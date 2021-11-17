恒指曾回逾百點、資金反手開牛 騰訊考驗500元關支持、投資者今早造淡

騰訊 （00700） 上日成功收復 500 元大關以及 100 天線，盤中高見 509 元，全日收報 502.5 元，升 2.2% ，錄三連升。內媒引述遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復審批。另有調查機構數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》上月全球收入達 3.29 億美元，同比增長 46.2% ，重回全球手遊收入榜榜首，騰訊的《 PUBG Mobile 》和《英雄聯盟手遊》分別排第二和第五位。騰訊今早好淡爭持，考驗 500 元關口的支持力。昨有近 18.6 億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過 7400 萬元淨流出其好倉，是最多資金淨流出個股好倉項目，淡倉則有逾 1200 萬元淨流入。

網易 （09999） 公布，截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度淨收入 221.91 億元人民幣，按年升 18.9% ；非通用會計準則純利錄 38.58 億元人民幣，按年增長 5.14% 。另外，網易旗下音樂業務網易雲音樂通過港交所上市聆訊。同樣憧憬可受惠內地或短期內恢復審批遊戲版號，網易昨一度飆逾 6.7% 至 188 元的逾五個月高位，收市維持近 4% 升幅，報 183.1 元。留意其相關 3 個月貼價認購證引伸波幅昨升近 2% 至 47% 以上。網易今早一度回吐近 5% ，低位跌穿 174 元。昨有逾 720 萬元淨流入其好倉，是最多資金淨流入個股好倉項目，同日淡倉亦有逾 80 萬元淨流入。今早網易引伸波幅回落，其 3 個月貼價認購期權引伸跌近 2 個波幅點子，至約 45.3% 水平。

銀河娛樂 （00027） 上日升至 47.5 元的兩個月高位，收漲 5.1% 於 46.5 元，並吸引資金流入相關熊證坐貨過夜。澳門放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件，市場憧憬聖誕檔期濠賭股業務好轉。另外，澳門行政長官賀一誠在施政報告中提到，會促進博彩業依法規範有序健康發展，推進澳門賭牌重新競投。銀娛今早最多回落逾 3% ，低位穿 45 元，其後跌幅收窄。昨有逾 1000 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有約 30 萬元淨流入。

中國海外發展 （00688） 上周升穿 250 天線後，持續守穩其上，昨最多升逾 3.5% 至 19 元以上，全日升勢回順至 1.2% ，收 18.62 元。今早曾跌近 2% 至 18.3 元以下水平。逾 20 萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 13.2

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 13.3

騰訊輕微價外、短期購 26852 ，行使價： 550.5 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 11.1

騰訊輕微價外、中短期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.9

騰訊價外、短期沽 25903 ，行使價： 424.8 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 11.4

網易輕微價外、短期購 18781 ，行使價： 196.88 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 5.6

銀河輕微價外、中短期購 25230 ，行使價： 48.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.6

銀河價外、中短期沽 28502 ，行使價： 28.95 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.6

中海輕微價外、長期購 13059 ，行使價： 20 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 3.8

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7.1

美團價外、中短期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.9

比迪價外、中短期購 24710 ，行使價： 368.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6

比迪輕微價外、中短期沽 29189 ，行使價： 258.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.3

小鵬輕微價外、中短期購 17081 ，行使價： 228.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 3.9

小鵬價外、中短期沽 29841 ，行使價： 165 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 2.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51207 ，收回價： 25060 點，槓桿比率： 45.6

恒指熊證 65546 ，收回價： 26029 點，槓桿比率： 36.5

騰訊牛證 50600 ，收回價： 471.8 元，槓桿比率： 13.7

騰訊熊證 51078 ，收回價： 536.8 元，槓桿比率： 13.9

網易牛證 50966 ，收回價： 157.5 元，槓桿比率： 6.1

銀河牛證 69852 ，收回價： 40.88 元，槓桿比率： 7.6

銀河熊證 69860 ，收回價： 50.88 元，槓桿比率： 6.5

美團牛證 51189 ，收回價： 278.88 元，槓桿比率： 13.7

美團牛證 50312 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 9.3

美團熊證 60767 ，收回價： 323.88 元，槓桿比率： 8.2

比迪牛證 67360 ，收回價： 283.08 元，槓桿比率： 11.8

比迪牛證 63124 ，收回價： 275.08 元，槓桿比率： 8.8

比迪熊證 69848 ，收回價： 326 元，槓桿比率： 8.2

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本結構性產品並無抵押品。

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