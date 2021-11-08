恒指曾跌200點、即市較多資金追熊 美團回至270元見支持、資金開Call望回升

美團 （03690） 上周五險守 10 天和 20 天線，收挫 3.2% 於 276.8 元，結束三連升走勢，是拖累恒指點數最多港股。近日有傳美團調整戰略定位至「零售＋科技」，另有券商預期美團第三季經調整淨虧損按季擴大，原因主要受新業務虧損擴大影響。行業消息方面，北京發布餐飲反食品浪費行為規範，鼓勵外賣平台按需備餐。美團今早跌逾 1% ，下試 272 元水平。超過 1200 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 790 萬元淨流出。

內地將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。近期沿 10 天線下行的石藥 （01093） ，上周五曾挫 4% 至 7.84 元，見二月以來低位，收市維持 3.4% 的跌幅，報 7.89 元， 14 日 RSI 跌破 30 進入超賣區。今早再跌約 2% ，回至 7.73 元水平見支持，其後倒升。上周五有逾 190 萬元淨流入其好倉，淡倉則有約 20 萬元淨流出。

滙豐控股 （00005） 上周五在大成交下曾急瀉 5.4% ，低見 44.6 元，連失 10 天和 20 天線，全日跌幅略為收窄至 3.6% ，報 45.45 元。英倫銀行出乎市場預期維持利率在 0.1% 不變，令原本憧憬滙控短期淨利息收入可受惠英國加息的憧憬落空。另一邊廂，集團繼續進行股份回購。滙控今早好淡爭持，徘徊在 45 元以上。約 400 萬元在上周五淨流入其好倉，同日淡倉則有近 500 萬元淨流出。

各電商正進行「雙十一」促銷經營活動，市場監管總局發文要求提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」等違法方式開展促銷，又嚴格禁止不正當競爭行為。京東集團 （09618） 上周五低收於 310 元水平以下，挫 4.3% ，一舉跌穿 10 天、 20 天和 250 天線，並終止三個交易日升勢。今早繼續調整，暫守 300 元，跌幅曾逾 2% 。上周五有逾 680 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 70 萬元淨流出。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 13.8

恒指貼價、中短期購 27086 ，行使價： 25400 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 10.8

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 11.1

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7.1

美團輕微價外、中短期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.5

石藥價外、中年期購 28307 ，行使價： 11.82 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.2

匯豐貼價、中短期購 24714 ，行使價： 46.78 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 11.7

匯豐輕微價外、中短期沽 28926 ，行使價： 41.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.9

京東價外、中短期購 26106 ，行使價： 372.98 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.5

京東輕微價外、中短期沽 11880 ，行使價： 280.18 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.6

聯想輕微價外、中短期購 24351 ，行使價： 8.81 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.9

藥明價外、中短期購 24911 ，行使價： 138 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.4

騰訊輕微價外、中短期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.2

騰訊輕微價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 59154 ，收回價： 24160 點，槓桿比率： 38.7

恒指熊證 68222 ，收回價： 25200 點，槓桿比率： 39.6

美團牛證 61642 ，收回價： 260.08 元，槓桿比率： 12.6

美團熊證 66509 ，收回價： 288.88 元，槓桿比率： 12.1

匯豐牛證 61135 ，收回價： 43.08 元，槓桿比率： 13.4

匯豐熊證 55139 ，收回價： 51 元，槓桿比率： 6.1

京東牛證 60252 ，收回價： 282.88 元，槓桿比率： 10.6

京東熊證 63400 ，收回價： 337.38 元，槓桿比率： 7.3

藥明牛證 59271 ，收回價： 88.88 元，槓桿比率： 6.1

藥明熊證 61127 ，收回價： 125 元，槓桿比率： 3.8

騰訊牛證 60790 ，收回價： 430 元，槓桿比率： 12.9

騰訊熊證 66061 ，收回價： 491.8 元，槓桿比率： 11.6

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。