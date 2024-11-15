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樓盤點睛：加拿大 蒙特利爾

1 Square Phillips Phase 2

短期樓花首期港幣24萬起

 

【Presented by：WAW Creation】加拿大央行自6月開始，連續減息4次，現時政策利率為3.75%。隨著通漲緩和，借貸成本下降，刺激有能力的買家重新投入樓市，加上數年前的移民陸續獲得加拿大身份，當地預約睇樓的人數相比減息前有增無減，放盤及交投數量亦有起色。

Presented by：WAW Creation

 

蒙特利爾（Montréal）是加拿大第二大城市，世界十大最佳居住城市之一，也是加拿大最重要的經濟中心之一。今年1月，當地市政府發表了《蒙特利爾市中心2030年戰略規劃》，當中提到要提升該地區的經濟和文化活力，締造更完善的居住環境。早前，加拿大聯邦政府早前宣布的魁北克市（Quebec City）至多倫多之間的高速鐵路計劃，蒙特利爾市中心的中央車站亦是其中一個停站，令城市之間的聯繫更為緊密。

Montréal 市中心全新住宅項目1 Square Phillips Phase 2， 由Brivia Group 傾力打造，距離具歷史意義的Phillips Square僅1分鐘步程，3 分鐘可達面積480,000 平方呎並連接地下城（REM），以及McGill 地鐵站的Montréal Eaton Centre。5分鐘可達Montréal金融核心地帶之一的Place Ville Marie，10分鐘到University of McGill。此項目已接近完工，預計2025年收樓，提供Studio至兩房單位，售價（連稅）由加幣42餘萬元起，首期只需加幣4萬餘元起，折合約港幣24萬元。

 

溫哥華Curv 將迎最後一批海景單位

溫哥華市中心矚目地標項目Curv，繼首批單位火速沽清後載譽歸來，最後一批Sky Collection海景單位即將推出。項目是一座60層高的節能摩天大樓，由杜拜帆船酒店首席建築師Tom Wright 及著名室內設計師Andrés Escobar 匠心打造，採取別緻及功能性的外型， 帶來270度永久無遮擋景觀。

 

Montréal及溫哥華市中心地標項目展銷會

日期︰11月23及24日（星期六及日）

時間︰中午12時至下午6時

地點︰銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26/F Canvas 5

代理︰加拿大置業

查詢︰6510 3535 / 6999 9749 