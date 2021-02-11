恒指曾跌近500點、投資者反手撈牛 ATM成跌市元兇、引伸升、資金博反彈
恒指牛63135 熊57219/ 騰訊購26852 沽25903/ 阿里牛60254 熊59713
文章日期：2021年10月27日
美企業績期持續，道指隔晚收報35756點，升15點，連升3日，再創收市新高。恒指上日繼續好淡爭持，收報26038點，跌93點(或0.4%)。今早最多急跌470點，回落至25600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨日淨流入逾9200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3600萬元，反映投資者看好港股回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25300至25399點，最多新增街貨的收回價為25700至25799點，但今早此區域已被收回。而熊證街貨重貨區為收回價26500至26599點，但最多新增街貨的區域為最貼的收回價26200至26299點，此範圍相等的795張期指當中，有313張是昨日新增。
騰訊（00700）昨日盤中一度跌穿500元關和10天線，尾市跌幅收窄，收報502元，跌0.6%。騰訊旗下手遊《王者榮耀》在社交平台預告，本周六舉行的王者榮耀6周年晚會中，將會發布王者榮耀IP新遊戲。騰訊今早曾挫3%，低見486元，暫連跌三個交易日。昨有逾5.3億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過1100萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾810萬元淨流出。
阿里健康（00241）發盈警，昨急挫10.9%收市，報10.98元，是表現最差藍籌，一舉跌穿10天、20天和50天線。公司預期截至9月底止6個月轉盈為虧，錄得不多於3.2億元人民幣虧損淨額。有券商預料阿里健康中期銷售增長約30%，下半年增長會加快。阿里健康今早跌勢未止，低見10.4元之下，跌幅超過5%，並暫錄三連跌。昨有逾20萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
長城汽車（02333）昨衝上37.8元的逾兩個月高位後急速回吐，全日倒跌2.1%收市，報34.7元。公司將於周五公布季績，另國務院印發2030年前碳達峰行動方案提及，積極發展「新能源+儲能」，並大力推廣新能源汽車。長城汽車今早先跌後升，低位守10天線(33.4元)，由即市低位反彈超過4%，高見35.6元。昨分別有逾310萬元和逾50萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。
李寧（02331）第三季度整個平台之同店銷售按年增長20%至30%，獲券商唱好，股份昨最多上揚7%，升抵98元創一個月高，收市維持4.3%的升幅，報95.5元，收復50天線。今早好淡爭持，一度升至近97元。昨有約4.1億元北水淨賣出李寧。輪證資金流方面，逾60萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾60萬元淨流入。
快手（01024）近日宣布與蘇州市政府達成合作關係，推進快手於當地設立電競總部，加上在巴西推出品牌化廣告平台，以及獲券商看好第三季收入增長，快手已連升六個交易日，累漲超過31%，昨收於108.2元。股份今早捱沽，曾瀉逾6%至101.5元，及後跌幅略為收窄。昨有近2.9億元北水淨買入快手，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾210萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購22956，行使價：26600點，2022年1月到期，實際槓桿：14.5
恒指輕微價外、中短期沽29348，行使價：24300點，2022年3月到期，實際槓桿：10
騰訊輕微價外、中短期購26852，行使價：550.5元，2022年1月到期，實際槓桿：10.6
騰訊輕微價外、短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：8.1
里康價外、中短期購22952，行使價：14.68元，2022年3月到期，實際槓桿：4.7
長汽輕微價外、中短期購28749，行使價：36.33元，2022年3月到期，實際槓桿：3.6
長汽價外、中短期購20983，行使價：43.88元，2022年1月到期，實際槓桿：5.2
李寧輕微價外、中短期購16320，行使價：105元，2022年1月到期，實際槓桿：5.3
快手輕微價外、中短期購23367，行使價：110.88元，2022年2月到期，實際槓桿：3.7
快手輕微價外、中短期沽22267，行使價：88.88元，2022年3月到期，實際槓桿：2.8
阿里輕微價外、中短期購24786，行使價：184.88元，2022年1月到期，實際槓桿：7.8
阿里輕微價外、中年期沽28932，行使價：150.08元，2022年6月到期，實際槓桿：3.1
美團輕微價外、短期購18785，行使價：313元，2022年1月到期，實際槓桿：6.8
美團輕微價外、中年期沽28498，行使價：240元，2022年4月到期，實際槓桿：3.1
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證63135，收回價：25160點，槓桿比率：47.6
恒指熊證57219，收回價：26250點，槓桿比率：33.1
騰訊牛證59137，收回價：460元，槓桿比率：14.7
騰訊熊證51809，收回價：521.8元，槓桿比率：11.7
里康牛證51087，收回價：9.5元，槓桿比率：5.1
里康熊證54662，收回價：15.5元，槓桿比率：2
長汽牛證62240，收回價：30.08元，槓桿比率：5.5
長汽牛證62801，收回價：32.08元，槓桿比率：9.8
長汽熊證56449，收回價：41元，槓桿比率：4.1
李寧牛證63781，收回價：85元，槓桿比率：7
李寧熊證62805，收回價：105元，槓桿比率：6.6
快手牛證64703，收回價：90.8元，槓桿比率：6.4
快手牛證64710，收回價：95.8元，槓桿比率：8.7
快手熊證51319，收回價：120元，槓桿比率：5.2
阿里牛證61150，收回價：155.88元，槓桿比率：12.6
阿里牛證60254，收回價：148元，槓桿比率：7.3
阿里熊證59713，收回價：180元，槓桿比率：7.3
美團牛證61160，收回價：250.08元，槓桿比率：9.9
美團熊證62584，收回價：303.88元，槓桿比率：7.5
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本結構性產品並無抵押品。
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