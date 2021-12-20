恒指考驗兩萬三支持、較多資金開熊 匯控曾跌2%後跌幅收窄、投資者反手追CALL

市場憂慮全球掀起加息潮，以及關注 Omicron 變種病毒疫情發展，道指上周五收跌 532 點 ( 或 1.5%) ，報 35365 點；納指則微跌 10 點。

恒指上周五最多挫 316 點，低見 23158 點，全日跌 282 點 ( 或 1.2%) ，收報 23192 點，是去年 5 月 29 日之後收市新低。大市成交增至 1626 億港元 ( 下同 ) 。

恒指反彈一日後再度受壓，反覆尋底格局未改， MACD 熊差進一步擴大， 14 日 RSI 跌至 33.36 。恒指再次回落至 23200 點以下，逼近年內 23155 點低位，以及去年 9 月 25 日盤中低位 23124 點。倘確認失守，下一支持將是去年 5 月 25 日的 22519 點低位。反彈阻力可參考下移中的 10 天線 ( 現處 23725 點 ) 。

恒指今早跌勢持續，一度跌近 200 點，低位剛好在兩萬三關口，創約年半低，其後跌幅收窄。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 5300 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 440 萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價亦為 22500 至 22599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 23600 至 23699 點。

受惠英倫銀行意外加息，滙豐控股 （00005） 上周五逆市收漲 2.8% 於 46.4 元，在成交急增下連升第 3 日，盤中創出 46.75 元的一個月高位，收復 50 天線。傳統上有「聖誕鐘，買滙豐」之說，統計過去 10 年的 12 月，滙控有 6 年報升，升幅最多一次為 4.7% ，而 4 年下跌中，跌幅最多近 4% 。滙控在今年 12 月，由 42.95 元起步，暫時迄今累漲 8% ，顯著跑贏恒指同期 1.2% 跌幅。滙控今早曾回吐 2% ，徘徊在 46 元以下。上周五有約 220 萬元資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾 40 萬元淨流入。

A 股 ETF 華夏滬深三百 （03188） 上周五以全日低位 61.72 元收市，跌 2.2% ，連失 10 天和 250 天線，當日錄逾 140 萬元資金淨流入其好倉過夜，資金流之多為近期罕見。 A 股今早回穩，華夏滬深三百好淡爭持，高位重上 62 元。

騰訊 （00700） 上周五獲約 16.9 億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股。輪證資金流方面，超過 4800 萬元資金淨流入其好倉，繼續是最多資金流入過夜博反彈的個股相關資產，淡倉同日則有 270 萬元淨流出。騰訊上周五收挫 3.2% 於 438 元，四連跌並創逾三個月低位。騰訊將於本周四審議派發中期股息，另騰訊經內地官方行政指導， 9 款應用程式逐步恢復更新。騰訊今早曾跌近 1% ，跌至 434 元邊有支持，其後一度轉升。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 15848 ，行使價： 24600 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14.3

恒指輕微價外、中短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 11.2

恒科輕微價外、中年期購 18853 ，行使價： 6633 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 6.1

恒科貼價、中短期沽 25508 ，行使價： 5488 點， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 4.3

匯豐輕微價外、中短期購 28928 ，行使價： 51.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 10.7

匯豐輕微價外、中短期沽 28926 ，行使價： 41.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 8.2

夏三輕微價外、中短期購 29042 ，行使價： 68.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 11.2

騰訊輕微價外、中短期購 17321 ，行使價： 500.5 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 9

騰訊輕微價外、短期沽 22278 ，行使價： 390 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 12.1

比迪輕微價外、中短期購 27554 ，行使價： 299.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 6.1

比迪輕微價外、短期沽 24722 ，行使價： 238.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 5.8

長汽價外、中短期購 28749 ，行使價： 36.33 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 6.3

長汽價內、中年期沽 14906 ，行使價： 27 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 2.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56921 ，收回價： 22560 點，槓桿比率： 41.9

恒指熊證 59450 ，收回價： 23636 點，槓桿比率： 30.7

恒科牛證 51975 ，收回價： 5300 點，槓桿比率： 11.3

恒科熊證 54990 ，收回價： 6500 點，槓桿比率： 5.7

匯豐牛證 59043 ，收回價： 41.08 元，槓桿比率： 8.4

匯豐熊證 66029 ，收回價： 53.5 元，槓桿比率： 4.3

騰訊牛證 51934 ，收回價： 410 元，槓桿比率： 12.7

騰訊熊證 59086 ，收回價： 476.8 元，槓桿比率： 9.5

比迪牛證 54371 ，收回價： 235.08 元，槓桿比率： 8.5

比迪熊證 59448 ，收回價： 288.88 元，槓桿比率： 6.8

長汽牛證 59688 ，收回價： 24 元，槓桿比率： 7.4

長汽熊證 57873 ，收回價： 33.5 元，槓桿比率： 3.2

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

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