樓盤點睛：英國倫敦Kew Bridge Rise 鄰近鐵路站 自住投資皆宜

【Presented by：WAW Creation】Kew Bridge Rise 位處西倫敦黃金地段，毗鄰Kew Gardens、Chiswick High Road 及Richmond Park， 步行2 分鐘即可到達Kew Bridge Station，30分鐘可達London Waterloo，與倫敦市中心緊密連繫， 加上鄰近Gunnersbury Station，可快速通達Heathrow 機場，交通便利。
Presented by﹕WAW Creation
項目由獲獎建商Hill 聯同L&Q 合作開發，提供的一房與兩房單位，設有陽台或冬季花園，空間寬敞實用。屋苑更提供共享工作空間、住戶專屬健身室、空中花園，以及幼兒中心。咫尺之距還有河畔咖啡店、商店及綠化公園等生活配套。
Brentford 地區正經歷大型重建，租務需求強勁。項目鄰近Chiswick 商業園、名校及大學， 步行可達多間Ofsted「Outstanding 」評級學校，如The Green School、Lionel Primary School，到倫敦頂尖大學如Imperial College、UCL、LSE、King's College London亦非常方便，適合年輕家庭之選。項目售價由435,000英鎊起，預計租金回報率可達5.5%。
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