現樓發售！大阪浪速區民宿住宅 一站直達難波 售港幣62萬元起

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「Metro City Osaka 」位於大阪浪速區，由物業到JR今宮站只需兩分鐘步程，基本上是住在車站旁邊。一個車站之隔就是難波站，即大阪的商業中心所在地。步行7分鐘還可到大國町站，乘坐御堂筋線可輕鬆來往大阪各地。

大阪市內的環狀線，是非常方便的交通工具，只需約4 分鐘車程，即可到達天王寺車站或心齋橋，無論是到道頓崛探索多不勝數的購物及餐飲，或轉到黑門巿場品嘗地道美食亦非常方便。另外，約14 分鐘車程可到大阪車站；約19 分鐘車程可到京橋車站，即可轉乘京阪本線，全程都不用轉車。如果想在天王寺站乘搭與大和線連接的環狀線區間快速列車，也可在41 分鐘內抵達奈良站，同樣無須轉車，非常適合觀光人士。

浪速區位於大阪市中心，是個獨特的商業區，保留了大阪市中心特色的新派形象，區內的日本橋，售賣各種電子產品，可媲美東京秋葉原，「Namba Parks 」等現代化大型商場，更是該區的購物重鎮。該地區早已發展成重要的交通樞紐，到縣內其他地區都非常便利。而位處浪速區南部的今宮站，更是旺中帶靜，繼承了該區的便利性，形象繁華，生活環境卻相對平靜，非常受大阪人歡迎。

今年大阪世博民宿需求激增

大阪近年經濟發展迅速，今年將會於夢州舉辦舉世觸目的世界博覽會，預計觀光人次將達2,800萬人次，另外2030年日本首個以博彩為主題的綜合渡假區亦會營運，可為關西地區帶來超過1.1萬億日圓經濟效益，大阪資產勢必水漲船高。

大阪「Metro City Osaka 」提供59個住宅單位，面積約151至332平方呎，地下店鋪亦有出售，機會難逢，萬勿錯過。

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：2月15、16日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：尖沙咀凱悅酒店L層Salon I（K11 Art Mall 旁）

講座時間：下午2時30分

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

東日日本民宿訂房平台

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