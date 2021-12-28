騰訊京東走勢齊弱 好淡倉各有資金流入 比亞迪失260元關資金反手Call

恒指在聖誕假期前升至 23383 點後遇阻，收報 23223 點，升 30 點 ( 或 0.1%) ，半日成交金額 517 億港元 ( 下同 ) 。

恒指上周一跌至 22665 點的年半低位後開展反彈，其後連升 4 個交易日，累漲 479 點， MACD 熊差轉牛差， 14 日 RSI 回升至 38.99 ，保歷加通道開始橫行，反映大市或開始喘穩。不過，恒指上周五高開低收呈陰燭， 10 天線 (23291 點 ) 得而復失，上方壓力仍不少，倘向上突破可挑戰 20 天線 (23552 點 ) ，相反若再次跌破前浪底 23175 點，將再考驗 22665 點水平支持。

恒指今早曾升近 100 點，重上 23300 點，其後升勢回順。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流出逾 1300 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 5900 萬元，反映投資者減倉度過長假期。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22900 至 22999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 23600 至 23699 點。

騰訊 （00700） 上周宣布實物分派所持的部分京東集團 （09618） 股份予股東，被視作可順應內地反壟斷趨勢而獲市場受落。此外，騰訊遊戲公布在元旦假期間，青少年只可以每晚玩 1 小時的網絡遊戲。騰訊在假期前連日在 468 元以上受阻，上周五倒跌 0.3% 收市，報 460.2 元，終結三連升。今早續回軟，一度跌至 457 元以下。分別有逾 1000 萬元和逾 360 萬元在上周五淨流出其輪證好倉和淡倉。

有券商引述京東管理層指，與騰訊互惠雙贏的合作關係不會受股權變化影響，同時公司的流量僅小部分來自與騰訊的合作協議。另有券商預期京東可能會以股份回購應對股價下行壓力。京東上周四急挫後，上周五回穩，但受制於 270 元關阻力，收市僅微升 0.6% ，報 261.2 元。今早曾高見 265.8 元，升幅逾 1% 。上周五有逾 410 萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

比亞迪股份 （01211） 上周五結束三連升走勢，收跌 1.5% 於 262.2 元。有報道引述比亞迪指疫情影響西安園區生產線，公司正積極協調應對。股份今早好淡爭持，暫守 260 元。上周五有逾 320 萬元資金淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日亦有近 90 萬元淨流入。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 16276 ，行使價： 23900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 15.8

恒指輕微價外、中短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 12.4

騰訊輕微價外、短期購 17321 ，行使價： 500.5 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 9.3

騰訊價外、中短期沽 19470 ，行使價： 374.8 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.2

京東價外、中短期購 27549 ，行使價： 318.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.8

京東價內、中短期沽 11880 ，行使價： 280.18 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3

比迪輕微價外、短期購 27554 ，行使價： 299.99 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 6.6

比迪輕微價外、短期沽 24722 ，行使價： 238.88 元， 2022 年 2 月到期，實際槓桿： 6.2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 63476 ，收回價： 22800 點，槓桿比率： 55.1

恒指 N 類牛證 63473 ，收回價： 22160 點，槓桿比率： 24.6

恒指熊證 60557 ，收回價： 23540 點，槓桿比率： 42.1

恒指熊證 59799 ，收回價： 23700 點，槓桿比率： 33.1

騰訊牛證 51934 ，收回價： 410 元，槓桿比率： 10.2

騰訊熊證 53867 ，收回價： 491.8 元，槓桿比率： 8.8

京東牛證 60778 ，收回價： 240.08 元，槓桿比率： 9.6

京東熊證 62038 ，收回價： 288.88 元，槓桿比率： 7

比迪牛證 57019 ，收回價： 228.08 元，槓桿比率： 6.6

比迪熊證 59448 ，收回價： 288.88 元，槓桿比率： 6.3

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