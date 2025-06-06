樓盤點睛：英國倫敦Kew Bridge Rise 鄰近鐵路站 自住投資皆宜

Presented by﹕WAW Creation

項目由獲獎建商Hill 聯同L&Q 合作開發，提供的一房與兩房單位，設有陽台或冬季花園，空間寬敞實用。屋苑更提供共享工作空間、住戶專屬健身室、空中花園，以及幼兒中心。咫尺之距還有河畔咖啡店、商店及綠化公園等生活配套。

Brentford 地區正經歷大型重建，租務需求強勁。項目鄰近Chiswick 商業園、名校及大學， 步行可達多間Ofsted「Outstanding 」評級學校，如The Green School、Lionel Primary School，到倫敦頂尖大學如Imperial College、UCL、LSE、King's College London亦非常方便，適合年輕家庭之選。項目售價由435,000英鎊起，預計租金回報率可達5.5%。

查詢：6606 1819（Pitchbook Property）