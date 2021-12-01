大市反彈好淡均見加倉 博反彈權重科技股獲資金撈好倉 比迪高位整固
恒指牛54977 熊55023/ 阿里牛59170/ 美團牛57437/ 騰訊購 17828/ 比迪購 24710
文章日期：2021年12月1日
藥廠莫德納預計現有疫苗或不足以應對變種病毒Omicron，觸發市場避險情緒升溫，加上聯儲局主席鮑威爾表示，通脹風險上升，要考慮加快縮減買債計劃。道指隔晚下挫652點(或1.9%)，收報34483點，見逾一個月低位；納指亦跌1.6%。美國10年期國債孳息率曾跌至1.41厘水平，創逾兩個月新低。
恒指上日在金融股和科技股拖累下，曾挫676點，低見23175點，創去年9月25日以來新低，全日收報23475點，跌376點(或1.6%)。MSCI指數收市後調整組合，帶動大市成交增至2238億港元(下同)。恒指連跌三個交易日，累跌1264點(或5.1%)，於11月累挫逾1900點(或7.5%)。有券商表示，現時港股估值已跌穿去年3月的最低位，但本港經濟情況沒有當時差，預料港股不難作出估值修復，明年很大機會將跑贏其他市場。
恒指超賣情況加劇，14日RSI跌破27，MACD負差距繼續擴大，保歷加通道擴闊。不過恒指昨由全日低位反彈300點，且反彈期間成交額顯著增加，有可能是初步築底。相反，若恒指繼續尋底，宜留意去年9月25日盤中低位23124點能否守穩，若然跌破，支持將下移至去年5月25日的22519點低位。恒指今早反彈逾200點，重返23700點水平。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近2.2億元，5日累計淨流入約6.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)昨日淨流出近1.8億元，5日累計淨流出逾3億元，反映投資者繼續看好恒指將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23000至23099點，最多資金流入之收回價為22800至22899點；而熊證街貨重貨區及最多資金流入之收回價同為24600至24699點。
阿里巴巴（09988）自公布季績後弱勢未改，昨曾瀉4.9%，創出123.6元的在港上市低位，收跌2%於127.3元，14日RSI續處超賣水平。阿里今早續跌逾2%，回落至124元邊。昨有逾810萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾180萬元淨流出。
比亞迪股份（01211）連日逆市向上，昨最多漲逾3%，高位逼近312元，全日收升1.4%，於306.4元，繼續跑贏大市。比亞迪上月大部分時間在290至320元區間內上落，今早曾升逾1%，重返310元水平。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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阿里熊證54357，收回價：138元，槓桿比率：7.8
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