恒指彈上兩萬五、資金反手撈熊 美團見近3個月高位、引伸暫平穩、投資者即市造淡

美團 （03690） 遭市場監管總局罰款 34.42 億元人民幣，大行指調查結果消除不明朗因素，股價今早高開 5.5% 後升幅擴大，最多升 8.6% ，高見 278 元，至接近三個月高位，技術上升穿十天線 (260 元 ) 。上周五美團好倉淨流入近 1600 萬元，淡倉則有近 2600 萬元淨流出。今早股價急升，資金傾向反手造淡。

阿里巴巴 （09988） 上周五以全日高位 155.5 元收市，揚 5.6% ，是表現最佳藍籌。股份在成交逐步增加下連升 3 個交易日，期間累漲 14.9% ，先後收復 10 天和 20 天線。內地市場監管總局對美團 （03690） 「二選一」壟斷行為作出行政處罰，阿里巴巴旗下餓了麼表示，堅決支持相關行政部門對外賣行業公平競爭和長期健康發展的監管和指導，也將以此為鑒，堅決不從事「二選一」行為，堅持依法合規經營，自覺維護外賣行業公平良性的競爭環境。另外，阿里巴巴旗下電商平台 App 淘特上綫「微信掃碼付」功能，目前部分用戶開放測試，「雙 11 」前完全開放。阿里巴巴今早再飆逾 7% ，迫近 168 元。超過 3100 萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉則有約 70 萬元淨流入。

快手 （01024） 上周五較其他大型科技股落後，逆市下挫 2.9% 收市，報 83.75 元，失守 10 天線。在今年全球首次公開招股 (IPO) 的公司中，快手股價從歷史高位回落的跌幅最大，達 80% 。此外，早前國務院印發綱要要求網絡直播等對未成年人設時間管理。快手今早一度回升逾 6% ，曾升至 89 元。上周五分別有逾 420 萬元和逾 60 萬元淨流入其好倉和淡倉。

中遠海控 （01919） 發盈喜，預計第三季盈利約 304.9 億元人民幣，首 3 季盈利約 675.9 億元人民幣，按年增長約 16.5 倍。股份上周五曾下挫逾 8% 至 10.46 元，及後逐步收復失地，全日微升 0.4% ，收報 11.44 元。今早曾升逾 4% ，高位逼近 12 元，惟其後由升轉跌，由即市高位倒跌 8% ，考驗 11 元關口之支持力。分別有近 200 萬元和逾 60 萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

線上醫療股阿里健康 （00241） 是上周五表現第二佳藍籌，收漲 4.4% 於 11.36 元，重越 10 天線，今早上漲近 3% ，升抵 11.7 元，重越 20 天線，暫錄三連升。上周五有逾 30 萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾 10 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 15

恒指貼價、短期沽 22647 ，行使價： 24100 點， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 12.4

恒科輕微價外、中短期購 22955 ，行使價： 7018 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.2

恒科輕微價外、中年期沽 25508 ，行使價： 5488 點， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 4

美團輕微價外、中短期購 24350 ，行使價： 275.2 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.5

美團輕微價外、短期沽 26159 ，行使價： 230 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 5.7

阿里輕微價外、中短期購 24786 ，行使價： 184.88 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.1

阿里價外、中短期沽 25231 ，行使價： 135.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.9

快手輕微價外、中短期購 23865 ，行使價： 98.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 3.2

快手價外、中短期沽 23866 ，行使價： 68.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 2.3

遠海輕微價外、短期購 23225 ，行使價： 12.6 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 4.3

里康價外、中短期購 22952 ，行使價： 14.68 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 4.3

港交輕微價外、中短期購 23135 ，行使價： 538.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 9

港交輕微價外、短期沽 16603 ，行使價： 453.8 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 8.2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 57427 ，收回價： 24104 點，槓桿比率： 22.3

恒指熊證 65281 ，收回價： 25640 點，槓桿比率： 48.2

恒科牛證 51949 ，收回價： 5600 點，槓桿比率： 6.9

恒科熊證 51958 ，收回價： 7000 點，槓桿比率： 8.2

美團牛證 57437 ，收回價： 228.88 元，槓桿比率： 5.2

美團熊證 62584 ，收回價： 303.88 元，槓桿比率： 7.8

阿里牛證 55884 ，收回價： 138 元，槓桿比率： 4.6

阿里熊證 59713 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 8.3

快手牛證 63065 ，收回價： 76 元，槓桿比率： 7.3

快手熊證 52256 ，收回價： 95 元，槓桿比率： 5.3

遠海牛證 58043 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 4.8

里康牛證 51087 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 4

里康熊證 54662 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 2.3

港交牛證 64135 ，收回價： 440.8 元，槓桿比率： 10.8

港交熊證 67967 ，收回價： 503.88 元，槓桿比率： 16.2

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