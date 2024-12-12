市場信息：進入旅遊旺季 大阪民宿租金升2.5倍 東日物業創建進軍日本民宿旅遊業

根據東日大數據顯示，現時日本已進入旅遊旺季，遊客數量不斷增加，房間供應短缺。現時大阪民宿單位租金已由平日的300港元，上升至520港元，部份鄰近車站的優質民宿，租金更由500港元升至900港元一晚。

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2025年大阪世博會舉行在即，東日日本物業的民宿房出租價錢已由原本價錢調升兩倍甚至三倍，一樣有價有市。東日估計，未來的民宿房租出租率和出租價錢，有機會上升至明年11月。

世博效應房價升

2025年宜提早訂民宿

參照公司民宿客量的大數據走勢推算，現在遊客已開始預訂明年1月至3月份的民宿，4月份世博期間，大部份房價更會有較大幅度的上升，世界各地的旅客亦已開始預訂4月至5月份的房間，民宿或酒店也開始把原本的租金提升，幅度由一倍至兩倍，甚至三倍也有。

50年前的世博，日本政府非常重視。今年，大阪世博會作為大阪重要的世界級活動，展期由4月13日至10月，日本旅發局估計將會有3,000萬旅客到訪。隨著大量遊客參與大阪世博會，計劃到大阪旅行的遊客，務必及早預訂民宿及酒店，因為到時租金勢必進一步上升。

現時，旅客可以使用東日民宿平台tybnbbooking.com，比較不同住宿的價格和條件，尋找性價比最高的選項。

不少大型預訂房間的平台，都有取消訂房政策。由於存在不確定因素，特別是在大型活動期間，房間供應緊張。選擇tybnbbooking.com預訂選項，直接聯絡業主，將會更為可靠。

如果是民宿或酒店經營者，可於旺季期間採用動態定價策略，根據需求調整價格，確保在高峰期獲取更高收益。在這段期間，必須提高服務質量，以確保獲取良好評價，從而在高競爭中突顯優勢。

一、二手民宿物業巡禮 一對一諮詢

日期：逢周六、日（11am - 7pm）

地址：尖沙咀海港城港威大廈1座20樓06室（歡迎預約）

預約/查詢：6381 1308 / WhatsApp：6168 3676

發展商：東日物業創建