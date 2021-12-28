騰訊京東走勢齊弱 好淡倉各有資金流入 比亞迪失260元關資金反手Call
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文章日期：2021年12月28日
報告指美國節日零售銷售強勁，緩和疫情帶來的擔憂，美股連升四個交易日。道指隔晚收報36302點，升351點(或1%)；標指創收市新高；納指升1.4%。不過中概股逆市受壓。
恒指在聖誕假期前升至23383點後遇阻，收報23223點，升30點(或0.1%)，半日成交金額517億港元(下同)。
恒指上周一跌至22665點的年半低位後開展反彈，其後連升4個交易日，累漲479點，MACD熊差轉牛差，14日RSI回升至38.99，保歷加通道開始橫行，反映大市或開始喘穩。不過，恒指上周五高開低收呈陰燭，10天線(23291點)得而復失，上方壓力仍不少，倘向上突破可挑戰20天線(23552點)，相反若再次跌破前浪底23175點，將再考驗22665點水平支持。
恒指今早曾升近100點，重上23300點，其後升勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾1300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾5900萬元，反映投資者減倉度過長假期。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為22900至22999點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為23600至23699點。
騰訊（00700）上周宣布實物分派所持的部分京東集團（09618）股份予股東，被視作可順應內地反壟斷趨勢而獲市場受落。此外，騰訊遊戲公布在元旦假期間，青少年只可以每晚玩1小時的網絡遊戲。騰訊在假期前連日在468元以上受阻，上周五倒跌0.3%收市，報460.2元，終結三連升。今早續回軟，一度跌至457元以下。分別有逾1000萬元和逾360萬元在上周五淨流出其輪證好倉和淡倉。
有券商引述京東管理層指，與騰訊互惠雙贏的合作關係不會受股權變化影響，同時公司的流量僅小部分來自與騰訊的合作協議。另有券商預期京東可能會以股份回購應對股價下行壓力。京東上周四急挫後，上周五回穩，但受制於270元關阻力，收市僅微升0.6%，報261.2元。今早曾高見265.8元，升幅逾1%。上周五有逾410萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
比亞迪股份（01211）上周五結束三連升走勢，收跌1.5%於262.2元。有報道引述比亞迪指疫情影響西安園區生產線，公司正積極協調應對。股份今早好淡爭持，暫守260元。上周五有逾320萬元資金淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日亦有近90萬元淨流入。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購16276，行使價：23900點，2022年3月到期，實際槓桿：15.8
恒指輕微價外、中短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：12.4
騰訊輕微價外、短期購17321，行使價：500.5元，2022年3月到期，實際槓桿：9.3
騰訊價外、中短期沽19470，行使價：374.8元，2022年4月到期，實際槓桿：7.2
京東價外、中短期購27549，行使價：318.88元，2022年4月到期，實際槓桿：6.8
京東價內、中短期沽11880，行使價：280.18元，2022年4月到期，實際槓桿：3
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比迪輕微價外、短期沽24722，行使價：238.88元，2022年2月到期，實際槓桿：6.2
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證63476，收回價：22800點，槓桿比率：55.1
恒指N類牛證63473，收回價：22160點，槓桿比率：24.6
恒指熊證60557，收回價：23540點，槓桿比率：42.1
恒指熊證59799，收回價：23700點，槓桿比率：33.1
騰訊牛證51934，收回價：410元，槓桿比率：10.2
騰訊熊證53867，收回價：491.8元，槓桿比率：8.8
京東牛證60778，收回價：240.08元，槓桿比率：9.6
京東熊證62038，收回價：288.88元，槓桿比率：7
比迪牛證57019，收回價：228.08元，槓桿比率：6.6
比迪熊證59448，收回價：288.88元，槓桿比率：6.3
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