市場信息：東日物業創建進軍國際市場 自家民宿平台3年目標供應500個房間

憑著自家土地興建及收購物業，以及改裝單位於海外銷售，東日物業創建成功進軍海外，物業於全球發售而獲得佳績。

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「睇準」二世古旅遊熱 買地部署超前

東日於4年前「睇準」北海道二世古旅遊熱潮，預計該處未來樓價會爆發性增長，租金回報亦會倍增。三年前疫情期間，東日購買大量北海道土地，選擇優質地點及二線地點，做好土地儲備，部署發展大計。事實上全球滑雪愛好者也會到二世古度假滑雪，因此當地房間供不應求，房租持續上升。

東日於北海道二世古收購土地開發，已累積三年經驗，自家發展約7個地盤，提供獨立屋、排屋、連民宿牌屋苑等，協助客戶進軍B&B出租服務，賺取高回報。

東日承諾繼續開拓優質地點，經營民宿賺取長線收益，積極尋找全球國際客戶，跳出香港，建立全球銷售點，聘請海外員工。由一間香港的小型公司，蛻變成國際級的香港人日本房產公司平台。

擴大銷售版圖 全球推售日本物業

東日目標明確，將會繼續擴大版圖，銷售範圍不局限於香港，把香港的日本樓業主的物業銷售推向全世界，並將不斷致力增加二手交易量，以有競爭力的價格，幫助香港業主出貨，增加物業流通量，令業主獲得更高回報。

現時東日會於全球採購物料及傢俬電器等，務求減輕成本。裝修佈置亦會追求盡善盡美，令每個房間都能美輪美奐，讓一眾房間租客可以打卡。

東日經營日本物業已經有11年經驗，從購買二手物業，到買地起樓、採購交樓物料、佈置單位、裝修設計、甚至設立旅遊服務車隊，全面投身民宿B&B 發展。並以有規模的酒店集團為目標，提高服務質素，每日精進業務，誠心誠意對待每位客人。

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：11月9 -10日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 4（銅鑼灣站E出口）

講座時間：北海道物業講座 12:30pm、4pm

大阪物業講座 2:30pm

預約/查詢熱線：6381 1308 / WhatsApp 6168 3676

發展商：東日物業創建

東日日本民宿訂房平台tybnbbooking.com