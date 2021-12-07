大市高開後升幅收窄 恒指、阿里、京東即市好淡倉各有捧場客 港交所升抵470元關資金反手熊
恒指牛59680 熊55034/ 阿里牛67711 熊54357/ 京東牛60780 熊54983/ 港交熊67967
文章日期：2021年12月7日
投資者對新變種病毒憂慮紓緩，美股隔晚大幅反彈，道指收報35227點，升646點(或1.9%)；納指升0.9%。恒指昨午後跌幅擴大，低見23314點，全日收報23349點，跌417點(或1.8%)，大市成交增至1700億港元(下同)。人民銀行收市後宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，將於12月15日生效，預計共釋放長期資金約1.2萬億人民幣，並指實施穩健貨幣政策沒有改變。
恒指以陰燭「倒轉錘頭」收市，14日RSI再度跌破30呈超賣，保歷加通道擴闊，要提防後市下跌空間或會擴大。大市目前仍在上周二的大陰燭範圍內波動，倘跌破當日低位23175點跌勢或會轉急，相反當日高位23888點會有較大阻力。
有券商表示，恒指預測市盈率目前在12倍左右，預計下行空間十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而企業盈利可能在明年中見底。
恒指今早一度反彈逾380點，高位重上23700點，及後升勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾4900萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾4000萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23000至23099點，最多資金流入之收回價為22900至22999點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為23800至23899點。
中概股爆小股災，昨日輪證投資者在相關好倉和淡倉上均有部署。昨分別有逾2600萬元和超過3300萬元資金淨流入阿里巴巴（09988）輪證好倉和淡倉，股份昨最多挫8.3%，低見109.5元香港上市新低，收市跌幅收窄至5.6%，報112.7元，連續第五個交易日下跌。今早承接隔晚美股升勢，一度飆逾9%，升抵123元。
至於昨日正式成為恒指成份股的京東集團（09618），各有逾1600萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。股份昨收挫4.9%於306元，盤中低見303元，險守100天線，今早逆市再挫逾3%，跌穿300元關口。
相反，憧憬受惠中概股加快來港上市，港交所（00388）連日逆市上市，昨一度漲4%至468.8元，全日收報456元，升1.2%。今早曾漲3.5%，高見472元。昨有近2300萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的股份好淡倉項目，淡倉同日則有逾560萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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