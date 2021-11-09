恒指曾迫近兩萬五、即市較多資金追牛 舜宇跌穿200元關、技資者續開好倉博反彈
恒指N類牛61178 熊68625/ 舜光牛67348 熊53690/ 騰訊牛61525 熊66512
文章日期：2021年11月9日
美國國會通過1.2萬億美元基建方案，帶動美股延續升勢，道指隔晚收報36432點，升104點(或0.3%)，再創收市新高。恒指昨收報24763點，跌106點(或0.4%)。今早回升近200點，重上24950點之上水平。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1700萬元，反映投資者預期港股將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23500至23599點，而熊證街貨重貨區為收回價26000至26099點。
ATMX中昨以美團（03690）跌幅最大，曾挫3.4%，盤中低見267.2元，收市跌幅收窄至2%，報271.2元。雖然股價已回落至10天和20天線以下，但暫守月初低位263.2元。據報紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬出售美團等數間公司股份，涉及金額約2.15億美元。美團今早曾升近2%，高見276元以上遇阻力，升幅收窄並曾倒跌，10天線得而復失。超過2300萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流出。
中國平安（02318）連跌四個交易日後，昨逆市急彈近4%，收56.2元，升破自上月22日延伸下來的短期下降軌。今早再走高逾1%，徘徊在57元水平。昨分別有逾100萬元和逾60萬元淨流入其好倉和淡倉。
藥明生物（02269）上日一度急瀉9.7%，低見92.05元的逾7個月低位，收挫8.6%於93.1元，是表現最差藍籌，同時連跌第4日，累挫16.9%。藥明生物早前上調今年收入及盈利預測指引，並獲券商唱好為行業首選股份之一，但受高瓴資本在第三季大幅減持同業股份拖累，加上輝瑞口服新冠藥物成效高，使多隻疫苗股捱沽，藥明走勢亦跟隨轉弱。股份今早最多反彈7%，重上99.9元。昨有逾550萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。
上周五上揚觸及100天線的舜宇光學（02382），昨略為高開後持續受壓，接連跌破50天、10天、20天線，全日收挫6.9%於206元，蒸發前兩個交易日的累計升幅。有券商近日引述舜宇管理層預期全球智能手機市場按年增長低單位數，較年初預期疲弱，而集團的出貨量指引未變。舜宇今早反覆偏軟，再跌2%，曾低見201元。上日有逾390萬元淨流入其好倉，淡倉則有近160萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購27087，行使價：27100點，2022年3月到期，實際槓桿：14
恒指輕微價外、中短期沽24996，行使價：23600點，2022年2月到期，實際槓桿：11.4
美團輕微價外、短期購18785，行使價：313元，2022年1月到期，實際槓桿：7.3
美團輕微價外、中短期沽28498，行使價：240元，2022年4月到期，實際槓桿：3.4
平保價外、中短期購11417，行使價：66.66元，2022年5月到期，實際槓桿：6.2
平保輕微價外、中短期沽26595，行使價：51.88元，2022年3月到期，實際槓桿：5.1
藥明輕微價外、中短期購12109，行使價：108元，2022年3月到期，實際槓桿：4.1
舜光價外、中短期購29361，行使價：248.88元，2022年4月到期，實際槓桿：4.6
舜光價外、中短期沽29375，行使價：169.9元，2022年4月到期，實際槓桿：3.5
騰訊輕微價外、中短期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：7.1
騰訊輕微價外、短期沽25903，行使價：424.8元，2022年1月到期，實際槓桿：8.7
比迪貼價、短期購23370，行使價：328.88元，2022年2月到期，實際槓桿：5.7
比迪價外、中短期沽29189，行使價：258.88元，2022年4月到期，實際槓桿：3.4
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒
N類牛證61178，收回價及行使價：24360點，槓桿比率：41.4
恒指熊證68625，收回價：25300點，槓桿比率：36
美團牛證61160，收回價：250.08元，槓桿比率：10.1
美團熊證66509，收回價：288.88元，槓桿比率：11.3
平保牛證60258，收回價：53元，槓桿比率：12.5
平保熊證66508，收回價：61元，槓桿比率：9.2
藥明牛證68645，收回價：81.88元，槓桿比率：4.7
藥明牛證59271，收回價：88.88元，槓桿比率：6.8
藥明熊證68648，收回價：105元，槓桿比率：9.6
舜光牛證67348，收回價：180元，槓桿比率：7.5
舜光熊證53690，收回價：230元，槓桿比率：5.5
騰訊牛證61525，收回價：440元，槓桿比率：14.6
騰訊熊證66512，收回價：506.8元，槓桿比率：9.8
騰訊熊證66061，收回價：491.8元，槓桿比率：14.1
比迪牛證67360，收回價：283.08元，槓桿比率：7.6
比迪牛證68656，收回價：292.88元，槓桿比率：9.9
比迪熊證57564，收回價：358元，槓桿比率：5.9
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