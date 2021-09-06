恒指升穿兩萬六、牛熊資金流分歧 平保續於60元關徘徊、投資者開牛博反彈

據報騰訊 （00700） 擬推出個人微信雲端儲存付費服務。另外，在青少年遊戲禁令公布後首個周末，騰訊旗下遊戲《王者榮耀》伺服器出現故障。騰訊上周五收 488 元，跌 1.6% ，終止 3 連升，今早一度回升近 4% ，曾高見 507 元，惟上試上周四即市高位 510 元暫遇阻。上周五有逾 7.8 億元北水淨流出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，超過 2900 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 1700 萬元淨流出。

阿里巴巴 （09988） 上周五較其他大型科企落後，低收 3.6% 於 164.9 元。阿里巴巴將成立助力共同富裕工作小組，負責 2025 年前落實十項具體行動，助力推動共同富裕。阿里今早靠穩，高位重上 167 元。上周五有逾 1500 萬元淨流入其好倉，淡倉則有近 340 萬元淨流出。

中國平安 （02318） 近日反駁遭銀保監調查房地產投資無事實依據，並否認停售另類投資產品，另公司近期大手回購 A 股股份。然而，平安股價近日維持在低位徘徊，受制下移中的 10 天線，上周五收跌 0.5% 於 60.35 元。今早靠穩，曾重上 61 元。逾 210 萬元在上周五淨流入平安好倉，淡倉則有逾 130 萬元淨流出。

贛鋒鋰業 （01772） 上周五曾挫 6.3% ，低見 156.1 元，收市維持 4.8% 的跌幅，報 158.6 元，連失 10 天和 20 天線。股份連跌三個交易日，累挫 11.5% 。贛鋒鋰業子公司鋰電項目落戶重慶，前期投資 54 億元人民幣。另據報蘋果就汽車項目與內地鋰電池商進行了會談。贛鋒鋰業今早股價反彈約 2% ，一度高見 162.6 元，惟其後轉跌，股份將獲納入富時 50 指數。其輪證好倉在上周五錄逾 690 萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 11.2

恒指貼價、短期沽 17845 ，行使價： 25100 點， 2021 年 11 月到期，實際槓桿： 11.8

騰訊輕微價外、中年期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.2

騰訊價外、中短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.8

阿里輕微價外、中短期購 25511 ，行使價： 190.08 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.3

阿里輕微價外、中年期沽 22284 ，行使價： 144.44 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 3.7

平保價外、中短期購 25072 ，行使價： 71.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.7

平保貼價、中短期沽 18199 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 4.8

贛鋒價外、中短期購 24617 ，行使價： 226.08 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 3.5

國材貼價、短期購 20357 ，行使價： 12.98 元， 2021 年 10 月到期，實際槓桿： 6.9

海螺輕微價外、中短期購 13016 ，行使價： 50.88 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 6.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 63081 ，收回價： 25500 點，槓桿比率： 44.1

恒指熊證 57571 ，收回價： 26540 點，槓桿比率： 37.2

騰訊牛證 65240 ，收回價： 470.08 元，槓桿比率： 12.5

騰訊熊證 51078 ，收回價： 536.8 元，槓桿比率： 11.8

阿里牛證 60019 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 7.4

阿里熊證 59713 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 8.1

平保牛證 51988 ，收回價： 55.08 元，槓桿比率： 9.2

平保熊證 63866 ，收回價： 66 元，槓桿比率： 8.1

小米牛證 59238 ，收回價： 22.33 元，槓桿比率： 7.3

小米熊證 57758 ，收回價： 27 元，槓桿比率： 9

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