恒指曾跌穿兩萬四、技資者撈牛 騰訊跌幅細於大市、資金追淡倉

近日持續進行回購的騰訊 （00700） ，在假期前微降 0.8% 收市，報 461.4 元，險守 10 天線。股份今早隨大市向下，惟跌幅較指數細，跌約 1% ，於 460 元之下徘徊，續守穩九月下旬的 443 元附近低位。消息面上，騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》預期快將推出。騰訊公布微信支付已與銀聯雲閃付 App 正式實現線下條碼的互認互掃。另外，湖南省長沙市開福區人民法院上周頒令，禁止當地 3 間網絡科技公司旗下平台，提供《王者榮耀》遊戲賬號的出租相關服務，是內地相關禁令首例。約 1000 萬元在上周四淨流入騰訊好倉，淡倉則有逾 300 萬元淨流出。

比亞迪股份 （01211）9 月新能源汽車銷量約 7.1 萬輛，按年增 2.58 倍。另外，比亞迪與子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備有限公司採購鋰電設備，交易金額預計不超過 4.2 億元人民幣。比亞迪上周四收升 1.8% 於 243 元，受制下移中的 10 天移動平均線阻力。今早曾升逾 1% ，一度重上 247 元，其後倒跌，於 240 元水平上落。上周四有逾 350 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 370 萬元淨流入。

友邦保險 （01299） 在假期前連彈兩日，上周四盤中曾漲近 2.6% ，高見 91.35 元，全日收報 89.95 元，升 1% ， 20 天線得而復失。美債孳息由近期高位稍為回落。另外，保險業監管局公布 2020 年香港保險業務統計數字，顯示去年一般保險業務的毛保費及淨保費分別為 599 億元及 405 億元，按年上升 8% 及 7.3% 。友邦今早高開後回軟， 90 元得而復失，曾下跌至 87 元之水平。上周四有約 260 萬元淨流出其好倉，淡倉則有約 300 萬元淨流入。

李寧 （02331） 由早前 100 元以上急速滑落，回調至 83 元附近尋獲支持並連日反彈，上周四收漲 2.5% ，報 90.15 元。今早先升逾 2% ，高位重上 92.6 元，迫近 50 天平均線 (92.9 元 ) ，其後由即市高位回跌近 7% ，低見 86 元水平。上周四有近 70 萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾 10 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 11.6

恒指貼價、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.8

恒科輕微價外、中短期購 22955 ，行使價： 7018 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.6

恒科輕微價外、中年期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 3.5

騰訊輕微價外、中年期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.8

騰訊輕微價外、中短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.3

比迪價外、短期購 16418 ，行使價： 288.88 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 5.9

比迪輕微價外、短期沽 16906 ，行使價： 220.68 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 4.3

友邦輕微價外、中短期購 15163 ，行使價： 99.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8

友邦輕微價外、短期沽 20597 ，行使價： 80.93 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 10.7

李寧價外、中短期購 16320 ，行使價： 105 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5

美團輕微價外、中短期購 24350 ，行使價： 275.2 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.5

美團輕微價外、中短期沽 28779 ，行使價： 210 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 3.9

小米價外、中短期購 26733 ，行使價： 25.55 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.6

小米價內、中短期沽 28813 ，行使價： 22 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 4.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67951 ，收回價： 23560 點，槓桿比率： 40

恒指熊證 53681 ，收回價： 24540 點，槓桿比率： 28.2

恒科牛證 51949 ，收回價： 5600 元，槓桿比率： 10.9

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騰訊熊證 54184 ，收回價： 491.8 元，槓桿比率： 12.1

比迪牛證 54631 ，收回價： 220.08 元，槓桿比率： 7.4

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友邦牛證 55224 ，收回價： 81.5 元，槓桿比率： 8.9

友邦熊證 65257 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 12

李寧牛證 57351 ，收回價： 82.5 元，槓桿比率： 8.7

美團牛證 61574 ，收回價： 220.08 元，槓桿比率： 8

美團牛證 67944 ，收回價： 228.88 元，槓桿比率： 17

美團熊證 51080 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 9

小米牛證 59687 ，收回價： 19.08 元，槓桿比率： 9.1

小米熊證 68707 ，收回價： 23.8 元，槓桿比率： 5.3

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