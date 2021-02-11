恒指曾彈200點、即市牛熊睇法分歧 小米續於20元見支持、近及中距離牛均有資金買入

小米 （01810） 公布雙 11 首日支付金額突破 70 億元人民幣。另小米管理層表示，未來會開設更多大面積小米之家，為賣車作準備。不過，相繼有券商對小米未來出貨量情況轉趨審慎，下調股份目標價，小米上日收挫 2.6% 於 20.45 元，連跌第 8 個交易日，期間累跌 9.5% 。今早於 20 元以上好淡爭持。昨有超過 750 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 20 萬元淨流出。

有券商把友邦保險 （01299）2021 財年的新業務價值下調 3.6% ，指出受 Delta 變種病毒影響中國及東盟國家等主要業務市場，預料友邦新業務價值按年增長由上半年 24% ，放緩至第三季約 9% 。友邦昨日股價下滑 2.4% 至 86.05 元，盤中低見 85.5 元的一個月低位。今早跌勢未止，曾跌超過 1% ，一度失守 85 元水平，其後跌幅收窄。近 680 萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉則有逾 120 萬元淨流出。

李寧 （02331） 是昨日表現最好藍籌，一度重上 87.5 元的配股價，全日上揚 6.7% 收市，收 87.3 元，結束五連跌走勢。有券商發表報告表示，與李寧管理層進行會議，公司指短期營運狀況良好及處於指引上限水平，管理層對明年銷售收入增長維持樂觀，並有空間透過產品組合等來緩解原材料價格上升帶來的利潤率壓力。李寧今早曾漲 3% ，高位逼近 90 元關。昨有逾 130 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近 190 萬元淨流入。

據報藥明生物 （02269） 把今年收入及盈利增長 65% 的預測，上調至增長 75% ；同時將明年收入及盈利增長幅度，由 40% 升至 45% 。不過，藥明生物昨升抵 116 元後受阻，最終倒跌 1.6% 收市，報 110.2 元， 10 天和 20 天線得而復失。今早先升後回，再跌 3% ，曾跌穿 107 元。上日分別有近 310 萬元和逾 50 萬元淨流入其好倉和淡倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購 22956 ，行使價： 26600 點， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 17.2

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 11.3

小米輕微價外、中短期購 28205 ，行使價： 22.98 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.1

小米貼價、中短期沽 28206 ，行使價： 19.5 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.1

友邦輕微價外、中短期購 15163 ，行使價： 99.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 10

友邦價內、長期沽 15521 ，行使價： 86.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.4

李寧輕微價外、短期購 16320 ，行使價： 105 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.9

藥明價外、中短期購 24911 ，行使價： 138 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.2

騰訊輕微價外、中短期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.1

騰訊輕微價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.8

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.7

美團價外、中短期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.2

快手輕微價外、中短期購 23367 ，行使價： 110.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 4.5

快手輕微價外、中短期沽 22267 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 2.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 61657 ，收回價： 24660 點，槓桿比率： 45.7

恒指熊證 67381 ，收回價： 25740 點，槓桿比率： 34.1

小米牛證 59687 ，收回價： 19.08 元，槓桿比率： 9.8

中距離小米牛證 57161 ，收回價： 18 元，槓桿比率： 6.3

小米熊證 68707 ，收回價： 23.8 元，槓桿比率： 5.2

友邦牛證 66030 ，收回價： 80.5 元，槓桿比率： 13.6

友邦熊證 64275 ，收回價： 93 元，槓桿比率： 10.1

李寧牛證 62803 ，收回價： 80 元，槓桿比率： 6.5

李寧熊證 66072 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 9.7

藥明牛證 67375 ，收回價： 97 元，槓桿比率： 7.6

藥明熊證 61127 ，收回價： 125 元，槓桿比率： 4.9

騰訊牛證 56956 ，收回價： 450 元，槓桿比率： 13.6

騰訊熊證 66512 ，收回價： 506.8 元，槓桿比率： 13.5

美團牛證 61642 ，收回價： 260.08 元，槓桿比率： 9.5

美團熊證 62584 ，收回價： 303.88 元，槓桿比率： 11.1

快手牛證 64703 ，收回價： 90.8 元，槓桿比率： 8.3

快手熊證 66484 ，收回價： 111.8 元，槓桿比率： 5.7

快手熊證 67364 ，收回價： 103.8 元，槓桿比率： 10.8

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。