大市再反彈淡倉明顯增 博反彈權重股資金撈好倉 騰訊好倉即市資金流強勁

美國出現首宗新冠變種病毒 Omicron 病例，經濟復甦前景惹憂慮，道指隔晚高低波幅近千點，全日收報 34022 點，倒跌 461 點 ( 或 1.3%) ；納指收跌 1.8% 。

恒指昨高開後升幅擴大，盤中一度升近 390 點，高見 23864 點，其後升勢回順，全日收升 183 點 ( 或 0.8%) ，報 23658 點，終止 3 日跌勢。

技術上，恒指昨出現短陽燭，位於周二大陰燭之內，構成身懷六甲的待變訊號，在低位出現有機會預示跌勢暫告喘定；但另一邊廂，昨日恒指收市價較開市價僅升 63 點，加上大市成交回落至不足 1400 億港元 ( 下同 ) ，反彈力度稍嫌不足。

估值上，恒指經過本輪急跌，市盈率降至約 9.5 倍，市帳率跌破 1 倍，是去年新冠肺炎爆發後最低殘，估值相當便宜。受累美股隔晚由高位大幅回落，恒指今早曾回吐逾 100 點，於 23600 點以下整固，周二低位 23175 點仍為重要支持，若然反彈則留意能否站穩 10 月 5 日的前低位 23681 點之上。

恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入近 410 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1400 萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23000 至 23099 點，最多資金流入之收回價為 22900 至 22999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 24000 至 24099 點。

外媒引述知情人士報道，內地監管部門正起草新規，擬禁止 VIE 架構企業赴海外上市，其後中證監回應消息不屬實。港交所 （00388） 昨隨大市反彈，高位上漲 2.9% 至 442 元以上，全日收報 434.8 元，升 1.1% ，結束三連跌。今早回軟，考驗 430 元支持。昨有逾 30 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。