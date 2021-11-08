恒指曾跌200點、即市較多資金追熊 美團回至270元見支持、資金開Call望回升
恒指牛59154 熊68222/ 美團購18785 沽28498/ 藥明牛59271 熊61127
文章日期：2021年11月8日
美國10月非農就業數據強勁，美股上周五再創收市新高，道指收報36327點，升203點(或0.6%)。恒指上周五收報24870點，跌354點(或1.4%)。今早曾再跌逾200點，回落至24600點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近5000萬元，反映投資者預期港股將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23500至23599點，而熊證街貨重貨區為收回價26000至26099點。
美團（03690）上周五險守10天和20天線，收挫3.2%於276.8元，結束三連升走勢，是拖累恒指點數最多港股。近日有傳美團調整戰略定位至「零售＋科技」，另有券商預期美團第三季經調整淨虧損按季擴大，原因主要受新業務虧損擴大影響。行業消息方面，北京發布餐飲反食品浪費行為規範，鼓勵外賣平台按需備餐。美團今早跌逾1%，下試272元水平。超過1200萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾790萬元淨流出。
內地將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。近期沿10天線下行的石藥（01093），上周五曾挫4%至7.84元，見二月以來低位，收市維持3.4%的跌幅，報7.89元，14日RSI跌破30進入超賣區。今早再跌約2%，回至7.73元水平見支持，其後倒升。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉則有約20萬元淨流出。
滙豐控股（00005）上周五在大成交下曾急瀉5.4%，低見44.6元，連失10天和20天線，全日跌幅略為收窄至3.6%，報45.45元。英倫銀行出乎市場預期維持利率在0.1%不變，令原本憧憬滙控短期淨利息收入可受惠英國加息的憧憬落空。另一邊廂，集團繼續進行股份回購。滙控今早好淡爭持，徘徊在45元以上。約400萬元在上周五淨流入其好倉，同日淡倉則有近500萬元淨流出。
各電商正進行「雙十一」促銷經營活動，市場監管總局發文要求提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」等違法方式開展促銷，又嚴格禁止不正當競爭行為。京東集團（09618）上周五低收於310元水平以下，挫4.3%，一舉跌穿10天、20天和250天線，並終止三個交易日升勢。今早繼續調整，暫守300元，跌幅曾逾2%。上周五有逾680萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾70萬元淨流出。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購27087，行使價：27100點，2022年3月到期，實際槓桿：13.8
恒指貼價、中短期購27086，行使價：25400點，2022年3月到期，實際槓桿：10.8
恒指輕微價外、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：11.1
美團輕微價外、短期購18785，行使價：313元，2022年1月到期，實際槓桿：7.1
美團輕微價外、中短期沽28498，行使價：240元，2022年4月到期，實際槓桿：3.5
石藥價外、中年期購28307，行使價：11.82元，2022年7月到期，實際槓桿：5.2
匯豐貼價、中短期購24714，行使價：46.78元，2022年2月到期，實際槓桿：11.7
匯豐輕微價外、中短期沽28926，行使價：41.88元，2022年4月到期，實際槓桿：6.9
京東價外、中短期購26106，行使價：372.98元，2022年2月到期，實際槓桿：7.5
京東輕微價外、中短期沽11880，行使價：280.18元，2022年4月到期，實際槓桿：3.6
聯想輕微價外、中短期購24351，行使價：8.81元，2022年2月到期，實際槓桿：5.9
藥明價外、中短期購24911，行使價：138元，2022年2月到期，實際槓桿：6.4
騰訊輕微價外、中短期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：7.2
騰訊輕微價外、短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：8.4
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證59154，收回價：24160點，槓桿比率：38.7
恒指熊證68222，收回價：25200點，槓桿比率：39.6
美團牛證61642，收回價：260.08元，槓桿比率：12.6
美團熊證66509，收回價：288.88元，槓桿比率：12.1
匯豐牛證61135，收回價：43.08元，槓桿比率：13.4
匯豐熊證55139，收回價：51元，槓桿比率：6.1
京東牛證60252，收回價：282.88元，槓桿比率：10.6
京東熊證63400，收回價：337.38元，槓桿比率：7.3
藥明牛證59271，收回價：88.88元，槓桿比率：6.1
藥明熊證61127，收回價：125元，槓桿比率：3.8
騰訊牛證60790，收回價：430元，槓桿比率：12.9
騰訊熊證66061，收回價：491.8元，槓桿比率：11.6
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