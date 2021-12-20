恒指考驗兩萬三支持、較多資金開熊 匯控曾跌2%後跌幅收窄、投資者反手追CALL
恒指牛56921 熊59450/ 匯豐購28928 沽28926/ 比迪牛54371 熊59448
文章日期：2021年12月20日
市場憂慮全球掀起加息潮，以及關注Omicron變種病毒疫情發展，道指上周五收跌532點(或1.5%)，報35365點；納指則微跌10點。
恒指上周五最多挫316點，低見23158點，全日跌282點(或1.2%)，收報23192點，是去年5月29日之後收市新低。大市成交增至1626億港元(下同)。
恒指反彈一日後再度受壓，反覆尋底格局未改，MACD熊差進一步擴大，14日RSI跌至33.36。恒指再次回落至23200點以下，逼近年內23155點低位，以及去年9月25日盤中低位23124點。倘確認失守，下一支持將是去年5月25日的22519點低位。反彈阻力可參考下移中的10天線(現處23725點)。
恒指今早跌勢持續，一度跌近200點，低位剛好在兩萬三關口，創約年半低，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾5300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾440萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價亦為22500至22599點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為23600至23699點。
受惠英倫銀行意外加息，滙豐控股（00005）上周五逆市收漲2.8%於46.4元，在成交急增下連升第3日，盤中創出46.75元的一個月高位，收復50天線。傳統上有「聖誕鐘，買滙豐」之說，統計過去10年的12月，滙控有6年報升，升幅最多一次為4.7%，而4年下跌中，跌幅最多近4%。滙控在今年12月，由42.95元起步，暫時迄今累漲8%，顯著跑贏恒指同期1.2%跌幅。滙控今早曾回吐2%，徘徊在46元以下。上周五有約220萬元資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。
A股ETF華夏滬深三百（03188）上周五以全日低位61.72元收市，跌2.2%，連失10天和250天線，當日錄逾140萬元資金淨流入其好倉過夜，資金流之多為近期罕見。A股今早回穩，華夏滬深三百好淡爭持，高位重上62元。
騰訊（00700）上周五獲約16.9億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股。輪證資金流方面，超過4800萬元資金淨流入其好倉，繼續是最多資金流入過夜博反彈的個股相關資產，淡倉同日則有270萬元淨流出。騰訊上周五收挫3.2%於438元，四連跌並創逾三個月低位。騰訊將於本周四審議派發中期股息，另騰訊經內地官方行政指導，9款應用程式逐步恢復更新。騰訊今早曾跌近1%，跌至434元邊有支持，其後一度轉升。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購15848，行使價：24600點，2022年3月到期，實際槓桿：14.3
恒指輕微價外、中短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：11.2
恒科輕微價外、中年期購18853，行使價：6633點，2022年6月到期，實際槓桿：6.1
恒科貼價、中短期沽25508，行使價：5488點，2022年5月到期，實際槓桿：4.3
匯豐輕微價外、中短期購28928，行使價：51.88元，2022年6月到期，實際槓桿：10.7
匯豐輕微價外、中短期沽28926，行使價：41.88元，2022年4月到期，實際槓桿：8.2
夏三輕微價外、中短期購29042，行使價：68.88元，2022年4月到期，實際槓桿：11.2
騰訊輕微價外、中短期購17321，行使價：500.5元，2022年3月到期，實際槓桿：9
騰訊輕微價外、短期沽22278，行使價：390元，2022年2月到期，實際槓桿：12.1
比迪輕微價外、中短期購27554，行使價：299.99元，2022年3月到期，實際槓桿：6.1
比迪輕微價外、短期沽24722，行使價：238.88元，2022年2月到期，實際槓桿：5.8
長汽價外、中短期購28749，行使價：36.33元，2022年3月到期，實際槓桿：6.3
長汽價內、中年期沽14906，行使價：27元，2022年6月到期，實際槓桿：2.1
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證56921，收回價：22560點，槓桿比率：41.9
恒指熊證59450，收回價：23636點，槓桿比率：30.7
恒科牛證51975，收回價：5300點，槓桿比率：11.3
恒科熊證54990，收回價：6500點，槓桿比率：5.7
匯豐牛證59043，收回價：41.08元，槓桿比率：8.4
匯豐熊證66029，收回價：53.5元，槓桿比率：4.3
騰訊牛證51934，收回價：410元，槓桿比率：12.7
騰訊熊證59086，收回價：476.8元，槓桿比率：9.5
比迪牛證54371，收回價：235.08元，槓桿比率：8.5
比迪熊證59448，收回價：288.88元，槓桿比率：6.8
長汽牛證59688，收回價：24元，槓桿比率：7.4
長汽熊證57873，收回價：33.5元，槓桿比率：3.2
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