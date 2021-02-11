恒指曾跌近200點、早段遠及近牛均有資金撈 美團回至270元見支持、投資者繼續睇淡

美團 （03690） 上周五以近全日高位 280.8 元收市，漲 4.4% ，是超過兩個月高位，股份當日錄約 2.9 億元北水淨買入。該股反壟斷罰款低於預期，帶動股價全周累漲近 9.7% 。另外，銀保監會發布《關於進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》，鼓勵保險機構加快開發適合外賣員等新業態從業人員商業養老保險產品。美團今早回落逾 2% ，曾失守 270 元後見支持。超過 930 萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉則有逾 610 萬元淨流入，今天早段較多投資者造淡。

比亞迪股份 （01211） 是上周五最多北水追捧港股，錄約 3.7 億元淨買入，股價曾飆逾 8% ，高見 274.8 元，收市維持 7.6% 的升幅，報 273 元，是約兩個月高位，並成功重返各移動平均線之上。有券商報告指，比亞迪 10 月首周零售銷售表現強勁，預計車股行業重估勢頭將持續到 11 月底。另外，中汽協公布， 9 月汽車生產企業出口按年增長 74% ，繼續保持高速增長，但按月則下降 7.5% 。比亞迪今早再升逾 1% ，一度突破 276 元。上周五有超過 650 萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉亦有逾 500 萬元淨流入。

紫金礦業 （02899） 公布，第 3 季純利按年增長約 1.08 倍至 56.2 億元人民幣，收入上升 25% 至 591.1 億元人民幣。此外，集團公布其全資子公司位於塞爾維亞的銅金礦將投入正式生產。紫金上周五最多抽升超過 14% 至 11.72 元高位，全日收漲 7.6% 於 11.04 元，突破 50 天和 100 天線。紐約期金上周五收跌近 1.7% ，紫金今早先升後回軟，一度跌破 11 元見支持。上周五分別有逾 70 萬元和約 20 萬元淨流出其好倉和淡倉。

中遠海控 （01919） 上周五曾急瀉逾 11% ，低見 9.76 元的半年低位，全日收挫近一成於 9.89 元，連續第三日下跌。股份由約一個月前的 16.1 元高位急速回落，至上周五累跌近四成。有券商報告指，全國多地限電限產，製造業產能大受影響，不過集運貨種主要是輕工業產品為主，預計集運貿易量所受實質影響較為有限。另公司早前發盈喜，料第三季純利按年升 7.5 倍。中遠海控今早急彈逾 5% ，重返 10.46 元水平。上周五有逾 350 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 100 萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 14.6

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 9.6

美團輕微價外、中短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.7

美團輕微價外、中年期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 2.9

比迪價外、中短期購 23370 ，行使價： 328.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.2

比迪輕微價外、中短期沽 24722 ，行使價： 238.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.7

紫金價外、短期購 23863 ，行使價： 13.48 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 5.6

遠海輕微價外、中短期購 28756 ，行使價： 12.26 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 2.9

騰訊輕微價外、中短期購 26852 ，行使價： 550.5 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.1

騰訊貼價、短期沽 17594 ，行使價： 479.8 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 8.1

吉利輕微價外、中短期購 23376 ，行使價： 26.93 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.7

吉利輕微價外、短期沽 24905 ，行使價： 22.63 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 5.2

藥明價外、中短期購 24911 ，行使價： 138 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 59192 ，收回價： 24701 點，槓桿比率： 41.4

恒指熊證 57318 ，收回價： 25687 點，槓桿比率： 42.2

美團牛證 61160 ，收回價： 250.08 元，槓桿比率： 8.8

美團熊證 60767 ，收回價： 323.88 元，槓桿比率： 4.9

比迪牛證 61147 ，收回價： 243.08 元，槓桿比率： 6.2

比迪熊證 55166 ，收回價： 300 元，槓桿比率： 7.2

紫金牛證 61125 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 5.1

遠海牛證 58043 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 7.2

騰訊牛證 59137 ，收回價： 460 元，槓桿比率： 11.8

騰訊熊證 51809 ，收回價： 521.8 元，槓桿比率： 14.3

吉利牛證 61144 ，收回價： 21.3 元，槓桿比率： 5.9

吉利熊證 69446 ，收回價： 27.5 元，槓桿比率： 6.2

藥明牛證 59689 ，收回價： 105.08 元，槓桿比率： 9.7

藥明熊證 61127 ，收回價： 125 元，槓桿比率： 7.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。