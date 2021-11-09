恒指曾迫近兩萬五、即市較多資金追牛 舜宇跌穿200元關、技資者續開好倉博反彈

美國國會通過 1.2 萬億美元基建方案，帶動美股延續升勢，道指隔晚收報 36432 點，升 104 點 ( 或 0.3%) ，再創收市新高。恒指昨收報 24763 點，跌 106 點 ( 或 0.4%) 。今早回升近 200 點，重上 24950 點之上水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨淨流入逾 6500 萬港元 ( 下同 ) ，恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 同日淨流出逾 1700 萬元，反映投資者預期港股將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23500 至 23599 點，而熊證街貨重貨區為收回價 26000 至 26099 點。

ATMX 中昨以美團 （03690） 跌幅最大，曾挫 3.4% ，盤中低見 267.2 元，收市跌幅收窄至 2% ，報 271.2 元。雖然股價已回落至 10 天和 20 天線以下，但暫守月初低位 263.2 元。據報紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬出售美團等數間公司股份，涉及金額約 2.15 億美元。美團今早曾升近 2% ，高見 276 元以上遇阻力，升幅收窄並曾倒跌， 10 天線得而復失。超過 2300 萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 200 萬元淨流出。

中國平安 （02318） 連跌四個交易日後，昨逆市急彈近 4% ，收 56.2 元，升破自上月 22 日延伸下來的短期下降軌。今早再走高逾 1% ，徘徊在 57 元水平。昨分別有逾 100 萬元和逾 60 萬元淨流入其好倉和淡倉。

藥明生物 （02269） 上日一度急瀉 9.7% ，低見 92.05 元的逾 7 個月低位，收挫 8.6% 於 93.1 元，是表現最差藍籌，同時連跌第 4 日，累挫 16.9% 。藥明生物早前上調今年收入及盈利預測指引，並獲券商唱好為行業首選股份之一，但受高瓴資本在第三季大幅減持同業股份拖累，加上輝瑞口服新冠藥物成效高，使多隻疫苗股捱沽，藥明走勢亦跟隨轉弱。股份今早最多反彈 7% ，重上 99.9 元。昨有逾 550 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 60 萬元淨流出。

上周五上揚觸及 100 天線的舜宇光學 （02382） ，昨略為高開後持續受壓，接連跌破 50 天、 10 天、 20 天線，全日收挫 6.9% 於 206 元，蒸發前兩個交易日的累計升幅。有券商近日引述舜宇管理層預期全球智能手機市場按年增長低單位數，較年初預期疲弱，而集團的出貨量指引未變。舜宇今早反覆偏軟，再跌 2% ，曾低見 201 元。上日有逾 390 萬元淨流入其好倉，淡倉則有近 160 萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 11.4

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7.3

美團輕微價外、中短期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.4

平保價外、中短期購 11417 ，行使價： 66.66 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 6.2

平保輕微價外、中短期沽 26595 ，行使價： 51.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.1

藥明輕微價外、中短期購 12109 ，行使價： 108 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 4.1

舜光價外、中短期購 29361 ，行使價： 248.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.6

舜光價外、中短期沽 29375 ，行使價： 169.9 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.5

騰訊輕微價外、中短期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.1

騰訊輕微價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8.7

比迪貼價、短期購 23370 ，行使價： 328.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.7

比迪價外、中短期沽 29189 ，行使價： 258.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒

N 類牛證 61178 ，收回價及行使價： 24360 點，槓桿比率： 41.4

恒指熊證 68625 ，收回價： 25300 點，槓桿比率： 36

美團牛證 61160 ，收回價： 250.08 元，槓桿比率： 10.1

美團熊證 66509 ，收回價： 288.88 元，槓桿比率： 11.3

平保牛證 60258 ，收回價： 53 元，槓桿比率： 12.5

平保熊證 66508 ，收回價： 61 元，槓桿比率： 9.2

藥明牛證 68645 ，收回價： 81.88 元，槓桿比率： 4.7

藥明牛證 59271 ，收回價： 88.88 元，槓桿比率： 6.8

藥明熊證 68648 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 9.6

舜光牛證 67348 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 7.5

舜光熊證 53690 ，收回價： 230 元，槓桿比率： 5.5

騰訊牛證 61525 ，收回價： 440 元，槓桿比率： 14.6

騰訊熊證 66512 ，收回價： 506.8 元，槓桿比率： 9.8

騰訊熊證 66061 ，收回價： 491.8 元，槓桿比率： 14.1

比迪牛證 67360 ，收回價： 283.08 元，槓桿比率： 7.6

比迪牛證 68656 ，收回價： 292.88 元，槓桿比率： 9.9

比迪熊證 57564 ，收回價： 358 元，槓桿比率： 5.9

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。