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比亞迪逆市回1%、投資者追熊 快手大升1成升穿百元關、資金即市積極開熊


恆指牛66491 熊55958/ 美團牛63887 熊69378/ 快手牛63893 熊56454

文章日期：2021年9月7日

美股隔晚假期休市。恒指昨以近全日高位26163點收市，升261(1%)。今早好淡爭持，一度重上26200點。 恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近4200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6300萬元，反映投資者預期大市將再度回軟。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2450024599點，而熊證街貨重貨區為收回價2700027099點。

國務院副總理劉鶴表示，支持民營經濟發展方針政策現時及未來也不會改變，發展數碼經濟須落實新發展理念。

包括美團出行的網約車平台近日遭內地政府部門約談要求整改，上周五表現落後的美團（03690），昨先跌後回升，倒升1.1%247.4元，暫受阻於50天線(249)。美團今早升逾4%，迫近260元。上日有逾230萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

比亞迪股份（01211）8月汽車銷量約6.85萬輛，按年增加86.3%，其中新能源汽車銷量較去年同期增約3倍至6.14萬輛。另外，工信部副部長預料今年首8個月新能源汽車產銷按年增長兩倍，市場滲透率超過10%。另一方面，據報三星減持所持比亞迪大部分股權，出售價值約101億港元的股份，佔比亞迪股本約1.6%。比亞迪昨飆7.8%，以全日高位274.2元收市，是表現最好藍籌。今早逆市回落約2%，曾失270元。超過1400萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有逾1200萬元淨流入。

友邦保險（01299）昨一舉重越10天、20天和50天線，收漲2.3%94.8元，盤中觸及95元。友邦近日已完成收購東亞人壽，並將易名為友邦雋峰人壽。友邦今早跌約1%，回落至94元以下有支持，其後靠穩。昨有約300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流入。

據報中國銀保監擬對保險集團公司實行全面、持續、穿透的監督管理。另外，上季末保險公司平均綜合償付能力充足率為243.7%，繼續保持在合理區間高位運行。中國平安（02318）早前創出57.65元的近4年低位後有跌勢喘定迹象，昨一度跌破60元關後很快收復，全日收報60.75元，升0.67%。今早略回，再次考驗60元水平。昨分別有近400萬元和逾90萬元淨流入其好倉和淡倉。

 

瑞通相關認股證之選擇：

美團價外、中短期購18785，行使價：313元，20221月到期，實際槓桿：5

 

美團輕微價外、中短期沽26159，行使價：230元，202112月到期，實際槓桿：4.2

 

比迪價外、中短期購23370，行使價：328.88元，20222月到期，實際槓桿：4.2

 

比迪輕微價外、中短期沽24722，行使價：238.88元，20222月到期，實際槓桿：2.9

 

友邦輕微價外、中年期購15163，行使價：99.99元，20223月到期，實際槓桿：7

 

友邦貼價、中短期沽12584，行使價：93.9元，202112月到期，實際槓桿：6.7

 

平保價外、中短期購25072，行使價：71.88元，20222月到期，實際槓桿：7.8

 

平保貼價、中短期沽18199，行使價：59.98元，20221月到期，實際槓桿：4.8

 

騰訊輕微價外、短期購17376，行使價：608.5元，202111月到期，實際槓桿：11.3

 

騰訊輕微價外、中短期沽17594，行使價：479.8元，202112月到期，實際槓桿：6.4

 

阿里輕微價外、中短期購25511，行使價：190.08元，20222月到期，實際槓桿：5.3

 

阿里貼價、中短期沽24721，行使價：161.88元，20222月到期，實際槓桿：3.7

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證66491，收回價：25760點，槓桿比率：41.2

 

恒指熊證55958，收回價：26840點，槓桿比率：36.1

美團牛證63887，收回價：230.08元，槓桿比率：8.5

 

美團熊證69378，收回價：285.88元，槓桿比率：6.8

 

比迪牛證63017，收回價：250.08元，槓桿比率：8.8

 

比迪熊證55166，收回價：300元，槓桿比率：6.7

 

友邦牛證53922，收回價：88元，槓桿比率：12.7

 

友邦熊證51066，收回價：99.5元，槓桿比率：14

 

平保牛證51988，收回價：55.08元，槓桿比率：10

 

平保熊證63866，收回價：66元，槓桿比率：7.7

 

騰訊牛證66497，收回價：480.08元，槓桿比率：10.5

 

騰訊熊證69376，收回價：558.8元，槓桿比率：11.2

 

阿里牛證63891，收回價：158.88元，槓桿比率：8.6

 

阿里熊證59713，收回價：180元，槓桿比率：10

 

快手牛證63893，收回價：82.88元，槓桿比率：5.1

 

快手熊證56454，收回價：110元，槓桿比率：7.1

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。