大市再反彈淡倉明顯增 博反彈權重股資金撈好倉 騰訊好倉即市資金流強勁
恒指牛54977 熊55023/ 阿里牛53872/ 美團牛61574/ 騰訊購 11245/ 沽13734
文章日期：2021年12月2日
美國出現首宗新冠變種病毒Omicron病例，經濟復甦前景惹憂慮，道指隔晚高低波幅近千點，全日收報34022點，倒跌461點(或1.3%)；納指收跌1.8%。
恒指昨高開後升幅擴大，盤中一度升近390點，高見23864點，其後升勢回順，全日收升183點(或0.8%)，報23658點，終止3日跌勢。
技術上，恒指昨出現短陽燭，位於周二大陰燭之內，構成身懷六甲的待變訊號，在低位出現有機會預示跌勢暫告喘定；但另一邊廂，昨日恒指收市價較開市價僅升63點，加上大市成交回落至不足1400億港元(下同)，反彈力度稍嫌不足。
估值上，恒指經過本輪急跌，市盈率降至約9.5倍，市帳率跌破1倍，是去年新冠肺炎爆發後最低殘，估值相當便宜。受累美股隔晚由高位大幅回落，恒指今早曾回吐逾100點，於23600點以下整固，周二低位23175點仍為重要支持，若然反彈則留意能否站穩10月5日的前低位23681點之上。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入近410萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23000至23099點，最多資金流入之收回價為22900至22999點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為24000至24099點。
外媒引述知情人士報道，內地監管部門正起草新規，擬禁止VIE架構企業赴海外上市，其後中證監回應消息不屬實。港交所（00388）昨隨大市反彈，高位上漲2.9%至442元以上，全日收報434.8元，升1.1%，結束三連跌。今早回軟，考驗430元支持。昨有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
騰訊（00700）在11月中旬突破510元不果後開展跌浪，本周二曾跌破450元，至昨日出現較明顯反彈，曾升3%，高見473.6元，收升2%於468.8元，但仍受制於多條平均線，且10天線下破20天和50天線呈死亡交叉。騰訊今早亦見向下，暫受阻於470元，留意股份近期在440至510元大型區間內上落，9月21日即市低位443元附近可視作重要支持。昨有超過2000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約650萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期購24997，行使價：27800點，2022年6月到期，實際槓桿：13
恒指輕微價外、中短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：9.9
港交輕微價外、中短期購13356，行使價：499.88元，2022年3月到期，實際槓桿：11
港交輕微價外、短期沽25073，行使價：385元，2022年2月到期，實際槓桿：10.3
騰訊價外、中短期購11245，行使價：618.5元，2022年4月到期，實際槓桿：9.1
騰訊輕微價外、中年期沽13734，行使價：438.8元，2022年6月到期，實際槓桿：4.6
美團價外、中短期購16307，行使價：300.18元，2022年4月到期，實際槓桿：5.2
美團貼價、中短期沽28498，行使價：240元，2022年4月到期，實際槓桿：3.1
阿里價外、中短期購15262，行使價：168.88元，2022年4月到期，實際槓桿：6.2
阿里輕微價外、中短期沽15269，行使價：112.8元，2022年4月到期，實際槓桿：3.5
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證54977，收回價：23260點，槓桿比率：44.9
恒指牛證51420，收回價：23010點，槓桿比率：27.5
恒指熊證55521，收回價：24200點，槓桿比率：33.3
恒指熊證55023，收回價：24400點，槓桿比率：29.7
港交牛證68207，收回價：412.8元，槓桿比率：20.9
港交熊證54358，收回價：458.88元，槓桿比率：12.3
騰訊牛證61525，收回價：440元，槓桿比率：12.7
騰訊熊證52235，收回價：506.8元，槓桿比率：11.2
美團牛證61574，收回價：220.08元，槓桿比率：7.3
美團熊證53524，收回價：283.88元，槓桿比率：6.1
阿里牛證53872，收回價：113元，槓桿比率：7.6
阿里熊證54357，收回價：138元，槓桿比率：6.2
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