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市場信息：去年收益3500萬港元創佳績 東日民宿網業主今年收益有望再增5成

【Presented by：WAW Creation】隨著日本大阪世博會即將來臨，該區的酒店和民宿需求和價格正在迅速攀升，這為民宿行業帶來了巨大的增長潛力，訂房需求激增，房價也隨之水漲船高。對於東日物業民宿平台而言，這是一個難得的機遇。

 

Presented by：WAW Creation

 

根據東日預測，2025年全年民宿業主的收益率有望增長50%，使總收入達到5,250萬港元。這一顯著增長不僅反映了市場對住宿的高度需求，也顯示了即將開催的大阪世博會作為國際盛事，對當地經濟帶來強勁的推動力。

 

大阪世博會令民宿需要急增

回顧2024年，東日物業民宿平台Tybnbooking.com達到了令人矚目的成績，為平台的民宿業主取得了豐厚收益，收入達到3,500萬港元，相比2023年增長了41%，顯示了平台運營的高效性以及市場對其服務的強烈認可。

這穩健的增長勢頭為2025年的進一步發展奠定了堅實基礎。東日預計，隨著大阪世博會吸引大量國際遊客，酒店及民宿需求將進一步激增，其他地區包括北海道二世古等熱門旅遊地區，旅客也會有所增加。

這對於希望擴展業務或投資民宿市場的人來說，無疑是一個令人振奮的信號。

推動這一成功的關鍵因素在於多方面的協同作用。首先，大阪世博會作為一個全球矚目的盛事，將吸引來自世界各地的遊客，極大地提升了住房需求。其次，東日物業通過增加房源和出租房間數量，為市場提供了更多選擇，這不僅滿足客戶需求，也進一步推高收益。

 

專業平台服務提升效益

此外，民宿平台的高效運營也在其中發揮了重要作用。東日民宿公司在後台管理上設置了三個地區運營服務中心，提供24小時客戶查詢服務，並具備多語言訂房功能。現時已有超過100名線上服務員參與，確保客戶能夠隨時隨地獲得快速且專業的回應，增強平台的競爭力和用戶滿意度。

不久將來，東日民宿平台旗下的服務房間將增至200間，3年內目標增至500間房間。並擴大網站規模，為經營民宿的客戶賺取高回報。

東日旗下大阪民宿住宅項目「Metro City Osaka 」，距離JR今宮站只兩分鐘步程，地理位置優越，絕對是投資自住兩相宜。項目提供59個住宅單位，面積約151至332平方呎，地下店舖亦供出售。單位售價僅62萬港幣起，預算租金回報達8-10%，機會難逢，萬勿錯過。

 

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：3月8、9日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 4(銅鑼灣站E出口)

講座時間：2:30pm

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

 

東日日本民宿訂房平台

tybnbbooking.com