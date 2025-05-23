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樓盤點睛：英國倫敦Fulton & Fifth Wembley全新住宅地標

【Presented by：WAW Creation倫敦西北區Wembley Park正急速發展，一項投資金額達30億英鎊的再發展計劃，正將當區變成一個集文化、消閒、購物於一身嘅活力新社區。而全新住宅項目Fulton & Fifth 正位於這個地段。

 

Presented by﹕WAW Creation

 

項目坐落Wembley 核心地段，設計、地段與生活便利兼備，步行8分鐘可達Wembley Park Station地鐵站，乘搭Jubilee線及Metropolitan線直達倫敦各大核心地段， 18 分鐘可達King's Cross、28分鐘到Liverpool Street，交通快捷方便。附近還有多間優質學校，到UCL、LSE、King's College London亦只是十數分鐘地鐵路程。

項目提供全新Manhattan 開放式、1房及2房單位，而且配套24小時禮賓服務及一系列高級生活設施，包括室內泳池及水療中心、健身室及瑜伽空間、私人影院、遊戲室及高爾夫模擬器、空中花園及天台露台等，日常所需一應俱全。單位售價由457,500英鎊起。

 

香港展銷會

日期：5月24及25日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地址：中環德輔道中26號華懋中心II期22樓，Regal香港展銷廳

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819

 