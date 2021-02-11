恒指再挑戰昨即市高位、資金追牛 阿里突抽5%重上150元、引伸回、投資者續睇好
恒牛68647 熊67961/ 阿里購25408 沽25231/ 美團牛67944 熊51080
文章日期：2021年9月28日
美國10年期國債孳息率曾升越1.5厘，道指隔晚收報34869點，升71點(或0.2%)。恒指昨突破24500點後沽壓再現，收報24208點，升16點(或0.1%)。今早最多升300點，再度上試昨日即市高位24500點，企穩再觀察10天線(24584點)之阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾30萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5700萬元，反映較多投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23500至23599點，而熊證街貨重貨區為收回價25000至25099點。
美團（03690）繼續沿20天線上行，上日一度漲近5%至256.8元，全日收升1.6%於248.4元，錄三連升。昨有逾10億元北水淨買入股份。據報上海多部門約談美團出行等11家網約車平台，並將不定期展開聯合執法行動，不過消息暫時對股價影響不大。美團今早升逾3%，高位迫近257元，重返256元以上，下一阻力留意100天線約261元。分別有逾390萬元和逾880萬元在昨日淨流入其輪證好倉和淡倉。
阿里巴巴（09988）今早高開逾2%後，升幅擴大至超過5%，曾高見150元之上，此高位亦是目前10天線的位置。資金即市追入其好倉望其股價再回升，另外引伸波幅回落約1個波幅點子。
小米（01810）昨曾挫5.9%，低見20.8元的半年低位，全日跌幅收窄至1.6%，報21.75元。據報道小米正聘請獨立的第三方專家評估立陶宛關於其手機帶有審查功能的指控。同時德國已就小米等中國手機存在安全漏洞的指控啟動相關調查。另外，華為創辦人任正非女兒獲釋回國，小米在手機市場或面對更多挑戰。小米昨斥近1.5億元回購股份、以及公布新手機系列後，股價今早先好淡爭持，其後升1%，升穿22元水平。昨有近4.4億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，分別有逾530萬元和逾350萬元淨流入其好倉和淡倉。
澳門因應有隔離酒店發現確診個案，再啟動全民檢測，業界料有損十一黃金周檔期生意，加上博彩法修訂的不明朗因素，濠賭股昨再度捱沽。銀河娛樂（00027）曾挫4%至38.6元，全日收報38.8元，降3.6%。今早反彈逾3%，重上40元關，其後升幅收窄。上日有逾110萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。
銀保監表示，內險可通過特殊目的公司在香港發行巨災債券。昨日窄幅上落的新華保險（01336）平收於22.5元，今早繼續窄幅，守22元。其輪證好倉昨錄近20萬元淨流出。
計劃回歸A股的中海油（00883），上日曾飆近7%，衝上8.63元，創近三個月新高，全日維持5.1%的升幅，收8.48元，是表現最佳藍籌，成交亦顯著增加。有券商估算中海油A股每股發行價至少為13.46元人民幣，較H股有顯著溢價，把中海油A股IPO價格視為中海油H股價重估的基準，配合國際油價隔晚收升近2%，中海油今早再升逾2%，升抵8.7元，暫連續四日造好。昨有約490萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購22956，行使價：26600點，2022年1月到期，實際槓桿：13.9
恒指貼價、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：7.1
阿里輕微價外、中短期購25408，行使價：172.8元，2022年2月到期，實際槓桿：5.5
阿里輕微價外、中短期沽25231，行使價：135.88元，2022年2月到期，實際槓桿：3.9
美團輕微價外、中短期購24350，行使價：275.2元，2022年1月到期，實際槓桿：5
美團價外、中短期沽28779，行使價：210元，2022年1月到期，實際槓桿：4.1
小米輕微價外、中短期購26733，行使價：25.55元，2022年2月到期，實際槓桿：5.9
小米價內、中短期沽28813，行使價：22元，2022年1月到期，實際槓桿：4.4
銀河貼價、中年期購26928，行使價：40.88元，2022年4月到期，實際槓桿：3.5
銀河價外、中短期購25230，行使價：48.88元，2022年2月到期，實際槓桿：5.8
銀河價內、短期沽24048，行使價：51.66元，2021年12月到期，實際槓桿：2.2
新保輕微價外、中短期購20363，行使價：26.26元，2022年1月到期，實際槓桿：7
海油輕微價外、中短期購21420，行使價：9.39元，2021年12月到期，實際槓桿：8.2
海油輕微價外、中短期沽22097，行使價：8.08元，2022年1月到期，實際槓桿：6.6
騰訊輕微價外、中短期購26852，行使價：550.5元，2022年1月到期，實際槓桿：7
騰訊輕微價外、中短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：5.5
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證68647，收回價：23900點，槓桿比率：44.4
恒指熊證67961，收回價：24940點，槓桿比率：33.7
阿里牛證51969，收回價：140元，槓桿比率：10.3
阿里熊證67703，收回價：158元，槓桿比率：10
美團牛證67944，收回價：228.88元，槓桿比率：7.9
美團熊證69378，收回價：285.88元，槓桿比率：6.8
美團熊證51080，收回價：268.88元，槓桿比率：14.2
小米牛證63052，收回價：20.08元，槓桿比率：8.1
小米熊證68707，收回價：23.8元，槓桿比率：9
銀河熊證54650，收回價：56.8元，槓桿比率：2.1
海油牛證68689，收回價：7.8元，槓桿比率：7.1
海油熊證61585，收回價：9.48元，槓桿比率：6.7
騰訊牛證61525，收回價：440元，槓桿比率：12.6
騰訊熊證54157，收回價：506.8元，槓桿比率：10.6
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