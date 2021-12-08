大市24000關爭持 恒指好淡倉即市相當積極 大型科技股ATM元即市資金開熊
恒指牛56771 熊56756/ 阿里牛67711 熊56109/ 騰訊熊52235/ 美團熊53869
文章日期：2021年12月8日
道指隔晚收報35719點，升492點(或1.4%)；納指收漲3%。中國進出口數據好過預期，人民銀行下調存款準備金率，加上市場對新冠變種病毒Omicron憂慮減退，帶動港股顯著反彈。恒指昨午後升幅擴大，以近全日最高位收市，報23983點，升634點(或2.7%)，重越10天線，不過大市成交略降至1534億港元(下同)。
恒指成功突破23888點阻力，直逼24000點關口，技術指標改善，14日RSI由28.8的超賣水平反彈上41，MACD熊差收窄。從技術上看，恒指有機會在近日的23175點和23314點形成小雙底，後市或可進一步上試24400至24500點水平，亦是接近20天線位置。
恒指急升過後，目前市帳率仍處1倍水平，市盈率不到9.6倍，估值仍相對便宜，愈來愈多券商認為港股再下跌空間有限。
恒指今早曾升逾100點，重返24000點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出近1.2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1.2億元，反映投資者預期大市將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23000至23099點，最多資金流入之收回價為23300至23399點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為24600至24699點。
ATM支撐昨日大市升勢。周一低見109.5元香港上市新低的阿里巴巴（09988），昨乘中概股回勇及公司高層人事調動，大幅反彈12.2%，以近全日高位126.5元收市，重返10天線水平，是升幅最大藍籌，14天RSI亦由21以下急升至38。阿里巴巴今早一度逆市挫近4%，低見121.5元。昨分別有逾1900萬元和約300萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。
騰訊（00700）昨全日守穩450元以上，以近全日高位463.8元收市，漲3.6%，終止兩連跌走勢。今早升近1%，重越10天線(465.2元)。騰訊近月在大型橫行區443元至515元內上落，目前大概在中軸位置。昨有超過1800萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有逾610萬元淨流出。
同樣結束兩日跌勢的美團（03690），上日收漲5.8%於245.8元，盤中高見246.6元，但續處各移動平均線之下，且10天線跌穿100天線以及20天線跌穿50天線，出現死亡交叉的利淡信號。美團今早最多漲3%，重上250元和10天線，開始回補上月29日留下的下跌裂口(248.4至260.2元)。超過1500萬元在昨日淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有約320萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
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恒指牛證56771，收回價：23500點，槓桿比率：42.9倍
恒指熊證55520，收回價：24540點，槓桿比率：32.5倍
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阿里牛證67711，收回價：108元，槓桿比率：6.3倍
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美團牛證57437，收回價：228.88元，槓桿比率：9.3倍
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港交熊證67967，收回價：503.88元，槓桿比率：13.1倍
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