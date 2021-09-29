恒指下試兩萬四有支持跌幅縮、較多資金造淡 快手曾跌6%於80元有承接、投資者撈牛

阿里巴巴 （09988） 確認，旗下餓了麼等應用陸續接入騰訊 （00700） 旗下微信支付，並稱會繼續與其他平台合作，一起相向而行。市場視阿里和騰訊「破冰」，刺激阿里股價從日前的香港上市以來低位大幅反彈，昨曾飆 7.8% ，高見 153 元，收市維持 6.3% 的升幅，報 150.9 元，重返 10 天線水平並結束五連跌走勢。有券商發表報告指，監管機構要求內地互聯網平台必須開放外界網絡連結，料政策對阿里巴巴有利，因集團有較好的用戶體驗和更低的流量獲取成本。大市今早向下，阿里跟隨大市跌逾 3% ，低見 145.5 元，其後跌幅收窄。超過 660 萬元在上日淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 130 萬元淨流入。

內地多地電力供應告急，部分地方被迫在用電高峰時段限電；煤炭供應緊張，動力煤期貨合約價升破歷史高位，帶動煤炭股呈強。中國神華 （01088） 昨以近全日高位 18.1 元收市，上揚 7.5% ，一舉收復 10 天和 20 天線。今早曾逆市升 2% ，升抵 18.5 元，其後倒跌。昨有近 20 萬元淨流出其好倉。

快手 （01024） 宣布，近期啟動了以加強事業部環為方向的新一輪組織架構調整，以更好地推動業務，進一步提升效率。股份上日曾漲 7.4% ，高見 87.4 元，收市企 86 元，高走 5.7% ，終止五連跌走勢。國務院日前要求網絡直播等應針對未成年人設置相應的時間管理等功能，監管憂慮繼續影響快手股價走勢，今早股份回吐逾 6% ，暫守 80 元，其後跌幅大為收窄至 2% ，於 84 元之上徘徊。分別有逾 310 萬元和逾 390 萬元在昨日淨流出其輪證好倉和淡倉。

中移動 （00941） 昨逆市微跌 0.1% ，收報 47 元，錄三連跌，暫守 250 天牛熊分界線 (46.6 元 ) 。今早略回，於 47 元以下整固。昨有逾 190 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購 27086 ，行使價： 25400 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.6

恒指貼價、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.5

阿里輕微價外、中短期購 25408 ，行使價： 172.8 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.6

阿里輕微價外、中短期沽 25231 ，行使價： 135.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.8

神華價外、中短期購 26361 ，行使價： 22.27 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 6.1

快手輕微價外、中短期購 23865 ，行使價： 98.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 3

快手價外、中短期沽 23866 ，行使價： 68.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 2.1

中移貼價、短期購 12195 ，行使價： 49 元， 2021 年 11 月到期，實際槓桿： 16.4

中移貼價、中短期沽 25901 ，行使價： 44.95 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.3

騰訊輕微價外、中年期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.7

騰訊輕微價外、中短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.2

友邦輕微價外、中短期購 15163 ，行使價： 99.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.2

友邦輕微價外、短期沽 20597 ，行使價： 80.93 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 8.3

海油輕微價外、中年期購 15416 ，行使價： 10.18 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.5

海油輕微價外、中短期沽 22097 ，行使價： 8.08 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.9

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51982 ，收回價： 23700 點，槓桿比率： 38.9

恒指熊證 69469 ，收回價： 24740 點，槓桿比率： 39.7

阿里牛證 53086 ，收回價： 128 元，槓桿比率： 5.7

阿里熊證 67703 ，收回價： 158 元，槓桿比率： 8.7

快手牛證 63065 ，收回價： 76 元，槓桿比率： 6.8

快手熊證 52256 ，收回價： 95 元，槓桿比率： 5.4

中移牛證 60747 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 12

中移熊證 59164 ，收回價： 53 元，槓桿比率： 6.3

騰訊牛證 60790 ，收回價： 430 元，槓桿比率： 13.2

騰訊牛證 59681 ，收回價： 419.2 元，槓桿比率： 10.1

騰訊熊證 54184 ，收回價： 491.8 元，槓桿比率： 10.9

友邦牛證 53060 ，收回價： 78 元，槓桿比率： 8

友邦牛證 55224 ，收回價： 81.5 元，槓桿比率： 11.5

友邦熊證 65257 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 8.5

海油牛證 68689 ，收回價： 7.8 元，槓桿比率： 5.7

海油熊證 61585 ，收回價： 9.48 元，槓桿比率： 9.9

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本結構性產品並無抵押品。

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