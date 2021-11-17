恒指曾回逾百點、資金反手開牛 騰訊考驗500元關支持、投資者今早造淡
恒指牛51207 熊65546/ 騰訊短期購26852 沽25903/ 網易牛50966
文章日期：2021年11月17日
美國10月零售銷售按月升1.7%，創7個月以來最大增幅，道指隔晚最多曾升229點，全日收升54點(或0.2%)，報26142點。投資者對中美元首視像會晤結果正面，恒指昨午後升幅擴大，以接近全日高位25713點收市，升322點(或1.3%)，連升六個交易日，累漲950點(或3.8%)。今早稍作整固，跌逾100點，回落至25600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨日淨流出逾1.5億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股連升多日後需稍作整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24800至24899點，而熊證街貨重貨區為收回價26000至26099點。
騰訊（00700）上日成功收復500元大關以及100天線，盤中高見509元，全日收報502.5元，升2.2%，錄三連升。內媒引述遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復審批。另有調查機構數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》上月全球收入達3.29億美元，同比增長46.2%，重回全球手遊收入榜榜首，騰訊的《PUBG Mobile》和《英雄聯盟手遊》分別排第二和第五位。騰訊今早好淡爭持，考驗500元關口的支持力。昨有近18.6億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過7400萬元淨流出其好倉，是最多資金淨流出個股好倉項目，淡倉則有逾1200萬元淨流入。
網易（09999）公布，截至2021年9月30日的第三季度淨收入221.91億元人民幣，按年升18.9%；非通用會計準則純利錄38.58億元人民幣，按年增長5.14%。另外，網易旗下音樂業務網易雲音樂通過港交所上市聆訊。同樣憧憬可受惠內地或短期內恢復審批遊戲版號，網易昨一度飆逾6.7%至188元的逾五個月高位，收市維持近4%升幅，報183.1元。留意其相關3個月貼價認購證引伸波幅昨升近2%至47%以上。網易今早一度回吐近5%，低位跌穿174元。昨有逾720萬元淨流入其好倉，是最多資金淨流入個股好倉項目，同日淡倉亦有逾80萬元淨流入。今早網易引伸波幅回落，其3個月貼價認購期權引伸跌近2個波幅點子，至約45.3%水平。
銀河娛樂（00027）上日升至47.5元的兩個月高位，收漲5.1%於46.5元，並吸引資金流入相關熊證坐貨過夜。澳門放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件，市場憧憬聖誕檔期濠賭股業務好轉。另外，澳門行政長官賀一誠在施政報告中提到，會促進博彩業依法規範有序健康發展，推進澳門賭牌重新競投。銀娛今早最多回落逾3%，低位穿45元，其後跌幅收窄。昨有逾1000萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有約30萬元淨流入。
中國海外發展（00688）上周升穿250天線後，持續守穩其上，昨最多升逾3.5%至19元以上，全日升勢回順至1.2%，收18.62元。今早曾跌近2%至18.3元以下水平。逾20萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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騰訊輕微價外、短期購26852，行使價：550.5元，2022年1月到期，實際槓桿：11.1
騰訊輕微價外、中短期購17828，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：6.9
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網易輕微價外、短期購18781，行使價：196.88元，2022年1月到期，實際槓桿：5.6
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比迪輕微價外、中短期沽29189，行使價：258.88元，2022年4月到期，實際槓桿：3.3
小鵬輕微價外、中短期購17081，行使價：228.88元，2022年3月到期，實際槓桿：3.9
小鵬價外、中短期沽29841，行使價：165元，2022年4月到期，實際槓桿：2.4
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恒指熊證65546，收回價：26029點，槓桿比率：36.5
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