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樓盤點睛：英國倫敦London Square Woolwich 城市與河畔交匯之地

【Presented by：WAW Creation】Woolwich 隸屬倫敦皇家格林威治區，是三個皇家區之一，並以海事歷史著稱。區內正經歷大型重建計劃，發展潛力優越，加上租務需求殷切，物業投資及自住皆具吸引力。項目現正推出一房及兩房單位，採取具有空間感的現代設計，售價由408,000英鎊起。項目更設有禮賓服務、可飽覽泰晤士河景的天台花園、住客休閒空間、共享工作區等，可享理想家居生活。

 

Presented by：WAW Creation

 

過去十年間，Woolwich 發生了翻天覆地的變化，根據《London Plan 倫敦城市規劃》， Woolwich 是全倫敦47 個官方Opportunity Areas（發展潛力區）之一，預計將興建大量住宅、基建和創造就業機會，目標打造成一個適合現代倫敦人居住的社區。該區物業售價及租金持續上升，據Dataloft 和Land Registry 英國土地註冊處的數據顯示，該區在過去10 年，樓價平均上升49%，過去5 年的租金上升41%，跑贏多個倫敦地區。

自伊麗莎白線通車後，Woolwich 的潛力更大幅提升，從Woolwich Station 出發，只需8分鐘車程即可直達Canary Wharf， 14 分鐘到Liverpool Street， 加上DLR、National Rail、以及Thames Clippers 河上交通，交通非常便利。

此外， 項目距離倫敦城市機場僅5 分鐘， 鄰近有Woolwich Works、Punchdrunk劇場及河畔咖啡店，步行可達Tesco、M&S、Gail's及當地市集，生活設施豐富，3 英里範圍內更有16 間Ofsted「傑出」評級學校，多間頂尖大學包括UCL、King's College London、LSE，只需45 分鐘車程可達。

 

London Square Woolwich展銷會

日期：4月26及27日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環交易廣場一期34樓3406室

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819