比亞迪逆市回1%、投資者追熊 快手大升1成升穿百元關、資金即市積極開熊

國務院副總理劉鶴表示，支持民營經濟發展方針政策現時及未來也不會改變，發展數碼經濟須落實新發展理念。

包括美團出行的網約車平台近日遭內地政府部門約談要求整改，上周五表現落後的美團 （03690） ，昨先跌後回升，倒升 1.1% 收 247.4 元，暫受阻於 50 天線 (249 元 ) 。美團今早升逾 4% ，迫近 260 元。上日有逾 230 萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

比亞迪股份 （01211）8 月汽車銷量約 6.85 萬輛，按年增加 86.3% ，其中新能源汽車銷量較去年同期增約 3 倍至 6.14 萬輛。另外，工信部副部長預料今年首 8 個月新能源汽車產銷按年增長兩倍，市場滲透率超過 10% 。另一方面，據報三星減持所持比亞迪大部分股權，出售價值約 101 億港元的股份，佔比亞迪股本約 1.6% 。比亞迪昨飆 7.8% ，以全日高位 274.2 元收市，是表現最好藍籌。今早逆市回落約 2% ，曾失 270 元。超過 1400 萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有逾 1200 萬元淨流入。

友邦保險 （01299） 昨一舉重越 10 天、 20 天和 50 天線，收漲 2.3% 於 94.8 元，盤中觸及 95 元。友邦近日已完成收購東亞人壽，並將易名為友邦雋峰人壽。友邦今早跌約 1% ，回落至 94 元以下有支持，其後靠穩。昨有約 300 萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾 20 萬元淨流入。

據報中國銀保監擬對保險集團公司實行全面、持續、穿透的監督管理。另外，上季末保險公司平均綜合償付能力充足率為 243.7% ，繼續保持在合理區間高位運行。中國平安 （02318） 早前創出 57.65 元的近 4 年低位後有跌勢喘定迹象，昨一度跌破 60 元關後很快收復，全日收報 60.75 元，升 0.67% 。今早略回，再次考驗 60 元水平。昨分別有近 400 萬元和逾 90 萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

美團價外、中短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5

美團輕微價外、中短期沽 26159 ，行使價： 230 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 4.2

比迪價外、中短期購 23370 ，行使價： 328.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 4.2

比迪輕微價外、中短期沽 24722 ，行使價： 238.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 2.9

友邦輕微價外、中年期購 15163 ，行使價： 99.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 7

友邦貼價、中短期沽 12584 ，行使價： 93.9 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 6.7

平保價外、中短期購 25072 ，行使價： 71.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.8

平保貼價、中短期沽 18199 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 4.8

騰訊輕微價外、短期購 17376 ，行使價： 608.5 元， 2021 年 11 月到期，實際槓桿： 11.3

騰訊輕微價外、中短期沽 17594 ，行使價： 479.8 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 6.4

阿里輕微價外、中短期購 25511 ，行使價： 190.08 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.3

阿里貼價、中短期沽 24721 ，行使價： 161.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 66491 ，收回價： 25760 點，槓桿比率： 41.2

恒指熊證 55958 ，收回價： 26840 點，槓桿比率： 36.1

美團牛證 63887 ，收回價： 230.08 元，槓桿比率： 8.5

美團熊證 69378 ，收回價： 285.88 元，槓桿比率： 6.8

比迪牛證 63017 ，收回價： 250.08 元，槓桿比率： 8.8

比迪熊證 55166 ，收回價： 300 元，槓桿比率： 6.7

友邦牛證 53922 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 12.7

友邦熊證 51066 ，收回價： 99.5 元，槓桿比率： 14

平保牛證 51988 ，收回價： 55.08 元，槓桿比率： 10

平保熊證 63866 ，收回價： 66 元，槓桿比率： 7.7

騰訊牛證 66497 ，收回價： 480.08 元，槓桿比率： 10.5

騰訊熊證 69376 ，收回價： 558.8 元，槓桿比率： 11.2

阿里牛證 63891 ，收回價： 158.88 元，槓桿比率： 8.6

阿里熊證 59713 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 10

快手牛證 63893 ，收回價： 82.88 元，槓桿比率： 5.1

快手熊證 56454 ，收回價： 110 元，槓桿比率： 7.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

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