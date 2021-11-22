阿里股價及引伸波幅回穩 資金續追好倉博反彈 美團權重降即市有資金開淡部署 阿里牛53086 購27330
恒指牛50317 熊51854/ 美團牛61160 熊62584
文章日期：2021年11月22日
歐洲疫情惡化，美股上周五個別發展，道指收報35601點，跌268點(或0.8%)，連跌三日；納指則再創新高，升0.4%，首次突破16000點關口收市。恒指上周五曾挫近500點，一度低見24825點，午後跌幅收窄，全日收報25049點，跌269點(或1.1%)，三個交易日累挫663點，已失守多條短期平均線。恒指今早反覆偏軟，曾跌穿25000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6400萬元，反映投資者預期港股連跌過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24400至24499點，而熊證街貨重貨區為收回價26000至26099點。
阿里巴巴（09988）季績遜預期，股價上周五捱沽，以接近全日低位139.3元收市，大成交下急瀉10.7%，見個半月低，三個交易日累跌15.7%。市場監管總局上周六公布，對43宗未依法申報違法實施經營者作出行政處罰，涉案公司包括阿里巴巴。阿里今早跌勢未止，一度回落至138元水平，後市留意10月初創下的132元歷史低位附近可否喘定跌勢。超過6600萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾400萬元淨流出。
美團（03690）同錄三連跌，上周五低收1.6%於280.8元，險守20天線。集團將於今周五公布季績。另恒指季檢後，美團佔恒指的權重將由目前的9.5%調整至8%，市場預計會有逾26億元被動資金流出。美團今早最多跌約2%，低見275元。上周五有逾2700萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。
碧桂園服務（06098）以每股53.35元，配售1.5億股新股，集資80.03億元。股份上周五復牌，最多挫16.7%，低見49.1元的近兩個月低位，全日跌8.9%，收53.7元，險守配股價。雖然股價大跌，但上周五有超過9.6億元北水淨買入碧服，是當日最受北水追捧港股。碧服今早先升後回，下試53元水平。輪證資金流方面，逾460萬元在上周五淨流入其好倉。
瑞聲科技（02018）上周五逆市升1.2%，收報34.45元，延續業績公布後反覆上升走勢。股份今早再升逾2%，重返35元以上。上周五有約160萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
績後受壓的嗶哩嗶哩（09626），擬發售本金總額合共14億美元的2026年到期可換股優先票據，另以約1.18億元人民幣收購持牌支付機構浙江甬易電子支付65.5%股權，布局支付業務。嗶哩嗶哩今早復牌，低開逾15%，低見532.5元，其後維持逾一成跌幅。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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恒指輕微價外、中短期購27087，行使價：27100點，2022年3月到期，實際槓桿：14.7
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阿里輕微價外、中短期購27330，行使價：158.9元，2022年2月到期，實際槓桿：6.5
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美團價外、短期沽28779，行使價：210元，2022年1月到期，實際槓桿：8
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恒指牛證50974，收回價：24600點，槓桿比率：54.4
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恒指熊證51854，收回價：25400點，槓桿比率：44.4
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恒科熊證51958，收回價：7000點，槓桿比率：9.2
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阿里熊證66055，收回價：168元，槓桿比率：4
美團牛證61160，收回價：250.08元，槓桿比率：9.3
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京東熊證51853，收回價：388.88元，槓桿比率：8.8
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