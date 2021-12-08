大市24000關爭持 恒指好淡倉即市相當積極 大型科技股ATM元即市資金開熊

恒指成功突破 23888 點阻力，直逼 24000 點關口，技術指標改善， 14 日 RSI 由 28.8 的超賣水平反彈上 41 ， MACD 熊差收窄。從技術上看，恒指有機會在近日的 23175 點和 23314 點形成小雙底，後市或可進一步上試 24400 至 24500 點水平，亦是接近 20 天線位置。

恒指急升過後，目前市帳率仍處 1 倍水平，市盈率不到 9.6 倍，估值仍相對便宜，愈來愈多券商認為港股再下跌空間有限。

恒指今早曾升逾 100 點，重返 24000 點以上。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出近 1.2 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1.2 億元，反映投資者預期大市將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23000 至 23099 點，最多資金流入之收回價為 23300 至 23399 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 24600 至 24699 點。

ATM 支撐昨日大市升勢。周一低見 109.5 元香港上市新低的阿里巴巴 （09988） ，昨乘中概股回勇及公司高層人事調動，大幅反彈 12.2% ，以近全日高位 126.5 元收市，重返 10 天線水平，是升幅最大藍籌， 14 天 RSI 亦由 21 以下急升至 38 。阿里巴巴今早一度逆市挫近 4% ，低見 121.5 元。昨分別有逾 1900 萬元和約 300 萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

騰訊 （00700） 昨全日守穩 450 元以上，以近全日高位 463.8 元收市，漲 3.6% ，終止兩連跌走勢。今早升近 1% ，重越 10 天線 (465.2 元 ) 。騰訊近月在大型橫行區 443 元至 515 元內上落，目前大概在中軸位置。昨有超過 1800 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 610 萬元淨流出。

同樣結束兩日跌勢的美團 （03690） ，上日收漲 5.8% 於 245.8 元，盤中高見 246.6 元，但續處各移動平均線之下，且 10 天線跌穿 100 天線以及 20 天線跌穿 50 天線，出現死亡交叉的利淡信號。美團今早最多漲 3% ，重上 250 元和 10 天線，開始回補上月 29 日留下的下跌裂口 (248.4 至 260.2 元 ) 。超過 1500 萬元在昨日淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有約 320 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 27086 ，行使價： 25400 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 13.8

恒指輕微價外、中短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 10.6

阿里輕微價外、中年期購 16389 ，行使價： 128.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.9

阿里價外、中短期購 15262 ，行使價： 168.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6

阿里輕微價外、中年期沽 16391 ，行使價： 105 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 2.9

騰訊輕微價外、中短期購 17828 ，行使價： 534.3 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.8

騰訊價外、短期沽 25077 ，行使價： 355 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 8.2

美團輕微價外、中短期購 16604 ，行使價： 269.08 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.2

美團貼價、中短期沽 28498 ，行使價： 240 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.2

港交輕微價外、中短期購 13356 ，行使價： 499.88 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.6

港交輕微價外、中短期沽 15261 ，行使價： 428.08 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 8.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56772 ，收回價： 23300 點，槓桿比率： 36.2 倍

恒指牛證 56771 ，收回價： 23500 點，槓桿比率： 42.9 倍

恒指熊證 55520 ，收回價： 24540 點，槓桿比率： 32.5 倍

恒指熊證 56756 ，收回價： 24340 點，槓桿比率： 50.6 倍

阿里牛證 67711 ，收回價： 108 元，槓桿比率： 6.3 倍

阿里熊證 56109 ，收回價： 133 元，槓桿比率： 8.5 倍

騰訊牛證 60790 ，收回價： 430 元，槓桿比率： 10.2 倍

騰訊熊證 52235 ，收回價： 506.8 元，槓桿比率： 10.5 倍

美團牛證 57437 ，收回價： 228.88 元，槓桿比率： 9.3 倍

美團熊證 53869 ，收回價： 273.88 元，槓桿比率： 8.8 倍

港交牛證 56646 ，收回價： 432.3 元，槓桿比率： 10.4 倍

港交熊證 67967 ，收回價： 503.88 元，槓桿比率： 13.1 倍

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。