地考察。坦白說，我原先未有計劃開拓阿聯酋市場，因為我超級怕熱，一想到中東地區在夏天高溫達攝氏四十多度，單是想像已覺得辛苦，但今次行程扭轉了我對阿聯酋的想像，當地著名的旅遊點，像阿布扎比羅浮宮、謝赫扎耶德大清真寺、Qasr Al Watan宮殿等，美麗景色不但令人震撼，而且市內周圍的綠化度相當高，基本上沒有甚麼機會在猛烈陽光下活動。
今次是FMI首次涉足中東市場，我在選擇發展商和項目方面加倍謹慎，所以特別飛到阿布扎比與當地最大發展商Aldar會面，Aldar是英超球隊曼城的合作夥伴，連阿布扎比政府都擁有其股權，實力不容置疑。Aldar旗下的全新樓盤Gardenia Bay，位於Yas Island河岸，擁有Yas Mall、Ferrari World主題樂園、F1阿布扎比大獎賽的舉辦地Yas Marina Circuit等世界級娛樂設施，對於長租或短租物業均有需求。作為阿聯酋首都，阿布扎比的物業投資回報比起其他城市要高，更大幅拋離香港只有二、三厘的租金回報。值得留意的是，阿聯酋即將發展賭業，永利集團已宣布獲發阿聯酋首張賭牌，賭場選址拉斯海瑪，預計2027年開業。消息指美高梅亦提交了阿布扎比賭場牌照的申請。
賭場落成後將吸引大量旅客到訪，進一步推高旅遊住宿的需求，預計當地租金回報高達八厘。
（編按：明報《環球置業連線》於11月起將進行改版，「翔勝視野」將暫別讀者。）