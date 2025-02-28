一站直達難波大阪民宿現樓住宅 反應熱烈！再度加推售價港幣萬元起

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東日開發物業營運民宿經驗豐富

買樓最緊要是Location、Location、Location，價錢平、位置方便的樓盤更是難能可貴。東日旗下大阪大型民宿住宅項目「Metro City Osaka 」，距離JR今宮站只是兩分鐘步程，絕對是投資自住兩相宜。單位售價僅港幣62萬元起，預算租金回報可達8-10%。

鐵路沿線 交通便利

「Metro City Osaka 」位於大阪浪速區，由物業到JR今宮站只需兩分鐘步程，基本上是住在車站旁邊，一個車站之隔就是難波站，即大阪的商業中心所在地；步行7分鐘可到大國町站，輕鬆乘坐御堂筋線來往大阪各地。此外，環狀線是大阪市內非常方便的交通工具，只需約4 分鐘車程，即可到達天王寺車站或心齋橋，無論是到道頓崛探索多不勝數的購物及餐飲，或到黑門巿場品嘗地道美食亦非常方便。

浪速區位於大阪市中心，是一個獨特的商業區，保留了大阪市中心特色的新派形象，「Namba Parks 」等現代化大型商場，更是該區的購物重鎮。該區早已發展為重要的交通樞紐，而位於浪速區南部的今宮站，可謂旺中帶靜，繼承了該區的便利性，形象繁華，生活環境相對平靜，非常受大阪人歡迎。

今年大阪世博 民宿需求激增

大阪近年經濟發展迅速，今年將會於夢州舉辦舉世觸目的世界博覽會，預計觀光人次將達2,800萬人次，另外2030年日本首個以博彩為主題的綜合渡假區亦會營運，可為關西地區帶來超過1.1萬億日圓經濟效益，大阪資產勢必水漲船高。

「Metro City Osaka 」提供59 個住宅單位，面積約151至332平方呎，地下店鋪亦供出售，機會難逢，萬勿錯過。

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：3月1、2日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 4（銅鑼灣站E出口）

講座時間：下午2時30分

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

東日日本民宿訂房平台

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