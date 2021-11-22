阿里股價及引伸波幅回穩 資金續追好倉博反彈 美團權重降即市有資金開淡部署 阿里牛53086 購27330

歐洲疫情惡化，美股上周五個別發展，道指收報 35601 點，跌 268 點 ( 或 0.8%) ，連跌三日；納指則再創新高，升 0.4% ，首次突破 16000 點關口收市。恒指上周五曾挫近 500 點，一度低見 24825 點，午後跌幅收窄，全日收報 25049 點，跌 269 點 ( 或 1.1%) ，三個交易日累挫 663 點，已失守多條短期平均線。恒指今早反覆偏軟，曾跌穿 25000 點關。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五淨流入逾 1 億港元 ( 下同 ) ，恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 同日淨流出逾 6400 萬元，反映投資者預期港股連跌過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 24400 至 24499 點，而熊證街貨重貨區為收回價 26000 至 26099 點。

阿里巴巴 （09988） 季績遜預期，股價上周五捱沽，以接近全日低位 139.3 元收市，大成交下急瀉 10.7% ，見個半月低，三個交易日累跌 15.7% 。市場監管總局上周六公布，對 43 宗未依法申報違法實施經營者作出行政處罰，涉案公司包括阿里巴巴。阿里今早跌勢未止，一度回落至 138 元水平，後市留意 10 月初創下的 132 元歷史低位附近可否喘定跌勢。超過 6600 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 400 萬元淨流出。

美團 （03690） 同錄三連跌，上周五低收 1.6% 於 280.8 元，險守 20 天線。集團將於今周五公布季績。另恒指季檢後，美團佔恒指的權重將由目前的 9.5% 調整至 8% ，市場預計會有逾 26 億元被動資金流出。美團今早最多跌約 2% ，低見 275 元。上周五有逾 2700 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 50 萬元淨流出。

碧桂園服務 （06098） 以每股 53.35 元，配售 1.5 億股新股，集資 80.03 億元。股份上周五復牌，最多挫 16.7% ，低見 49.1 元的近兩個月低位，全日跌 8.9% ，收 53.7 元，險守配股價。雖然股價大跌，但上周五有超過 9.6 億元北水淨買入碧服，是當日最受北水追捧港股。碧服今早先升後回，下試 53 元水平。輪證資金流方面，逾 460 萬元在上周五淨流入其好倉。

瑞聲科技 （02018） 上周五逆市升 1.2% ，收報 34.45 元，延續業績公布後反覆上升走勢。股份今早再升逾 2% ，重返 35 元以上。上周五有約 160 萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

績後受壓的嗶哩嗶哩 （09626） ，擬發售本金總額合共 14 億美元的 2026 年到期可換股優先票據，另以約 1.18 億元人民幣收購持牌支付機構浙江甬易電子支付 65.5% 股權，布局支付業務。嗶哩嗶哩今早復牌，低開逾 15% ，低見 532.5 元，其後維持逾一成跌幅。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27087 ，行使價： 27100 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14.7

恒指輕微價外、中短期沽 24996 ，行使價： 23600 點， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 12.9

阿里輕微價外、中短期購 27330 ，行使價： 158.9 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.5

阿里貼價、中短期沽 25231 ，行使價： 135.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 4.5

美團輕微價外、短期購 18785 ，行使價： 313 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 7.7

美團價外、短期沽 28779 ，行使價： 210 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 8

碧務價外、中短期購 26600 ，行使價： 64.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.1

瑞聲價外、中短期購 29650 ，行使價： 58.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.4

瑞聲價外、中短期沽 29186 ，行使價： 30.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.3

嗶哩價外、中短期購 24784 ，行使價： 690.5 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 4.1

京東貼價、中短期購 26106 ，行使價： 372.98 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 7.4

京東價外、中短期沽 11880 ，行使價： 280.18 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

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恒指牛證 50974 ，收回價： 24600 點，槓桿比率： 54.4

恒指熊證 52269 ，收回價： 25596 點，槓桿比率： 35.2

恒指熊證 51854 ，收回價： 25400 點，槓桿比率： 44.4

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阿里牛證 59170 ，收回價： 118 元，槓桿比率： 4.9

阿里熊證 66055 ，收回價： 168 元，槓桿比率： 4

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京東熊證 51853 ，收回價： 388.88 元，槓桿比率： 8.8

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