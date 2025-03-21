moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

東日物業創建營運民宿經驗豐富 大阪世博會4月啟動 料帶動樓價租金上升

【Presented by：WAW Creation】大阪世博會由4月13日至10月13日在大阪夢洲舉行，為期184天，預計可吸引2,800萬遊客到來，並帶來龐大的住宿需求。在大阪經營民宿業務，料將可迎接這一黃金浪潮。東日物業創建項目及業務發展總監黃冠陞表示，東日的民宿出租率明顯增長，現時至8月的平均出租率已達94%，租金亦較半年前增長近60%。

 

Presented by：WAW Creation

 

目前，大阪市面上許多民宿供應商或開發商都是以經營全新民宿項目為主，雖然全新項目的質素好，但相對翻新樓，新樓的入場價格明顯較高，因此回報也相對低很多。

 

翻新物業有市場

「東日的目標是希望讓購買項目的客戶能夠獲得良好回報，因此一直思考如何憑藉自身的經驗、眼光以及對市場的認識，創造出高回報的產品，最終發現通過翻新物業可以實現。」黃冠陞表示，東日為項目建築外觀、室內結構及公共空間進行大幅度翻新活化，令項目看起來像新樓一樣。通過最低的成本控制，在民宿市場獲取最大的收益。他透露，相對全新民宿回報約為4-5厘，東日的翻新項目的回報可高達8至10厘，當中有賴東日多年積累的市場經驗和知識才能做到。此外，東日設立管理團隊專門分析市場情況，釐定每日租金定價，目標是幫助客戶獲得最大回報，這也是東日的產品能夠吸引客戶的原因。

東日營運民宿的規模不斷壯大，目前民宿數目約有250間，百多間民宿正在進行裝修，預計年底營運民宿數目可達500間，規模媲美一些酒店集團。黃冠陞透露，預計6月底會有超過100個單位取得營運民宿牌照，並且通過消防要求後「上架」投入市場，當中的單位有和式、洋式及簡約和式等不同選擇。

 

24小時管理團隊細心跟進

日本民宿物業售價低，回報高，吸引不少投資入手。黃冠陞提醒購入大廈單獨單位時要注意，由於申請民宿牌照時要迎合建築消防標準等多項要求，例如大廈內只有一個單位作為民宿，難以要其他住戶出資提升大廈消防水平。即使符合牌照條件，亦要面對鄰居對租客出入產生滋擾的投訴，長遠來看，對客戶並沒有保障。由於東日早在9年已意識到這一問題，因此收購整棟大廈進行翻新開發，全棟大廈用作民宿，亦毋需擔心投訴問題。

東日最初在日本從事代理工作，在全日本成交過千宗物業買賣，隨後逐漸轉型為開發商，憑藉對市場的清晰了解，再結合多年的經驗及眼光，開發出入場價六七十萬的民宿單位。黃冠陞表示，除了控制單位售價，東日也將管理團隊作為重心，將人手及資源集中於運營，例如後台支持、預訂、入住及退房的流程，以及跟進租客和投資者的服務團隊，盡量通過後台操控的管理團隊提供服務。

他介紹指，旅客在預訂東日民宿之前，如對物業位置、交通、安全等問題有疑問，可以聯繫他們的管理團隊，了解清楚再進行預訂。管理團隊會在過程中還會與租客保持溝通，例如提供到達物業的路線指引、入住取匙的說明等。若在入住期間遇到問題，也可隨時聯絡24小時服務的管理團隊，確保流程暢順。租客可透過WhatsApp、WeChat及Line等平台進行聯絡。黃冠陞強調，良好的服務是東日的宗旨，若服務質量不佳，租客可能會留下負評，最終影響業主的收益。此外，管理團隊及清潔團隊大約每四至五日便會進入單位檢查，進行清潔及了解設備是否正常運作。如發現電器故障，會聯絡業主提供解決方案，即時作出跟進。

隨著經營民宿規模不斷壯大，東日持續提升服務水平，例如自設車隊及聘請司機，為租客及買家提供價格優惠的專車服務。黃冠陞表示，大部分日本民宿都沒有提供這類服務，東日則以企業化的模式進行運營。客戶訂購東日的民宿，不僅有質量和價格優勢，還可享有車隊服務，除了機場接送服務外，可根據旅程作出報價，為客戶提供私人司機服務，方便穿梭大阪市內，甚至京都及神戶地區。

 

地段好出租有優勢

隨著大阪世博會的到來，對旅客而言當然是愈早預訂住宿價錢愈平，特別是地段及質量好的民宿，在旺季時很受歡迎。東日的民宿選擇全部距離車站幾分鐘，15分鐘內即可到達市中心，距離心齋橋及難波也只是三四個車站，位置絕對佔優。加上愈來愈多人希望在旅遊時獲得生活體驗，民宿設有廚房及洗衣機等設施亦深得租客喜愛。項目五分鐘步程範圍內必有便利店或超市，方便客人自行煮食。租金方面，目前雙人房價格介乎400至650元（港幣，下同），四人房價格介乎600至900元，八人房價格介乎900至1,300元，因應不同位置和質素而略有不同。黃冠陞預期盛事臨近，租金會繼續上升。

 

迎來入市黃金機會

據日本國家旅遊局（JNTO）公布的數據顯示，2024年到訪日本的旅客人數達到3,687萬人次。而今年舉辦的大阪世博會，預計可吸引2,800萬人次的旅客到訪大阪。黃冠陞認為，短短半年便有旅客量聚集大阪，可見推動力非常大。他指出，每當有世界性活動舉行，全球的客戶、投資者及大型資金都會集中在該區，預計資金流入將會令一手及二手樓價格大幅上漲。「如果有意投資民宿，現在是最佳時機，可趁價錢較低時期入手。」他相信世博會是「第一炮」，短期內帶來強大的催化劑，將所有注意力集中在日本。接下來在2030年開幕的賭場，會是更強勁的旅遊業機遇。

大阪世博會迎來經營民宿的黃金機遇，黃冠陞強調，東日經過九年部署，從代理商轉型為開發商， 興建新樓、翻新一戶建、再到翻新六七十萬元的單位，一路走來憑藉務實工作深得客戶信任，期望未來做好東日的品牌，進一步走向國際舞台。

 

日本民宿物業巡禮酒店展銷會

日期：3月22、23日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地址：銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 4（銅鑼灣站E出口）

講座時間：下午2時30分

預約/查詢熱線：6381 1308

發展商：東日物業創建

 

東日日本民宿訂房平台

tybnbbooking.com