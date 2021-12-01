大市反彈好淡均見加倉 博反彈權重科技股獲資金撈好倉 比迪高位整固

藥廠莫德納預計現有疫苗或不足以應對變種病毒 Omicron ，觸發市場避險情緒升溫，加上聯儲局主席鮑威爾表示，通脹風險上升，要考慮加快縮減買債計劃。道指隔晚下挫 652 點 ( 或 1.9%) ，收報 34483 點，見逾一個月低位；納指亦跌 1.6% 。美國 10 年期國債孳息率曾跌至 1.41 厘水平，創逾兩個月新低。

恒指上日在金融股和科技股拖累下，曾挫 676 點，低見 23175 點，創去年 9 月 25 日以來新低，全日收報 23475 點，跌 376 點 ( 或 1.6%) 。 MSCI 指數收市後調整組合，帶動大市成交增至 2238 億港元 ( 下同 ) 。恒指連跌三個交易日，累跌 1264 點 ( 或 5.1%) ，於 11 月累挫逾 1900 點 ( 或 7.5%) 。有券商表示，現時港股估值已跌穿去年 3 月的最低位，但本港經濟情況沒有當時差，預料港股不難作出估值修復，明年很大機會將跑贏其他市場。

恒指超賣情況加劇， 14 日 RSI 跌破 27 ， MACD 負差距繼續擴大，保歷加通道擴闊。不過恒指昨由全日低位反彈 300 點，且反彈期間成交額顯著增加，有可能是初步築底。相反，若恒指繼續尋底，宜留意去年 9 月 25 日盤中低位 23124 點能否守穩，若然跌破，支持將下移至去年 5 月 25 日的 22519 點低位。恒指今早反彈逾 200 點，重返 23700 點水平。

恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨淨流入近 2.2 億元， 5 日累計淨流入約 6.1 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 昨日淨流出近 1.8 億元， 5 日累計淨流出逾 3 億元，反映投資者繼續看好恒指將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23000 至 23099 點，最多資金流入之收回價為 22800 至 22899 點；而熊證街貨重貨區及最多資金流入之收回價同為 24600 至 24699 點。

阿里巴巴 （09988） 自公布季績後弱勢未改，昨曾瀉 4.9% ，創出 123.6 元的在港上市低位，收跌 2% 於 127.3 元， 14 日 RSI 續處超賣水平。阿里今早續跌逾 2% ，回落至 124 元邊。昨有逾 810 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 180 萬元淨流出。

比亞迪股份 （01211） 連日逆市向上，昨最多漲逾 3% ，高位逼近 312 元，全日收升 1.4% ，於 306.4 元，繼續跑贏大市。比亞迪上月大部分時間在 290 至 320 元區間內上落，今早曾升逾 1% ，重返 310 元水平。昨有逾 220 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近 10 萬元淨流入。