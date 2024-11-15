馬來西亞沙巴『Jesselton Twin Towers天璽168』 雙子塔式豪宅現樓發售 售價港幣130餘萬起

相比其他國際都市如香港和新加坡，沙巴的生活成本低，物價相對親民。這讓外國投資者不僅能享受高質量的生活設施，還能降低日常開銷，提升生活品質。

Presented by：WAW Creation

沙巴MM2H 計劃（Sabah Malaysia My Second Home，沙巴我的第二家園計劃）是一個頗受歡迎的居留途徑，與馬來西亞的常規MM2H（馬來西亞我的第二家園）計劃相比，沙巴MM2H在條件上更加靈活，申請過程也相對簡便。

地標性建築配套設施齊全

「Jesselton Twin Towers天璽168 」是沙巴最新的高端房地產項目之一，這座雙塔樓位於沙巴首府哥打京那巴魯市，是該市的地標性建築之一，擁有現代化設計和頂級生活設施，將舒適的居住環境與高端的生活方式完美結合。

項目地理位置優越，周邊配套設施完善，毗鄰沙巴高爾夫球，步行約5分鐘到City Mall 商場、專科醫院、頂尖學校、公園等，為住戶提供便利的都市生活。特別是對於有家庭的國際買家來說，這樣的社區環境能夠讓他們的孩子享受到良好的教育和醫療服務，生活質量大大提升。距離沙巴國際機場僅需約15分鐘車程，方便國際買家輕鬆出行。

項目樓高56層，提供有一系列奢華的生活設施，包括高級會所、無邊際泳池、健身房、SPA、空中花園等，同時還有24小時的安全保障和全面的物業服務，確保住戶的居住環境舒適、安全。

現樓項目展銷會提供特別優惠

中原獨家代理的Jesselton Twin Towers天璽168已屆現樓項目，全部單位均贈送露台，共有819個單位提供開放式及1-3房戶型選擇。

其中開放式實用面積約649平方呎，售價約由74.2萬馬幣（折合約133萬港元）起；1房加書房實用面積約832平方呎，售價約由81.8萬馬幣（ 折合約147萬港元）起；2房、2房加書房及2房加開放式雙匙戶型實用面積1,270-1,641平方呎，售價約97.8萬馬幣（折合約176萬港元）起；3房加書房實用面積1,719-2,041平方呎，售價約由140萬馬幣（折合約253萬港元）起。以上實用面積包括露台在內。

在本月16-17日的獨家展銷會，發展商特別推出多種優惠，中原買家可獲樓價折扣及3 日2 夜沙巴遊。還會贈送購房手續費，如律師費、貸款雜費等（ 包括稅項及雜費）；贈送部份電器如全屋冷氣機、熱水爐等（另有優惠家俬及電器套餐）；除開放式單位贈送車位1個外，全部單位贈送2個車位；同時，買家還可優先申請沙巴MM2H移居計劃。

「Jesselton Twin Towers天璽168 」

地址：Jalan Bersatu/Jalan Lintas, 達邁，亞庇

開發商：Jesselton Properties Sdn Bhd

單位間隔及實用面積：開放式（649平方呎）

1房加書房（832平方呎）

2房、2房加書房及2房加開放式雙匙（1,270-1,641平方呎）

3房加書房（1,719–2,041平方呎）

業權：999年（至07/11/2922年）

香港區策劃及銷售代理：中原地產代理（海外）有限公司

查詢電話：8300 0295

探索馬來西亞—沙巴房地產及買賣流程

「Jesselton Twin Towers天璽168 」豪華現樓展銷會

日期：11月16-17日（星期六、日）及11月23-24日（星期六、日）

開放時間：上午11時至下午6時

地點：九龍尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓

講座時間：下午2時30分

講座內容：馬來西亞沙巴我的第二家園計劃優質退休生活之選（中原客戶現場優先登記）

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