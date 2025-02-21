樓盤點睛：澳洲珀斯 Lago 優美水景 無需300萬港元即可入手

Presented by：WAW Creation

珀斯近年一躍成為全國投資熱點，樓價按年上升17.1%，冠絕全澳；由於西澳經濟蓬勃發展，持續吸引成千上萬的新人口，業界料將進一步刺激住屋需求。由於珀斯的樓價較東岸其他城市低近一半，近年吸引不少東岸城市的投資者入市。東岸房地產投資專家所列出的最值得投資10個地區，其中9個位於珀斯。以悉尼為例，樓價中位數已達119萬澳元，而珀斯只需要80萬澳元，且增值空間更大，近年讓不少東岸投資者以一半成本，賺取相同甚至更高的回報。

項目距離火車站僅3分鐘步程，一站直達市中心。住戶可尊享Swan River 一線河景， 並鄰近超級豪宅區Applecross 及South Perth，緊靠知名遊艇會及Golf Club，可享寧靜與便利集於一身的寫意生活。6分鐘車程到Curtin大學，鄰近多間優質中小學校，包括Wesley College、Penrhos College及Como Primary學校等。該區房屋空置率更加跌至0.1%十年新低，同區公寓樓價按年升32.1%，租賣放盤量極低，反映市場需求熾熱。

澳洲珀斯Lago展銷會

日期：2月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座：澳洲「零稅」天堂入市攻略

日期及時間：2月22日（星期六）下午3時

免費講座：珀斯最具投資價值的三大地區

日期及時間：2月23日（星期日）下午3時

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088