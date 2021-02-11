恒指曾跌近500點、投資者反手撈牛 ATM成跌市元兇、引伸升、資金博反彈

騰訊 （00700） 昨日盤中一度跌穿 500 元關和 10 天線，尾市跌幅收窄，收報 502 元，跌 0.6% 。騰訊旗下手遊《王者榮耀》在社交平台預告，本周六舉行的王者榮耀 6 周年晚會中，將會發布王者榮耀 IP 新遊戲。騰訊今早曾挫 3% ，低見 486 元，暫連跌三個交易日。昨有逾 5.3 億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過 1100 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 810 萬元淨流出。

阿里健康 （00241） 發盈警，昨急挫 10.9% 收市，報 10.98 元，是表現最差藍籌，一舉跌穿 10 天、 20 天和 50 天線。公司預期截至 9 月底止 6 個月轉盈為虧，錄得不多於 3.2 億元人民幣虧損淨額。有券商預料阿里健康中期銷售增長約 30% ，下半年增長會加快。阿里健康今早跌勢未止，低見 10.4 元之下，跌幅超過 5% ，並暫錄三連跌。昨有逾 20 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

長城汽車 （02333） 昨衝上 37.8 元的逾兩個月高位後急速回吐，全日倒跌 2.1% 收市，報 34.7 元。公司將於周五公布季績，另國務院印發 2030 年前碳達峰行動方案提及，積極發展「新能源 + 儲能」，並大力推廣新能源汽車。長城汽車今早先跌後升，低位守 10 天線 (33.4 元 ) ，由即市低位反彈超過 4% ，高見 35.6 元。昨分別有逾 310 萬元和逾 50 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

李寧 （02331） 第三季度整個平台之同店銷售按年增長 20% 至 30% ，獲券商唱好，股份昨最多上揚 7% ，升抵 98 元創一個月高，收市維持 4.3% 的升幅，報 95.5 元，收復 50 天線。今早好淡爭持，一度升至近 97 元。昨有約 4.1 億元北水淨賣出李寧。輪證資金流方面，逾 60 萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾 60 萬元淨流入。

快手 （01024） 近日宣布與蘇州市政府達成合作關係，推進快手於當地設立電競總部，加上在巴西推出品牌化廣告平台，以及獲券商看好第三季收入增長，快手已連升六個交易日，累漲超過 31% ，昨收於 108.2 元。股份今早捱沽，曾瀉逾 6% 至 101.5 元，及後跌幅略為收窄。昨有近 2.9 億元北水淨買入快手，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾 210 萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾 20 萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 14.5

恒指輕微價外、中短期沽 29348 ，行使價： 24300 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 10

騰訊輕微價外、中短期購 26852 ，行使價： 550.5 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 10.6

騰訊輕微價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.1

里康價外、中短期購 22952 ，行使價： 14.68 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 4.7

長汽輕微價外、中短期購 28749 ，行使價： 36.33 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 3.6

長汽價外、中短期購 20983 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.2

李寧輕微價外、中短期購 16320 ，行使價： 105 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.3

快手輕微價外、中短期購 23367 ，行使價： 110.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 3.7

快手輕微價外、中短期沽 22267 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 2.8

阿里輕微價外、中短期購 24786 ，行使價： 184.88 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7.8

阿里輕微價外、中年期沽 28932 ，行使價： 150.08 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.1

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.8

美團輕微價外、中年期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 63135 ，收回價： 25160 點，槓桿比率： 47.6

恒指熊證 57219 ，收回價： 26250 點，槓桿比率： 33.1

騰訊牛證 59137 ，收回價： 460 元，槓桿比率： 14.7

騰訊熊證 51809 ，收回價： 521.8 元，槓桿比率： 11.7

里康牛證 51087 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 5.1

里康熊證 54662 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 2

長汽牛證 62240 ，收回價： 30.08 元，槓桿比率： 5.5

長汽牛證 62801 ，收回價： 32.08 元，槓桿比率： 9.8

長汽熊證 56449 ，收回價： 41 元，槓桿比率： 4.1

李寧牛證 63781 ，收回價： 85 元，槓桿比率： 7

李寧熊證 62805 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 6.6

快手牛證 64703 ，收回價： 90.8 元，槓桿比率： 6.4

快手牛證 64710 ，收回價： 95.8 元，槓桿比率： 8.7

快手熊證 51319 ，收回價： 120 元，槓桿比率： 5.2

阿里牛證 61150 ，收回價： 155.88 元，槓桿比率： 12.6

阿里牛證 60254 ，收回價： 148 元，槓桿比率： 7.3

阿里熊證 59713 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 7.3

美團牛證 61160 ，收回價： 250.08 元，槓桿比率： 9.9

美團熊證 62584 ，收回價： 303.88 元，槓桿比率： 7.5

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本結構性產品並無抵押品。

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