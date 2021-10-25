恒指兩萬六見支持、投資者即市開牛 匯豐季績前引伸稍升但仍偏低、資金開淡倉

匯豐 （00005） 今日中午將公布第三季業績，綜合 14 間券商預測，匯豐期內列賬基準稅前盈利 37.76 億美元（約 294.52 億港元），按年增長 22.8% ，按季則跌逾 25% 。市場關注匯豐會否進行回購。業績前，匯豐引伸波幅稍升，如 3 個月貼價認購期權引伸波幅升至 21% 之上，惟仍處於相對較低的水平。另外，今早有資金追入其淡倉。

騰訊 （00700） 連續三個交易日企穩在 500 元關以上收市，上周五收升 0.8% ，於 509.5 元，暫受阻於 100 天線 ( 約 513.3 元 ) 阻力。據報騰訊、華為等 20 多家企業簽署《深圳市 App 個人信息保護自律承諾書》，承諾不超範圍採集信息、

監聽個人隱私等。另有報道指騰訊已將微信內容向谷歌等國外搜索引擎開放。騰訊今早略回，暫續守 500 元水平支持。超過 1900 萬元在上周五淨流出其輪證好倉，是當日最多資金淨流出的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾 470 萬元淨流入。

小米集團 （01810） 上周五維持在 22 至 23 元之間上落，全日收升 0.7% ，報 22.6 元。據報小米斥 15.5 億元人民幣購入上海徐匯地塊，小米相關負責人指該幅地塊未來將建小米上海總部。小米今早偏軟，向上續受制於 23 元水平。上周五分別有逾 30 萬元和逾 80 萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國建材 （03323） 上周五維持在 10 元以上爭持，全日收升 1.4% 於 10.4 元，連升兩日。中國建材將於今周五公布季績，股價今早曾挫逾 3% ，險守 10 元關，其後跌幅收窄至逾 1% 。上周五有逾 120 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

Tesla 績優帶起新能源汽車股，比亞迪股份 （01211） 上周五盤中飆 5.2% 破頂，創出 296.8 元新高，收報 295.4 元，漲 4.8% 。儘管有報道指蘋果與寧德時代、比亞迪就其計劃中的電動汽車電池供應談判陷入停頓，但消息暫時對股價影響不大，將於今周四公布第三季業績的比亞迪，今早繼續破頂，曾升逾 1% ，突破 300 元關口，曾創 302 元之新高，其後升幅稍收窄。分別有近 220 萬元和逾 600 萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 11

恒指貼價、短期沽 17846 ，行使價： 25900 點， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 14

匯豐輕微價外、短期購 16816 ，行使價： 49.98 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 16.7

匯豐輕微價外、中年期沽 28926 ，行使價： 41.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7

騰訊輕微價外、中短期購 26852 ，行使價： 550.5 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 9

騰訊價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.1

小米輕微價外、中短期購 26733 ，行使價： 25.55 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7

小米貼價、短期沽 28813 ，行使價： 22 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.4

國材輕微價外、短期購 20762 ，行使價： 11.88 元， 2021 年 12 月到期，實際槓桿： 7.3

比迪輕微價外、中短期購 23370 ，行使價： 328.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5

比迪價外、中短期沽 24722 ，行使價： 238.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 4.4

友邦輕微價外、中短期購 15163 ，行使價： 99.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.7

友邦貼價、長期沽 15521 ，行使價： 86.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.6

融創價外、中短期購 19484 ，行使價： 25.38 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 4.4

平保輕微價外、中短期購 25072 ，行使價： 71.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7

平保貼價、中短期沽 18199 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 63789 ，收回價： 25560 點，槓桿比率： 45.4

恒指熊證 51876 ，收回價： 26540 點，槓桿比率： 43.5

匯豐牛證 61135 ，收回價： 43.08 元，槓桿比率： 9.7

匯豐熊證 55139 ，收回價： 51 元，槓桿比率： 7.1

騰訊牛證 61648 ，收回價： 470 元，槓桿比率： 12.7

騰訊熊證 51078 ，收回價： 536.8 元，槓桿比率： 12.6

小米牛證 63116 ，收回價： 21.08 元，槓桿比率： 10.3

小米熊證 68707 ，收回價： 23.8 元，槓桿比率： 12.6

比迪牛證 63124 ，收回價： 275.08 元，槓桿比率： 8.4

比迪熊證 51810 ，收回價： 318.08 元，槓桿比率： 11.1

友邦牛證 68678 ，收回價： 85 元，槓桿比率： 14.7

友邦熊證 65257 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 11.3

平保牛證 60258 ，收回價： 53 元，槓桿比率： 5.8

平保熊證 63866 ，收回價： 66 元，槓桿比率： 10.8

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。