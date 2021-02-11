恒指曾彈200點、即市牛熊睇法分歧 小米續於20元見支持、近及中距離牛均有資金買入
恒指牛61657 熊67381/ 小米牛59687 中距離牛57161 熊68707
文章日期：2021年11月4日
美國聯儲局維持利率不變，本月將縮減買債150億美元，符合市場預期。道指隔晚收報36157點，升104點(或0.3%)，再創收市新高。恒指昨盤中低見24808點，全日收報25024點，跌74點(或0.3%)，連跌7個交易日，累挫逾1100點。今早回升逾200點，高位重上25244點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9300萬元，反映投資者預期港股將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24600至24699點，而熊證街貨重貨區為收回價26000至26099點。
小米（01810）公布雙11首日支付金額突破70億元人民幣。另小米管理層表示，未來會開設更多大面積小米之家，為賣車作準備。不過，相繼有券商對小米未來出貨量情況轉趨審慎，下調股份目標價，小米上日收挫2.6%於20.45元，連跌第8個交易日，期間累跌9.5%。今早於20元以上好淡爭持。昨有超過750萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。
有券商把友邦保險（01299）2021財年的新業務價值下調3.6%，指出受Delta變種病毒影響中國及東盟國家等主要業務市場，預料友邦新業務價值按年增長由上半年24%，放緩至第三季約9%。友邦昨日股價下滑2.4%至86.05元，盤中低見85.5元的一個月低位。今早跌勢未止，曾跌超過1%，一度失守85元水平，其後跌幅收窄。近680萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉則有逾120萬元淨流出。
李寧（02331）是昨日表現最好藍籌，一度重上87.5元的配股價，全日上揚6.7%收市，收87.3元，結束五連跌走勢。有券商發表報告表示，與李寧管理層進行會議，公司指短期營運狀況良好及處於指引上限水平，管理層對明年銷售收入增長維持樂觀，並有空間透過產品組合等來緩解原材料價格上升帶來的利潤率壓力。李寧今早曾漲3%，高位逼近90元關。昨有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近190萬元淨流入。
據報藥明生物（02269）把今年收入及盈利增長65%的預測，上調至增長75%；同時將明年收入及盈利增長幅度，由40%升至45%。不過，藥明生物昨升抵116元後受阻，最終倒跌1.6%收市，報110.2元，10天和20天線得而復失。今早先升後回，再跌3%，曾跌穿107元。上日分別有近310萬元和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、短期購22956，行使價：26600點，2022年1月到期，實際槓桿：17.2
恒指輕微價外、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：11.3
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瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證61657，收回價：24660點，槓桿比率：45.7
恒指熊證67381，收回價：25740點，槓桿比率：34.1
小米牛證59687，收回價：19.08元，槓桿比率：9.8
中距離小米牛證57161，收回價：18元，槓桿比率：6.3
小米熊證68707，收回價：23.8元，槓桿比率：5.2
友邦牛證66030，收回價：80.5元，槓桿比率：13.6
友邦熊證64275，收回價：93元，槓桿比率：10.1
李寧牛證62803，收回價：80元，槓桿比率：6.5
李寧熊證66072，收回價：96元，槓桿比率：9.7
藥明牛證67375，收回價：97元，槓桿比率：7.6
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美團熊證62584，收回價：303.88元，槓桿比率：11.1
快手牛證64703，收回價：90.8元，槓桿比率：8.3
快手熊證66484，收回價：111.8元，槓桿比率：5.7
快手熊證67364，收回價：103.8元，槓桿比率：10.8
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