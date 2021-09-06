恒指升穿兩萬六、牛熊資金流分歧 平保續於60元關徘徊、投資者開牛博反彈
恆指牛63081 熊57571/ 平保牛51988 熊63866/ 騰訊購17828 沽25903
文章日期：2021年9月6日
美國8月非農就業數據遜預期，道指上周五收報35369點，跌74點(或0.2%)。納指則創收市新高。恒指上周五收報25901點，跌188點(或0.7%)，結束4個交易日升勢。今早低開後回穩，上試26000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4000萬元，反映投資者看好大市反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24500至24599點，而熊證街貨重貨區為收回價27000至27099點。
據報騰訊（00700）擬推出個人微信雲端儲存付費服務。另外，在青少年遊戲禁令公布後首個周末，騰訊旗下遊戲《王者榮耀》伺服器出現故障。騰訊上周五收488元，跌1.6%，終止3連升，今早一度回升近4%，曾高見507元，惟上試上周四即市高位510元暫遇阻。上周五有逾7.8億元北水淨流出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，超過2900萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1700萬元淨流出。
阿里巴巴（09988）上周五較其他大型科企落後，低收3.6%於164.9元。阿里巴巴將成立助力共同富裕工作小組，負責2025年前落實十項具體行動，助力推動共同富裕。阿里今早靠穩，高位重上167元。上周五有逾1500萬元淨流入其好倉，淡倉則有近340萬元淨流出。
中國平安（02318）近日反駁遭銀保監調查房地產投資無事實依據，並否認停售另類投資產品，另公司近期大手回購A股股份。然而，平安股價近日維持在低位徘徊，受制下移中的10天線，上周五收跌0.5%於60.35元。今早靠穩，曾重上61元。逾210萬元在上周五淨流入平安好倉，淡倉則有逾130萬元淨流出。
贛鋒鋰業（01772）上周五曾挫6.3%，低見156.1元，收市維持4.8%的跌幅，報158.6元，連失10天和20天線。股份連跌三個交易日，累挫11.5%。贛鋒鋰業子公司鋰電項目落戶重慶，前期投資54億元人民幣。另據報蘋果就汽車項目與內地鋰電池商進行了會談。贛鋒鋰業今早股價反彈約2%，一度高見162.6元，惟其後轉跌，股份將獲納入富時50指數。其輪證好倉在上周五錄逾690萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購22956，行使價：26600點，2022年1月到期，實際槓桿：11.2
恒指貼價、短期沽17845，行使價：25100點，2021年11月到期，實際槓桿：11.8
騰訊輕微價外、中年期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：5.2
騰訊價外、中短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：5.8
阿里輕微價外、中短期購25511，行使價：190.08元，2022年2月到期，實際槓桿：5.3
阿里輕微價外、中年期沽22284，行使價：144.44元，2022年3月到期，實際槓桿：3.7
平保價外、中短期購25072，行使價：71.88元，2022年2月到期，實際槓桿：7.7
平保貼價、中短期沽18199，行使價：59.98元，2022年1月到期，實際槓桿：4.8
贛鋒價外、中短期購24617，行使價：226.08元，2022年1月到期，實際槓桿：3.5
國材貼價、短期購20357，行使價：12.98元，2021年10月到期，實際槓桿：6.9
海螺輕微價外、中短期購13016，行使價：50.88元，2021年12月到期，實際槓桿：6.8
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證63081，收回價：25500點，槓桿比率：44.1
恒指熊證57571，收回價：26540點，槓桿比率：37.2
騰訊牛證65240，收回價：470.08元，槓桿比率：12.5
騰訊熊證51078，收回價：536.8元，槓桿比率：11.8
阿里牛證60019，收回價：150元，槓桿比率：7.4
阿里熊證59713，收回價：180元，槓桿比率：8.1
平保牛證51988，收回價：55.08元，槓桿比率：9.2
平保熊證63866，收回價：66元，槓桿比率：8.1
小米牛證59238，收回價：22.33元，槓桿比率：7.3
小米熊證57758，收回價：27元，槓桿比率：9
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