恒指曾跌穿兩萬四、技資者撈牛 騰訊跌幅細於大市、資金追淡倉
恒指牛67951 熊53681/ 騰訊購17828 沽25903/ 比迪牛54631 熊67679
文章日期：2021年10月4日
美國上月製造業活動增長快過預期，加上新冠肺炎藥物研發見突破，道指上周五收報34326點，升482點(或1.4%)。恒指在假期前收報24575點，跌87點(或0.4%)。今早最多跌近670點，下試至23900點的支持力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四淨流出逾120萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3200萬元，反映資金傾向減倉觀望。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23400至23499點，而熊證街貨重貨區為收回價25000至25099點。
近日持續進行回購的騰訊（00700），在假期前微降0.8%收市，報461.4元，險守10天線。股份今早隨大市向下，惟跌幅較指數細，跌約1%，於460元之下徘徊，續守穩九月下旬的443元附近低位。消息面上，騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》預期快將推出。騰訊公布微信支付已與銀聯雲閃付App正式實現線下條碼的互認互掃。另外，湖南省長沙市開福區人民法院上周頒令，禁止當地3間網絡科技公司旗下平台，提供《王者榮耀》遊戲賬號的出租相關服務，是內地相關禁令首例。約1000萬元在上周四淨流入騰訊好倉，淡倉則有逾300萬元淨流出。
比亞迪股份（01211）9月新能源汽車銷量約7.1萬輛，按年增2.58倍。另外，比亞迪與子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備有限公司採購鋰電設備，交易金額預計不超過4.2億元人民幣。比亞迪上周四收升1.8%於243元，受制下移中的10天移動平均線阻力。今早曾升逾1%，一度重上247元，其後倒跌，於240元水平上落。上周四有逾350萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾370萬元淨流入。
友邦保險（01299）在假期前連彈兩日，上周四盤中曾漲近2.6%，高見91.35元，全日收報89.95元，升1%，20天線得而復失。美債孳息由近期高位稍為回落。另外，保險業監管局公布2020年香港保險業務統計數字，顯示去年一般保險業務的毛保費及淨保費分別為599億元及405億元，按年上升8%及7.3%。友邦今早高開後回軟，90元得而復失，曾下跌至87元之水平。上周四有約260萬元淨流出其好倉，淡倉則有約300萬元淨流入。
李寧（02331）由早前100元以上急速滑落，回調至83元附近尋獲支持並連日反彈，上周四收漲2.5%，報90.15元。今早先升逾2%，高位重上92.6元，迫近50天平均線(92.9元)，其後由即市高位回跌近7%，低見86元水平。上周四有近70萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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恒指輕微價外、中短期購27087，行使價：27100點，2022年3月到期，實際槓桿：11.6
恒指貼價、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：7.8
恒科輕微價外、中短期購22955，行使價：7018元，2022年2月到期，實際槓桿：7.6
恒科輕微價外、中年期沽25508，行使價：5488元，2022年5月到期，實際槓桿：3.5
騰訊輕微價外、中年期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：5.8
騰訊輕微價外、中短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：5.3
比迪價外、短期購16418，行使價：288.88元，2021年12月到期，實際槓桿：5.9
比迪輕微價外、短期沽16906，行使價：220.68元，2021年12月到期，實際槓桿：4.3
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友邦輕微價外、短期沽20597，行使價：80.93元，2021年12月到期，實際槓桿：10.7
李寧價外、中短期購16320，行使價：105元，2022年1月到期，實際槓桿：5
美團輕微價外、中短期購24350，行使價：275.2元，2022年1月到期，實際槓桿：5.5
美團輕微價外、中短期沽28779，行使價：210元，2022年1月到期，實際槓桿：3.9
小米價外、中短期購26733，行使價：25.55元，2022年2月到期，實際槓桿：6.6
小米價內、中短期沽28813，行使價：22元，2022年1月到期，實際槓桿：4.3
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證67951，收回價：23560點，槓桿比率：40
恒指熊證53681，收回價：24540點，槓桿比率：28.2
恒科牛證51949，收回價：5600元，槓桿比率：10.9
恒科熊證67674，收回價：6500元，槓桿比率：8.9
騰訊牛證60790，收回價：430元，槓桿比率：12.9
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比迪牛證54631，收回價：220.08元，槓桿比率：7.4
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友邦牛證55224，收回價：81.5元，槓桿比率：8.9
友邦熊證65257，收回價：96元，槓桿比率：12
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美團牛證67944，收回價：228.88元，槓桿比率：17
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小米牛證59687，收回價：19.08元，槓桿比率：9.1
小米熊證68707，收回價：23.8元，槓桿比率：5.3
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