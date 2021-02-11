恒指曾跌近200點、早段遠及近牛均有資金撈 美團回至270元見支持、投資者繼續睇淡
恒指牛59192 熊57318/ 美團牛61160 熊60767/ 比迪牛61147 熊55166
文章日期：2021年10月18日
美國上月零售銷售勝預期，加上銀行股季績強勁，道指上周五收報35294點，升382點(或1.1%)。恒指上周五以全日高位25330點收市，升368點(或1.5%)。今早高開後倒跌近200點，曾跌穿25200點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5900萬元，反映投資者認為大市將回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23400至23499點，而熊證街貨重貨區為收回價25500至25599點。
美團（03690）上周五以近全日高位280.8元收市，漲4.4%，是超過兩個月高位，股份當日錄約2.9億元北水淨買入。該股反壟斷罰款低於預期，帶動股價全周累漲近9.7%。另外，銀保監會發布《關於進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》，鼓勵保險機構加快開發適合外賣員等新業態從業人員商業養老保險產品。美團今早回落逾2%，曾失守270元後見支持。超過930萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉則有逾610萬元淨流入，今天早段較多投資者造淡。
比亞迪股份（01211）是上周五最多北水追捧港股，錄約3.7億元淨買入，股價曾飆逾8%，高見274.8元，收市維持7.6%的升幅，報273元，是約兩個月高位，並成功重返各移動平均線之上。有券商報告指，比亞迪10月首周零售銷售表現強勁，預計車股行業重估勢頭將持續到11月底。另外，中汽協公布，9月汽車生產企業出口按年增長74%，繼續保持高速增長，但按月則下降7.5%。比亞迪今早再升逾1%，一度突破276元。上周五有超過650萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉亦有逾500萬元淨流入。
紫金礦業（02899）公布，第3季純利按年增長約1.08倍至56.2億元人民幣，收入上升25%至591.1億元人民幣。此外，集團公布其全資子公司位於塞爾維亞的銅金礦將投入正式生產。紫金上周五最多抽升超過14%至11.72元高位，全日收漲7.6%於11.04元，突破50天和100天線。紐約期金上周五收跌近1.7%，紫金今早先升後回軟，一度跌破11元見支持。上周五分別有逾70萬元和約20萬元淨流出其好倉和淡倉。
中遠海控（01919）上周五曾急瀉逾11%，低見9.76元的半年低位，全日收挫近一成於9.89元，連續第三日下跌。股份由約一個月前的16.1元高位急速回落，至上周五累跌近四成。有券商報告指，全國多地限電限產，製造業產能大受影響，不過集運貨種主要是輕工業產品為主，預計集運貿易量所受實質影響較為有限。另公司早前發盈喜，料第三季純利按年升7.5倍。中遠海控今早急彈逾5%，重返10.46元水平。上周五有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購22956，行使價：26600點，2022年1月到期，實際槓桿：14.6
恒指輕微價外、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：9.6
美團輕微價外、中短期購18785，行使價：313元，2022年1月到期，實際槓桿：5.7
美團輕微價外、中年期沽28498，行使價：240元，2022年4月到期，實際槓桿：2.9
比迪價外、中短期購23370，行使價：328.88元，2022年2月到期，實際槓桿：5.2
比迪輕微價外、中短期沽24722，行使價：238.88元，2022年2月到期，實際槓桿：3.7
紫金價外、短期購23863，行使價：13.48元，2021年12月到期，實際槓桿：5.6
遠海輕微價外、中短期購28756，行使價：12.26元，2022年3月到期，實際槓桿：2.9
騰訊輕微價外、中短期購26852，行使價：550.5元，2022年1月到期，實際槓桿：8.1
騰訊貼價、短期沽17594，行使價：479.8元，2021年12月到期，實際槓桿：8.1
吉利輕微價外、中短期購23376，行使價：26.93元，2022年1月到期，實際槓桿：6.7
吉利輕微價外、短期沽24905，行使價：22.63元，2021年12月到期，實際槓桿：5.2
藥明價外、中短期購24911，行使價：138元，2022年2月到期，實際槓桿：5.3
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證59192，收回價：24701點，槓桿比率：41.4
恒指熊證57318，收回價：25687點，槓桿比率：42.2
美團牛證61160，收回價：250.08元，槓桿比率：8.8
美團熊證60767，收回價：323.88元，槓桿比率：4.9
比迪牛證61147，收回價：243.08元，槓桿比率：6.2
比迪熊證55166，收回價：300元，槓桿比率：7.2
紫金牛證61125，收回價：9.5元，槓桿比率：5.1
遠海牛證58043，收回價：9.5元，槓桿比率：7.2
騰訊牛證59137，收回價：460元，槓桿比率：11.8
騰訊熊證51809，收回價：521.8元，槓桿比率：14.3
吉利牛證61144，收回價：21.3元，槓桿比率：5.9
吉利熊證69446，收回價：27.5元，槓桿比率：6.2
藥明牛證59689，收回價：105.08元，槓桿比率：9.7
藥明熊證61127，收回價：125元，槓桿比率：7.1
重要風險通知
本結構性產品並無抵押品。
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。