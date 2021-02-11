恒指再挑戰昨即市高位、資金追牛 阿里突抽5%重上150元、引伸回、投資者續睇好

美團 （03690） 繼續沿 20 天線上行，上日一度漲近 5% 至 256.8 元，全日收升 1.6% 於 248.4 元，錄三連升。昨有逾 10 億元北水淨買入股份。據報上海多部門約談美團出行等 11 家網約車平台，並將不定期展開聯合執法行動，不過消息暫時對股價影響不大。美團今早升逾 3% ，高位迫近 257 元，重返 256 元以上，下一阻力留意 100 天線約 261 元。分別有逾 390 萬元和逾 880 萬元在昨日淨流入其輪證好倉和淡倉。

阿里巴巴 （09988） 今早高開逾 2% 後，升幅擴大至超過 5% ，曾高見 150 元之上，此高位亦是目前 10 天線的位置。資金即市追入其好倉望其股價再回升，另外引伸波幅回落約 1 個波幅點子。

小米 （01810） 昨曾挫 5.9% ，低見 20.8 元的半年低位，全日跌幅收窄至 1.6% ，報 21.75 元。據報道小米正聘請獨立的第三方專家評估立陶宛關於其手機帶有審查功能的指控。同時德國已就小米等中國手機存在安全漏洞的指控啟動相關調查。另外，華為創辦人任正非女兒獲釋回國，小米在手機市場或面對更多挑戰。小米昨斥近 1.5 億元回購股份、以及公布新手機系列後，股價今早先好淡爭持，其後升 1% ，升穿 22 元水平。昨有近 4.4 億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，分別有逾 530 萬元和逾 350 萬元淨流入其好倉和淡倉。

澳門因應有隔離酒店發現確診個案，再啟動全民檢測，業界料有損十一黃金周檔期生意，加上博彩法修訂的不明朗因素，濠賭股昨再度捱沽。銀河娛樂 （00027） 曾挫 4% 至 38.6 元，全日收報 38.8 元，降 3.6% 。今早反彈逾 3% ，重上 40 元關，其後升幅收窄。上日有逾 110 萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

銀保監表示，內險可通過特殊目的公司在香港發行巨災債券。昨日窄幅上落的新華保險 （01336） 平收於 22.5 元，今早繼續窄幅，守 22 元。其輪證好倉昨錄近 20 萬元淨流出。

計劃回歸 A 股的中海油 （00883） ，上日曾飆近 7% ，衝上 8.63 元，創近三個月新高，全日維持 5.1% 的升幅，收 8.48 元，是表現最佳藍籌，成交亦顯著增加。有券商估算中海油 A 股每股發行價至少為 13.46 元人民幣，較 H 股有顯著溢價，把中海油 A 股 IPO 價格視為中海油 H 股價重估的基準，配合國際油價隔晚收升近 2% ，中海油今早再升逾 2% ，升抵 8.7 元，暫連續四日造好。昨有約 490 萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾 20 萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 13.9

恒指貼價、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.1

阿里輕微價外、中短期購 25408 ，行使價： 172.8 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.5

阿里輕微價外、中短期沽 25231 ，行使價： 135.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.9

美團輕微價外、中短期購 24350 ，行使價： 275.2 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5

美團價外、中短期沽 28779 ，行使價： 210 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 4.1

小米輕微價外、中短期購 26733 ，行使價： 25.55 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.9

小米價內、中短期沽 28813 ，行使價： 22 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 4.4

銀河貼價、中年期購 26928 ，行使價： 40.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.5

銀河價外、中短期購 25230 ，行使價： 48.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.8

銀河價內、短期沽 24048 ，行使價： 51.66 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 2.2

新保輕微價外、中短期購 20363 ，行使價： 26.26 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7

海油輕微價外、中短期購 21420 ，行使價： 9.39 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 8.2

海油輕微價外、中短期沽 22097 ，行使價： 8.08 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.6

騰訊輕微價外、中短期購 26852 ，行使價： 550.5 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7

騰訊輕微價外、中短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.5

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 68647 ，收回價： 23900 點，槓桿比率： 44.4

恒指熊證 67961 ，收回價： 24940 點，槓桿比率： 33.7

阿里牛證 51969 ，收回價： 140 元，槓桿比率： 10.3

阿里熊證 67703 ，收回價： 158 元，槓桿比率： 10

美團牛證 67944 ，收回價： 228.88 元，槓桿比率： 7.9

美團熊證 69378 ，收回價： 285.88 元，槓桿比率： 6.8

美團熊證 51080 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 14.2

小米牛證 63052 ，收回價： 20.08 元，槓桿比率： 8.1

小米熊證 68707 ，收回價： 23.8 元，槓桿比率： 9

銀河熊證 54650 ，收回價： 56.8 元，槓桿比率： 2.1

海油牛證 68689 ，收回價： 7.8 元，槓桿比率： 7.1

海油熊證 61585 ，收回價： 9.48 元，槓桿比率： 6.7

騰訊牛證 61525 ，收回價： 440 元，槓桿比率： 12.6

騰訊熊證 54157 ，收回價： 506.8 元，槓桿比率： 10.6

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本結構性產品並無抵押品。

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