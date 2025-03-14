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專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：澳州墨爾本 聯排別墅買地起屋 寧靜郊區鄰近火車站

【Presented by：WAW Creation】澳幣持續低水，不少投資者部署資金進入澳洲房產市場。有市場人士估計澳洲物業市場將成為資金停泊的首選；並認為現時入手有望賺盡「三重回報」，包括鎖定最靚匯價，贏盡樓價升值之餘，更可穩袋可觀租金收入。

 

Presented by：WAW Creation

 

澳洲央行開展減息周期，宣布將現金利率下調0.25厘至4.1厘，為2020年來首減息。借貸成本下降，業界預料將進一步刺激置業需求及提升市場活躍度。四大銀行預測未來一年央行將續步減息多4分3至1厘，當中Westpac及NAB預計今年尾及明年6月有望減至3.1%。隨著澳洲進一步禁止外國人士購買二手樓，購買樓花、準現樓、現樓成為唯一出路。Ray White帶來兩大精選「住屋仔」

推薦。

其中一個項目位於墨爾本東部Blackburn寧靜小社區，鄰墨爾本最大華人區Box Hill，是一個備受追捧的熱門住宅區。Ray White推薦緊連Box Hill的矜罕聯排別墅屋苑， 鄰近名校Box Hill High School及Laburnum Primary School，享有優質的教育資源。步行3分鐘即達Laburnum火車站，方便連接墨爾本各區，自駕5分鐘可達Box Hill市中心、Box Hill Central 大型購物中心及Blackburn Square 購物中心， 7 分鐘車程到Westfield Doncaster，日常所需一應俱全。今次項目的買賣合同採用House & Land屋連地形式，讓買家可省卻部份的印花稅費用，性價比極高。3房連雙車位僅110萬澳元起。

另一推介是位於墨爾本東南區低密度地段的聯排別墅，4房連書房＋3.5廁所＋3車位＋3,600平方呎地皮，僅153萬澳元起。項目鄰近墨爾本主要華人區Glen Waverley及Clayton，僅需12分鐘車程即可抵達Yarraman及Noble Park火車站，無縫連接墨爾本CBD。附近還有Monash 大學及Chadstone 南半球最大商場，生活便利。

查詢：2376 1088