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市場信息：東日物業創建進軍民宿旅遊業 發展全方位配套 東心齋橋民宿單位熱賣 港幣75萬元入場

【Presented by：WAW Creation】東日物業創建進軍海外，開拓國際市場，短短九個月內已收購大阪七幢大大小小的大廈，改裝翻新經營民宿出售。不久將來，東日民宿平台旗下的服務房間將增至200間，3年內目標增至500間，擴大網站規模，為經營民宿的客戶賺取高回報。

憑著自家土地興建及收購物業，以及改裝單位於海外銷售，東日香港公司成功進軍海外，物業於全球發售而獲得佳績。

Presented by：WAW Creation

 

 

大阪民宿 預算租金回報達8%至10%

東日物業推出位於大阪東心齋橋的民宿住宅項目「One City」，這是一座樓高8層的物業，設有1間商舖及29伙住宅單位，面積約為200至256平方呎，售價由港幣75萬起，預期可享有8%至10%的租金回報。

項目鄰近松屋町站僅需5分鐘步程，約9分鐘步行至長堀橋站。位處大阪黃金地段，徒步約10分鐘便可到達大阪最繁華的道頓堀商圈，而前往心齋橋筋商店街、黑門市場、美國村等著名景點以及各大型百貨公司（例如：大丸百貨、心齋橋PARCO、BicCamera難波店）亦相當方便。

 

「睇準」二世古旅遊熱潮 買地超前部署

東日於4年前「睇準」北海道二世古旅遊熱潮，預計該處未來樓價會有爆發性增長，租金回報亦可倍增。三年前疫情期間，東日大量購買北海道土地，選擇優質地點及二線地點，做好土地儲備，部署發展大計。事實上全球滑雪愛好者也愛到二世古度假滑雪，因此當地房間供不應求，房租持續上升。

東日於北海道二世古收購土地開發已累積三年經驗，自家發展約7個地盤，提供獨立屋、排屋、連民宿牌屋苑等，協助客戶進軍B&B出租服務，賺取高回報。

東日承諾繼續開拓優質地點，經營民宿賺取長線收益，積極尋找全球國際客戶，跳出香港，建立全球銷售點，聘請海外員工。由一間香港的小型公司，蛻變成國際級的香港人日本房產公司平台。

 

進軍國際市場 目標3年提供500個房間

東日目標明確，將會繼續擴大版圖，銷售範圍不局限於香港，把香港的日本樓業主的物業銷售推向全世界，並將不斷致力增加二手交易量，以具競爭力的價格，幫助香港業主「出貨」，增加物業流通量，令業主獲得更高回報。

現時東日會於全球採購物料及傢俬電器等，務求減輕成本。裝修佈置亦會追求盡善盡美，令每個房間都能美輪美奐，讓一眾房間租客可以打卡。

東日經營日本物業已經有11年經驗，從購買二手物業，到買地起樓、採購交樓物料、佈置單位、裝修設計、甚至設立旅遊服務車隊，全面投身民宿B&B發展。並以有規模的酒店集團為目標，提高服務質素，每日精進業務，誠心誠意對待每位客人。

 

低匯率吸引外資進入樓市 股市

此外，大阪世博等多項國際盛事將輪流在日本舉行，大阪獲准建全國首間賭場也最快在2029年開業，不少跨國大財團及基金公司已先後注入巨額資金，利好日本股市創新高，樓市也從長期平穩中漸見升勢，未來十年將是日本黃金時代，物業升值潛力亦被看高一線。

 

日本民宿物業巡禮 酒店展銷會

日期：11月16-17日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：金鐘港麗酒店7樓寶宏廳 Bowen Room（金鐘站F出口）

講座時間：北海道物業講座 12pm、4pm

大阪物業講座 2:30pm

預約/查詢：6381 1308 /  WhatsApp 6168 3676

發展商：東日物業創建

 

東日日本民宿訂房平台tybnbbooking.com

 

 