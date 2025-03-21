東日物業創建營運民宿經驗豐富 大阪世博會4月啟動 料帶動樓價租金上升

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目前，大阪市面上許多民宿供應商或開發商都是以經營全新民宿項目為主，雖然全新項目的質素好，但相對翻新樓，新樓的入場價格明顯較高，因此回報也相對低很多。

翻新物業有市場

「東日的目標是希望讓購買項目的客戶能夠獲得良好回報，因此一直思考如何憑藉自身的經驗、眼光以及對市場的認識，創造出高回報的產品，最終發現通過翻新物業可以實現。」黃冠陞表示，東日為項目建築外觀、室內結構及公共空間進行大幅度翻新活化，令項目看起來像新樓一樣。通過最低的成本控制，在民宿市場獲取最大的收益。他透露，相對全新民宿回報約為4-5厘，東日的翻新項目的回報可高達8至10厘，當中有賴東日多年積累的市場經驗和知識才能做到。此外，東日設立管理團隊專門分析市場情況，釐定每日租金定價，目標是幫助客戶獲得最大回報，這也是東日的產品能夠吸引客戶的原因。

東日營運民宿的規模不斷壯大，目前民宿數目約有250間，百多間民宿正在進行裝修，預計年底營運民宿數目可達500間，規模媲美一些酒店集團。黃冠陞透露，預計6月底會有超過100個單位取得營運民宿牌照，並且通過消防要求後「上架」投入市場，當中的單位有和式、洋式及簡約和式等不同選擇。

24小時管理團隊細心跟進

日本民宿物業售價低，回報高，吸引不少投資入手。黃冠陞提醒購入大廈單獨單位時要注意，由於申請民宿牌照時要迎合建築消防標準等多項要求，例如大廈內只有一個單位作為民宿，難以要其他住戶出資提升大廈消防水平。即使符合牌照條件，亦要面對鄰居對租客出入產生滋擾的投訴，長遠來看，對客戶並沒有保障。由於東日早在9年已意識到這一問題，因此收購整棟大廈進行翻新開發，全棟大廈用作民宿，亦毋需擔心投訴問題。

東日最初在日本從事代理工作，在全日本成交過千宗物業買賣，隨後逐漸轉型為開發商，憑藉對市場的清晰了解，再結合多年的經驗及眼光，開發出入場價六七十萬的民宿單位。黃冠陞表示，除了控制單位售價，東日也將管理團隊作為重心，將人手及資源集中於運營，例如後台支持、預訂、入住及退房的流程，以及跟進租客和投資者的服務團隊，盡量通過後台操控的管理團隊提供服務。

他介紹指，旅客在預訂東日民宿之前，如對物業位置、交通、安全等問題有疑問，可以聯繫他們的管理團隊，了解清楚再進行預訂。管理團隊會在過程中還會與租客保持溝通，例如提供到達物業的路線指引、入住取匙的說明等。若在入住期間遇到問題，也可隨時聯絡24小時服務的管理團隊，確保流程暢順。租客可透過WhatsApp、WeChat及Line等平台進行聯絡。黃冠陞強調，良好的服務是東日的宗旨，若服務質量不佳，租客可能會留下負評，最終影響業主的收益。此外，管理團隊及清潔團隊大約每四至五日便會進入單位檢查，進行清潔及了解設備是否正常運作。如發現電器故障，會聯絡業主提供解決方案，即時作出跟進。

隨著經營民宿規模不斷壯大，東日持續提升服務水平，例如自設車隊及聘請司機，為租客及買家提供價格優惠的專車服務。黃冠陞表示，大部分日本民宿都沒有提供這類服務，東日則以企業化的模式進行運營。客戶訂購東日的民宿，不僅有質量和價格優勢，還可享有車隊服務，除了機場接送服務外，可根據旅程作出報價，為客戶提供私人司機服務，方便穿梭大阪市內，甚至京都及神戶地區。

地段好出租有優勢

隨著大阪世博會的到來，對旅客而言當然是愈早預訂住宿價錢愈平，特別是地段及質量好的民宿，在旺季時很受歡迎。東日的民宿選擇全部距離車站幾分鐘，15分鐘內即可到達市中心，距離心齋橋及難波也只是三四個車站，位置絕對佔優。加上愈來愈多人希望在旅遊時獲得生活體驗，民宿設有廚房及洗衣機等設施亦深得租客喜愛。項目五分鐘步程範圍內必有便利店或超市，方便客人自行煮食。租金方面，目前雙人房價格介乎400至650元（港幣，下同），四人房價格介乎600至900元，八人房價格介乎900至1,300元，因應不同位置和質素而略有不同。黃冠陞預期盛事臨近，租金會繼續上升。

迎來入市黃金機會

據日本國家旅遊局（JNTO）公布的數據顯示，2024年到訪日本的旅客人數達到3,687萬人次。而今年舉辦的大阪世博會，預計可吸引2,800萬人次的旅客到訪大阪。黃冠陞認為，短短半年便有旅客量聚集大阪，可見推動力非常大。他指出，每當有世界性活動舉行，全球的客戶、投資者及大型資金都會集中在該區，預計資金流入將會令一手及二手樓價格大幅上漲。「如果有意投資民宿，現在是最佳時機，可趁價錢較低時期入手。」他相信世博會是「第一炮」，短期內帶來強大的催化劑，將所有注意力集中在日本。接下來在2030年開幕的賭場，會是更強勁的旅遊業機遇。

大阪世博會迎來經營民宿的黃金機遇，黃冠陞強調，東日經過九年部署，從代理商轉型為開發商， 興建新樓、翻新一戶建、再到翻新六七十萬元的單位，一路走來憑藉務實工作深得客戶信任，期望未來做好東日的品牌，進一步走向國際舞台。

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：3月22、23日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 4（銅鑼灣站E出口）

講座時間：下午2時30分

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

東日日本民宿訂房平台

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