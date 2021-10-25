恒指兩萬六見支持、投資者即市開牛 匯豐季績前引伸稍升但仍偏低、資金開淡倉
恒指牛63789 熊51876/ 匯豐購16816 沽28926 牛61135 熊55139
文章日期：2021年10月25日
道指上周五收報35677點，升73點(或0.2%)，創收市新高；納指則收跌0.8%。恒指上周五收報26126點，升109點(或0.4%)。今早曾跌逾100點，失26000點關見支持，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日亦錄淨流入逾1300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25100至25199點，而熊證街貨重貨區為收回價26500至26599點。
匯豐（00005）今日中午將公布第三季業績，綜合14間券商預測，匯豐期內列賬基準稅前盈利37.76億美元（約294.52億港元），按年增長22.8%，按季則跌逾25%。市場關注匯豐會否進行回購。業績前，匯豐引伸波幅稍升，如3個月貼價認購期權引伸波幅升至21%之上，惟仍處於相對較低的水平。另外，今早有資金追入其淡倉。
騰訊（00700）連續三個交易日企穩在500元關以上收市，上周五收升0.8%，於509.5元，暫受阻於100天線(約513.3元)阻力。據報騰訊、華為等20多家企業簽署《深圳市App個人信息保護自律承諾書》，承諾不超範圍採集信息、
監聽個人隱私等。另有報道指騰訊已將微信內容向谷歌等國外搜索引擎開放。騰訊今早略回，暫續守500元水平支持。超過1900萬元在上周五淨流出其輪證好倉，是當日最多資金淨流出的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾470萬元淨流入。
小米集團（01810）上周五維持在22至23元之間上落，全日收升0.7%，報22.6元。據報小米斥15.5億元人民幣購入上海徐匯地塊，小米相關負責人指該幅地塊未來將建小米上海總部。小米今早偏軟，向上續受制於23元水平。上周五分別有逾30萬元和逾80萬元淨流出其好倉和淡倉。
中國建材（03323）上周五維持在10元以上爭持，全日收升1.4%於10.4元，連升兩日。中國建材將於今周五公布季績，股價今早曾挫逾3%，險守10元關，其後跌幅收窄至逾1%。上周五有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
Tesla績優帶起新能源汽車股，比亞迪股份（01211）上周五盤中飆5.2%破頂，創出296.8元新高，收報295.4元，漲4.8%。儘管有報道指蘋果與寧德時代、比亞迪就其計劃中的電動汽車電池供應談判陷入停頓，但消息暫時對股價影響不大，將於今周四公布第三季業績的比亞迪，今早繼續破頂，曾升逾1%，突破300元關口，曾創302元之新高，其後升幅稍收窄。分別有近220萬元和逾600萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購27087，行使價：27100點，2022年3月到期，實際槓桿：11
恒指貼價、短期沽17846，行使價：25900點，2021年12月到期，實際槓桿：14
匯豐輕微價外、短期購16816，行使價：49.98元，2021年12月到期，實際槓桿：16.7
匯豐輕微價外、中年期沽28926，行使價：41.88元，2022年4月到期，實際槓桿：7
騰訊輕微價外、中短期購26852，行使價：550.5元，2022年1月到期，實際槓桿：9
騰訊價外、短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：8.1
小米輕微價外、中短期購26733，行使價：25.55元，2022年2月到期，實際槓桿：7
小米貼價、短期沽28813，行使價：22元，2022年1月到期，實際槓桿：6.4
國材輕微價外、短期購20762，行使價：11.88元，2021年12月到期，實際槓桿：7.3
比迪輕微價外、中短期購23370，行使價：328.88元，2022年2月到期，實際槓桿：5
比迪價外、中短期沽24722，行使價：238.88元，2022年2月到期，實際槓桿：4.4
友邦輕微價外、中短期購15163，行使價：99.99元，2022年3月到期，實際槓桿：8.7
友邦貼價、長期沽15521，行使價：86.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3.6
融創價外、中短期購19484，行使價：25.38元，2022年3月到期，實際槓桿：4.4
平保輕微價外、中短期購25072，行使價：71.88元，2022年2月到期，實際槓桿：7
平保貼價、中短期沽18199，行使價：59.98元，2022年1月到期，實際槓桿：5.1
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證63789，收回價：25560點，槓桿比率：45.4
恒指熊證51876，收回價：26540點，槓桿比率：43.5
匯豐牛證61135，收回價：43.08元，槓桿比率：9.7
匯豐熊證55139，收回價：51元，槓桿比率：7.1
騰訊牛證61648，收回價：470元，槓桿比率：12.7
騰訊熊證51078，收回價：536.8元，槓桿比率：12.6
小米牛證63116，收回價：21.08元，槓桿比率：10.3
小米熊證68707，收回價：23.8元，槓桿比率：12.6
比迪牛證63124，收回價：275.08元，槓桿比率：8.4
比迪熊證51810，收回價：318.08元，槓桿比率：11.1
友邦牛證68678，收回價：85元，槓桿比率：14.7
友邦熊證65257，收回價：96元，槓桿比率：11.3
平保牛證60258，收回價：53元，槓桿比率：5.8
平保熊證63866，收回價：66元，槓桿比率：10.8
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