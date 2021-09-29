恒指下試兩萬四有支持跌幅縮、較多資金造淡 快手曾跌6%於80元有承接、投資者撈牛
恒牛51982 熊69469/ 快手牛63065 熊52256/ 阿里購25408 沽25231
文章日期：2021年9月29日
美國參議院繼續就撥款和提高債務上限拉鋸，加上美債息續升以及聯儲局多名官員支持快將縮減買債，道指隔晚收報34299點，下挫569點(或1.6%)。恒指上日收報24500點，升291點(或1.2%)，盤中高見24679點，連升兩日。今早回吐逾400點，下試24000點的支持力，其後跌幅收窄。 恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.4億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1.3億元，反映好倉投資者趁大市回升減持，並有較多資金看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23400至23499點，而熊證街貨重貨區為收回價25000至25099點。
阿里巴巴（09988）確認，旗下餓了麼等應用陸續接入騰訊（00700）旗下微信支付，並稱會繼續與其他平台合作，一起相向而行。市場視阿里和騰訊「破冰」，刺激阿里股價從日前的香港上市以來低位大幅反彈，昨曾飆7.8%，高見153元，收市維持6.3%的升幅，報150.9元，重返10天線水平並結束五連跌走勢。有券商發表報告指，監管機構要求內地互聯網平台必須開放外界網絡連結，料政策對阿里巴巴有利，因集團有較好的用戶體驗和更低的流量獲取成本。大市今早向下，阿里跟隨大市跌逾3%，低見145.5元，其後跌幅收窄。超過660萬元在上日淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾130萬元淨流入。
內地多地電力供應告急，部分地方被迫在用電高峰時段限電；煤炭供應緊張，動力煤期貨合約價升破歷史高位，帶動煤炭股呈強。中國神華（01088）昨以近全日高位18.1元收市，上揚7.5%，一舉收復10天和20天線。今早曾逆市升2%，升抵18.5元，其後倒跌。昨有近20萬元淨流出其好倉。
快手（01024）宣布，近期啟動了以加強事業部環為方向的新一輪組織架構調整，以更好地推動業務，進一步提升效率。股份上日曾漲7.4%，高見87.4元，收市企86元，高走5.7%，終止五連跌走勢。國務院日前要求網絡直播等應針對未成年人設置相應的時間管理等功能，監管憂慮繼續影響快手股價走勢，今早股份回吐逾6%，暫守80元，其後跌幅大為收窄至2%，於84元之上徘徊。分別有逾310萬元和逾390萬元在昨日淨流出其輪證好倉和淡倉。
中移動（00941）昨逆市微跌0.1%，收報47元，錄三連跌，暫守250天牛熊分界線(46.6元)。今早略回，於47元以下整固。昨有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中年期購27086，行使價：25400點，2022年3月到期，實際槓桿：8.6
恒指貼價、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：7.5
阿里輕微價外、中短期購25408，行使價：172.8元，2022年2月到期，實際槓桿：5.6
阿里輕微價外、中短期沽25231，行使價：135.88元，2022年2月到期，實際槓桿：3.8
神華價外、中短期購26361，行使價：22.27元，2022年3月到期，實際槓桿：6.1
快手輕微價外、中短期購23865，行使價：98.88元，2022年3月到期，實際槓桿：3
快手價外、中短期沽23866，行使價：68.88元，2022年3月到期，實際槓桿：2.1
中移貼價、短期購12195，行使價：49元，2021年11月到期，實際槓桿：16.4
中移貼價、中短期沽25901，行使價：44.95元，2022年2月到期，實際槓桿：7.3
騰訊輕微價外、中年期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：5.7
騰訊輕微價外、中短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：5.2
友邦輕微價外、中短期購15163，行使價：99.99元，2022年3月到期，實際槓桿：8.2
友邦輕微價外、短期沽20597，行使價：80.93元，2021年12月到期，實際槓桿：8.3
海油輕微價外、中年期購15416，行使價：10.18元，2022年3月到期，實際槓桿：5.5
海油輕微價外、中短期沽22097，行使價：8.08元，2022年1月到期，實際槓桿：6.9
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證51982，收回價：23700點，槓桿比率：38.9
恒指熊證69469，收回價：24740點，槓桿比率：39.7
阿里牛證53086，收回價：128元，槓桿比率：5.7
阿里熊證67703，收回價：158元，槓桿比率：8.7
快手牛證63065，收回價：76元，槓桿比率：6.8
快手熊證52256，收回價：95元，槓桿比率：5.4
中移牛證60747，收回價：44元，槓桿比率：12
中移熊證59164，收回價：53元，槓桿比率：6.3
騰訊牛證60790，收回價：430元，槓桿比率：13.2
騰訊牛證59681，收回價：419.2元，槓桿比率：10.1
騰訊熊證54184，收回價：491.8元，槓桿比率：10.9
友邦牛證53060，收回價：78元，槓桿比率：8
友邦牛證55224，收回價：81.5元，槓桿比率：11.5
友邦熊證65257，收回價：96元，槓桿比率：8.5
海油牛證68689，收回價：7.8元，槓桿比率：5.7
海油熊證61585，收回價：9.48元，槓桿比率：9.9
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