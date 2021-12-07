大市高開後升幅收窄 恒指、阿里、京東即市好淡倉各有捧場客 港交所升抵470元關資金反手熊

恒指以陰燭「倒轉錘頭」收市， 14 日 RSI 再度跌破 30 呈超賣，保歷加通道擴闊，要提防後市下跌空間或會擴大。大市目前仍在上周二的大陰燭範圍內波動，倘跌破當日低位 23175 點跌勢或會轉急，相反當日高位 23888 點會有較大阻力。

有券商表示，恒指預測市盈率目前在 12 倍左右，預計下行空間十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而企業盈利可能在明年中見底。

恒指今早一度反彈逾 380 點，高位重上 23700 點，及後升勢回順。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 4900 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 4000 萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23000 至 23099 點，最多資金流入之收回價為 22900 至 22999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 23800 至 23899 點。

中概股爆小股災，昨日輪證投資者在相關好倉和淡倉上均有部署。昨分別有逾 2600 萬元和超過 3300 萬元資金淨流入阿里巴巴 （09988） 輪證好倉和淡倉，股份昨最多挫 8.3% ，低見 109.5 元香港上市新低，收市跌幅收窄至 5.6% ，報 112.7 元，連續第五個交易日下跌。今早承接隔晚美股升勢，一度飆逾 9% ，升抵 123 元。

至於昨日正式成為恒指成份股的京東集團 （09618） ，各有逾 1600 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。股份昨收挫 4.9% 於 306 元，盤中低見 303 元，險守 100 天線，今早逆市再挫逾 3% ，跌穿 300 元關口。

相反，憧憬受惠中概股加快來港上市，港交所 （00388） 連日逆市上市，昨一度漲 4% 至 468.8 元，全日收報 456 元，升 1.2% 。今早曾漲 3.5% ，高見 472 元。昨有近 2300 萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的股份好淡倉項目，淡倉同日則有逾 560 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27086 ，行使價： 25400 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14.3

恒指貼價、中短期購 15848 ，行使價： 24600 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 12.2

恒指輕微價外、中短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 10.1

恒指貼價、中短期沽 25899 ，行使價： 22885 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 9.8

阿里價外、中短期購 15262 ，行使價： 168.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.9

阿里輕微價外、中年期沽 16391 ，行使價： 105 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 2.8

京東輕微價外、中短期購 27549 ，行使價： 318.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.6

京東輕微價外、中短期沽 11880 ，行使價： 280.18 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.6

港交輕微價外、中短期購 13356 ，行使價： 499.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.8

港交輕微價外、中短期沽 15261 ，行使價： 428.08 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 8.1

騰訊輕微價外、中短期購 17321 ，行使價： 500.5 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 7.5

騰訊輕微價外、短期沽 22278 ，行使價： 390 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 10.3

美團輕微價外、中短期購 16604 ，行使價： 269.08 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.1

美團輕微價外、短期沽 28779 ，行使價： 210 元， 2022 年 1 月到期，實際槓桿： 6.6

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56093 ，收回價： 23200 點，槓桿比率： 44.6 倍

恒指牛證 59680 ，收回價： 23100 點，槓桿比率： 43.7 倍

恒指熊證 55034 ，收回價： 24081 點，槓桿比率： 40.3 倍

恒指熊證 55521 ，收回價： 24200 點，槓桿比率： 30.4 倍

阿里牛證 67711 ，收回價： 108 元，槓桿比率： 5.8 倍

阿里熊證 54357 ，收回價： 138 元，槓桿比率： 6.3 倍

京東牛證 60780 ，收回價： 260.08 元，槓桿比率： 6 倍

京東熊證 54983 ，收回價： 350.2 元，槓桿比率： 5.2 倍

港交牛證 56646 ，收回價： 432.3 元，槓桿比率： 12.3 倍

港交熊證 67967 ，收回價： 503.88 元，槓桿比率： 10.6 倍

騰訊牛證 59681 ，收回價： 419.2 元，槓桿比率： 11.1 倍

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。